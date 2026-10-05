Magyar Péter miatt az államfőhöz fordult az ÁSZ elnöke

Windisch levelében arra kéri az államfőt, hogy alkotmányos jogkörére és tekintélyére támaszkodva lépjen fel a független intézmények autonómiájának tiszteletben tartásáért. Az ÁSZ elnöke szerint a miniszterelnök megszólalásai túlmennek a kormány és az ellenőrző szerv közötti természetes vitákon, és
a fékek és ellensúlyok rendszerét is veszélyeztetik.
A levélben Windisch kifogásolja, hogy Magyar Péter az elmúlt hetekben többször azzal vádolta a számvevőszéket, hogy asszisztál a tiltott pártfinanszírozáshoz és az MNB-alapítványok kifosztásához. Ezeket megalapozatlan állításoknak nevezi, amelyek szerinte az intézmény hitelességét ássák alá.
A konfliktusnak több előzménye is van. Magyar júliusban az ÁSZ működésének teljes felülvizsgálatát jelentette be, amire a számvevőszék azzal válaszolt, hogy a kormány ellenőrzése az ő feladata, és a végrehajtó hatalom nem jogosult az intézmény működésének felülvizsgálatára.
Az ÁSZ szeptember 30-án is visszautasította a miniszterelnök bírálatait. Akkori közleményében azt hangsúlyozta, hogy a kampányfinanszírozás ellenőrzése ütemterv szerint halad, az MNB-alapítványok ügyében pedig 2025 januárjában feljelentést tett, majd márciusban közzétette jelentéseit.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila
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