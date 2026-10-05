Kiszeretett Magyarországból a piac? Csak egy szavába kerül a kormánynak felmelegíteni a kapcsolatot

Elolvadt a forint előnye
Az év elején sokszor írtunk arról, hogy a választásokat megelőző felfokozott várakozások, majd a Tisza Párt kétharmados parlamenti győzelme a világ egyik legjobban teljesítő devizájává tették a forintot. Áprilisban a magyar fizetőeszköz világbajnok volt az egyhónapos teljesítményeket nézve, de még onnan is volt tere erősödni.
A grafikonon is látszik, hogy a folyamat nagyjából június végéig, a második negyedév lezárásáig tartott, a nyár második felében már érezhetően gyengült a forint. Sőt, ha jobban megnézzük, akkor a harmadik negyedévben alulteljesítő volt a régióban is, sőt világviszonylatban is csak négy deviza (orosz rubel, chilei peso, egyiptomi font és török líra) mutatott rosszabb teljesítményt, mint a forint közel 4%-os esése.
Ennek a folyamatnak több oka is volt, melyeket érdemes belső és külső tényezőkre bontani:
- A belső tényezők közül ki lehet emelni, hogy nagyon erős volt a pozícionáltság a forintban, ezért természetes reakció volt az elért profit realizálása a befektetők egy részétől. Vagyis akik korábban beszálltak a forint erősödésében bízva, azoknak egy része most végleg vagy átmenetileg zárta a nyitott pozícióját. Emellett ugyan inkább külső tényező a közel-keleti háború eszkalálódása, azonban a világpiaci gázárakra továbbra is érzékeny a magyar gazdaság, ezen keresztül nálunk is hatott ez a tényező. A nyáron a magyar gazdaságról is aggasztó hírek érkeztek, hiszen ugyan még majdnem egy hónap, mire a harmadik negyedéves GDP-adatot megismerhetjük, de az aszály miatt akár kellemetlen meglepetést is okozhat majd.
- A nemzetközi devizapiacon a közel-keleti háború miatt a befektetők elkezdtek tartósan magasabb energiaárakat árazni. Ez pedig az inflációs kockázatok fokozódása miatt már kamatemelésre kényszerítette a Fedet és az EKB-t is. Ebben a piaci környezetben pedig a befektetők ismét elkezdték keresni a biztos menedéknek tekintett eszközöket, melyek között élen járt a dollár. Így az amerikai deviza szeptember végére tavaly május óta nem látott szintre erősödött az euróval szemben. Ez pedig általában nem jó hír a kockázatosabbnak tekintett feltörekvő piaci eszközök, így a forint számára sem.
Ha egy kicsit messzebbről nézzük, akkor továbbra sincs oka panaszra a forintnak, hiszen most ugyanott áll, ahonnan elindította az évet. Vagyis egy negyedév alatt ugyan sikerült lenullázni az előző hat hónap erősödését, de még ezzel is felülteljesítő a magyar deviza. A régióban a román lej például a világ egyik legrosszabbul teljesítő fizetőeszköze idén 9,4%-os eséssel, ami az utóbbi napokban gyorsult fel az S&P péntek esti hitelminősítői bejelentése előtt.
A lengyel zloty 8,3%-kal gyengült az év eleje óta, de még a stabilitás mintaképének tartott cseh korona is több mint 5%-ot veszített értékéből.
Vagyis továbbra sincs ok az aggodalomra amiatt, hogy az elmúlt hetekben a korábbinál magasabb, 360-370-es sávba korrigált vissza a forint, azonban
a tavaszi nagy erősödés nélkül most jó eséllyel bajban lenne a magyar deviza.
Említettük, hogy a dollár utoljára tavaly májusban volt olyan erős az euróval szemben, mint most, márpedig akkor az euró-forint jegyzés a 400-as lélektani határ körül ingadozott.
Alább hagyott a kötvényláz is
Nem csak a devizapiacon, hanem a magyar állampapírok esetében is nagyon hasonló pályát láttunk: a választásokat követően jelentősen csökkentek a hosszú hozamok, a nyár elején látott mélyponthoz viszonyítva viszont már 70-80 bázispont volt a visszapattanás.
A legtöbbször összehasonlítási alapként használt tízéves referenciahozamunk a mélyponton volt 5% körül is, mostanra 5,7%-ig korrigált vissza, de a többi futamidő esetében is hasonló tendencia volt megfigyelhető.
Ez a korrekció viszont egybeesett egy globális hozamemelkedéssel, vagyis
a magyar állampapírok relatív pozíciója nem romlott.
A tízéves hozamunk tavasz óta folyamatosan a hasonló lengyel papíroké alatt van. Másrészt a választás előtti állapothoz képest még így is komoly hozamesés látszik a piacon.
Talán még jobban érzékelteti az utóbbi hetek kötvénypiaci folyamatait, ha elővesszük a „szokásos” grafikont, melyen az európai tízéves hozamok változása látható az év eleje óta:
Jól látszik, hogy
továbbra sincs Magyarországon kívül egyetlen európai ország sem, ahol csökkent volna a hozam idén.
Így hiába korrigáltak vissza a magyar hozamok 70-80 bázispontot, nagyságrendileg ugyanennyit emelkedett a többi ország referenciahozama is. Ez pedig egyértelműen jelzi, hogy nem magyar specifikus tényezőről van szó, hanem a nemzetközi környezet mozgatja a hozamokat.
Csak pihenőt tartanak a befektetők? Heteken belül jöhet az újabb sprint?
A forint és a magyar kötvények kapcsán is felmerülhet a kulcskérdés, hogy hogyan tovább. Ez egyrészt a nemzetközi környezettől függ, most nem úgy tűnik, hogy egyhamar megnyugodnának a piacok, a napokban épp a francia költségvetés kapcsán nyomták meg a vészcsengőt a befektetők. Így a globális folyamatok inkább a tartósan magas, vagy akár tovább emelkedő hozamok felé mutatnak.
Maradnak tehát a belföldi hatások, ha ismét csökkenő pályára szeretnénk tenni a hozamokat és erősíteni a forintot. Itt pedig hamarosan jöhetnek friss impulzusok, melyek akár újabb lökést adhatnak. A kormány októberre ígérte a 2027-es költségvetési törvényjavaslat bemutatását, így most mindenki árgus szemekkel figyeli, mekkora GDP-arányos hiánycélt mondanak be a jövő évre.
A Portfolio több piaci forrásból is úgy értesült, hogy a 2026-os 7,5%-os deficitcél után a befektetők azzal lennének elégedettek, ha jövőre 5% alatti számmal állna elő a Pénzügyminisztérium. Ez lehetne az egyik tényező, ami ismét étvágyat adna a magyar eszközökhöz.
A másik pedig az, amiről Kurali Zoltán, az MNB alelnöke a napokban a Portfolio Checklist Extra podcastjában beszélt: szerinte amennyiben hiteles lesz a kormány terve, akkor
nincs ok tovább halogatni a hivatalos euróbevezetési tárgyalások megkezdését.
Első körben arról kellene elkezdeni egyeztetni, milyen feltételek mellett léphet majd be Magyarország a közös deviza előszobájának tekintett ERM-II. árfolyamrendszerbe. Ezek a tárgyalások a korábbi tapasztalatok alapján akár évekig is elhúzódhatnának, de a hozzánk eljutott információk alapján
a piac komoly pozitívumként tekintene arra, ha bejelentenék az egyeztetések megkezdését, mivel ez újabb jele lenne annak, hogy a kormány komolyan gondolja az euró bevezetését.
Akkor pedig újraéledhetne a tavasszal elkezdődött konvergencia sztori, vagyis a magyar hozamok ismét elkezdhetnének közeledni az eurózónához. Ez persze első körben nem a 3-3,5%-os nyugat-európai tízéves hozamokat jelentené, de a 4-4,5%-os szlovén, szlovák és horvát szinthez képest is van tér a csökkenésre.
A kormány lépéseit nem csak a befektetők, hanem a hitelminősítők is ugrásra készen várhatják. Az év végén ugyanis még mindhárom nagy cég érkezik egy-egy felülvizsgálatra Budapestre, az előzetes naptárak alapján november végén, illetve december elején jelenthetik be a döntéseiket. Ha pedig addigra előáll Magyarország egy meggyőző 2027-es költségvetési tervvel, egy hiteles középtávú makrogazdasági és fiskális pályával és esetleg hivatalossá válik az euróbevezetési tárgyalások megkezdése, akkor
akár pozitív irányú lépés, első körben a negatív kilátás stabilra javítása is jöhet, amivel elkezdhetnénk távolodni a befektetésre nem ajánlott (junk) kategóriától.
A piac ugyanis láthatóan már most sem a jelenlegi BBB mínusz szintre árazza hazánkat, ezt tükrözi például a lengyel-magyar negatív hozamkülönbség, hiszen a lengyelek még mindig több fokozattal magasabban vannak rangsorolva a hitelminősítőknél.
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
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