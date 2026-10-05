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Magyar Péter miatt az államfőhöz fordult az ÁSZ elnöke
Gazdaság

Magyar Péter miatt az államfőhöz fordult az ÁSZ elnöke

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Baka András köztársasági elnök közbenjárását kérte Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke, mert szerinte Magyar Péter kijelentései veszélyeztetik az intézmény függetlenségét – olvasható az Állami Számvevőszék honlapjára feltöltött levélben.

Windisch levelében arra kéri az államfőt, hogy alkotmányos jogkörére és tekintélyére támaszkodva lépjen fel a független intézmények autonómiájának tiszteletben tartásáért. Az ÁSZ elnöke szerint a miniszterelnök megszólalásai túlmennek a kormány és az ellenőrző szerv közötti természetes vitákon, és

a fékek és ellensúlyok rendszerét is veszélyeztetik.

A levélben Windisch kifogásolja, hogy Magyar Péter az elmúlt hetekben többször azzal vádolta a számvevőszéket, hogy asszisztál a tiltott pártfinanszírozáshoz és az MNB-alapítványok kifosztásához. Ezeket megalapozatlan állításoknak nevezi, amelyek szerinte az intézmény hitelességét ássák alá.

A konfliktusnak több előzménye is van. Magyar júliusban az ÁSZ működésének teljes felülvizsgálatát jelentette be, amire a számvevőszék azzal válaszolt, hogy a kormány ellenőrzése az ő feladata, és a végrehajtó hatalom nem jogosult az intézmény működésének felülvizsgálatára.

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Az ÁSZ szeptember 30-án is visszautasította a miniszterelnök bírálatait. Akkori közleményében azt hangsúlyozta, hogy a kampányfinanszírozás ellenőrzése ütemterv szerint halad, az MNB-alapítványok ügyében pedig 2025 januárjában feljelentést tett, majd márciusban közzétette jelentéseit.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

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