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Kórházba került Karácsony Gergely
Gazdaság

Kórházba került Karácsony Gergely

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Háztartási baleset miatt kórházba került Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

A politikus Facebook-posztban számol be az eseményről.

Kisebb otthoni balesetnek nem várt következménye lett egy kórházi kezelés. Előreláthatóan pár napig tart, túlleszek ezen is, addig innen folyik a távmunka Budapestért

- írja.

Több részletet nem közölt a budapesti vezető.

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