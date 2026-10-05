Még a legjobb kórházi infrastruktúra sem képes ellensúlyozni a rossz szervezeti kultúrát - Interjú

A magyar egészségügyi rendszer jelentős átalakítás előtt áll, amelynek egyik legfontosabb eleme egy független minőségellenőrző hatóság létrehozása az angliai Care Quality Commission (CQC) mintájára. Képes lehet-e egy brit típusú ellenőrzési rendszer megoldani a mélyen gyökerező intézményi problémákat? Erről is kérdeztük Toli Onont, az Egyesült Királyság országos kórházfelügyeleti vezetőjét.

Magyarországnak tizenhat év után ismét önálló Egészségügyi Minisztériuma van. Hegedűs Zsolt miniszter – aki közel két évtizedet töltött az Egyesült Királyság állami egészségügyi szolgálatánál, az NHS-nél – első száznapos programjának középpontjába egy CQC-típusú, független minőségellenőrző szerv, az Egészségügyi Minőségellenőrző Hatóság (EMH) létrehozását helyezte.

Az új hatóság a tervek szerint 2027. január 1-jén kezdi meg működését, és közvetlenül az angliai Care Quality Commission mintájára épül: egységes minőségi követelmények vonatkoznak majd az állami és a magánszolgáltatókra, helyszíni ellenőrzéseket végeznek, a jelentések és a minősítések pedig nyilvánosak lesznek.

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Toli Onon – aki 35 évet töltött az NHS kórházi ellátásában, és 2025 szeptemberében vette át a CQC kórházi főfelügyelői tisztségét – a Portfolio interjújában arról beszélt, melyik az a három dolog, amelyet egy új hatóságnak már az első naptól jól kell csinálnia, és milyen tanulságokat vont le a CQC a saját működéséből. Szóba került az is, hol kell a fejlesztést támogató hatósági fellépésnek szigorú intézkedésekbe fordulnia, hogyan válhat a nyilvánosság a fejlődés eszközévé a nyilvános megszégyenítés helyett, és miért biztató jel, hogy Magyarország már az átalakítás korai szakaszában közzétette a kórházi fertőzési adatokat.

Karrierút

Toli Onon (BSc, MD, FRCOG) 2025 szeptemberében vette át a kórházi főfelügyelői tisztséget a Care Quality Commissionnél (CQC), Anglia egészségügyi és felnőtt szociális ellátását felügyelő független hatóságánál.



2003-ban nevezték ki vezető szülész-nőgyógyász szakorvossá a University Hospital of South Manchester NHS Foundation Trustnál, ahol az intézmény összeolvadás előtti utolsó orvosigazgatójaként is dolgozott. 2017 és 2025 között a Manchester University NHS Foundation Trust (MFT) társ-orvosigazgatója volt, és az orvosok szakmai felügyeletéért felelős tisztséget is betöltötte. Feladatai közé tartozott a minőséget és a betegbiztonságot javító kezdeményezések, valamint 2800 orvos és fogorvos szakmai felügyelete. A CQC-nél ellátott országos hatósági feladatai mellett továbbra is nőgyógyászként fogad betegeket a manchesteri Saint Mary’s Hospitalban.

Toli Onon előadást tartott, majd Végh Attilával egy kérdés-válasz szekcióban beszélgetett a hatóság működésének gyakorlati tapasztalatairól a Portfolio szeptember 10-én megrendezett Private Health Forum konferenciáján.

Private Health Forum 2026. Fotó: Bácsi Róbert, Portfolio

Ha egy másik ország abban kérné a tanácsát, hogyan építsen fel a semmiből egy CQC-típusú, független minőségellenőrző hatóságot – lényegében ebben a helyzetben van Magyarország 2027 januárjához közeledve –, mi lenne az a három dolog, amelyet már az első naptól jól kell csinálnia?

Valószínűleg az első és legfontosabb a megfelelő szereplők bevonása. Ha létrehozunk egy országos egészségügyi felügyeleti hatóságot, a lakosságnak látnia kell, milyen értéket teremt. Az emberek veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, ezért szükség van a támogatásukra. Tehát be kell vonni őket. Ugyanígy be kell vonni az ellenőrizni kívánt egészségügyi szolgáltatókat, és el kell érni, hogy ők is lássák ennek az értelmét, ne pusztán bürokratikus teherként tekintsenek rá. Ez az állami és a magánegészségügyre egyaránt igaz.

Nem szeretnénk, ha a hatósági felügyeletet pusztán bürokratikus, kipipálandó megfelelési feladatnak tekintenék.

A második az, hogy be tudjuk mutatni: a hatósági felügyelet hogyan járul hozzá az ellátás javításához. Hogyan értetjük meg minden érintettel, hogy ebben rejlik a hatóság igazi értéke.

A harmadik pedig az, hogy meg tudjuk nyugtatni az embereket: a hatóság következetes, szakértői szemlélettel dolgozik majd, és bizonyítékokra támaszkodik. Milyen adatok állnak rendelkezésre? Milyen információkhoz lehet hozzáférni? Szerintem ezek a legfontosabb szempontok, amelyeket már az induláskor végig kell gondolni.

Maradjunk egy pillanatra a CQC saját tapasztalatainál: milyen tanulságokat érdemes levonniuk a magyar döntéshozóknak abból, amit a CQC a működése során megtanult?

Azt tanultuk meg, hogy

az egészségügy különböző területei eltérő felügyeleti megközelítést igényelnek, nem lehet mindenhol ugyanazt a módszert alkalmazni.

Az alapellátás és a közösségi egészségügyi ellátás ellenőrzése más feladatokat jelent, mint a kórházak esetében. De még a kórházi ellátáson belül is másképp kell megközelíteni egy általános kórházat, egy szakkórházat, egy magánkórházat, vagy egy állami kórházat. Ez az ellátás szintjétől és a szolgáltatás jellegétől is függ.

Ahhoz, hogy az ellenőrzések és a megállapítások hitelesek legyenek,

olyan felügyelőkre van szükség, akiknek a szakértelmét a szolgáltatók és a lakosság is elismeri.

Olyan emberekre, akik tudják, milyen kérdéseket kell feltenni, mit kell vizsgálni, és hogyan kell értelmezni az adatokat.

Egy másik fontos tanulság: nem elég, ha a hatóság bemegy, megfogalmaz egy ítéletet, és kiad egy minősítést. A fejlődés támogatásában is szerepe van: meg kell mutatnia a jó gyakorlatokat és a kiemelkedő példákat, valamint részletesen le kell írnia, hogyan néz ki a jó gyakorlat egy adott szakterületen. Nem elsősorban a hatóság feladata, hogy jobbá tegye a szolgáltatókat, de abban mindenképpen van szerepe, hogy elősegítse a javulást.

Kik a CQC felügyelői? Milyen szakmai háttérrel érkeznek: gyakorló egészségügyi szakemberek, kórházi vezetők vagy hivatásos hatósági szakértők?

A felügyelőink nagyon sokféle háttérrel rendelkeznek. Sokan az egészségügyi vagy a szociális ellátásból érkeznek, bár ez nem kötelező feltétel. Sokan nem klinikai szakemberek, de értik az ágazat működését: vannak köztük korábbi kórházi vezetők, mások pedig egyáltalán nem rendelkeznek egészségügyi háttérrel, viszont jártasak a hatósági felügyeletben. Sokféle szakmai háttérre van szükség.

A belépő munkatársak meglehetősen intenzív bevezető és képzési programon vesznek részt. Az ellenőrzéshez ugyanis ismerni kell az előírásokat, a felügyeleti keretrendszert és a jogszabályokat, de azt a szolgáltatást is érteni kell, amelyet ellenőriznek.

Ezért amikor az ellenőrző csoportok kimennek egy intézménybe, a CQC munkatársai mellé úgynevezett szaktanácsadókat is bevonunk. Ők aktívan dolgozó klinikai szakemberek: ápolók, terapeuták és orvosok, akik a mindennapi munkájukból ismerik az adott területet, és közvetlenül behozzák az ellenőrzésbe a betegellátásban szerzett tapasztalataikat. Értik, milyen körülmények között működik az adott szolgáltatás: egy probléma a kórház hatáskörén belül kezelhető-e, vagy a tágabb egészségügyi rendszerből fakad, és olyan rendszerszintű gondot jelent, amelyet egyetlen szolgáltató sem tud önállóan megoldani.

A magyar döntéshozók körében gyakori aggodalom, hogy egy új hatóság a gyakorlatban csak újabb bürokratikus szintet és megfelelési terhet jelent majd az amúgy is túlterhelt kórházaknak. Hogyan lehet biztosítani, hogy a hatósági felügyelet valóban javítsa az ellátást, és ne puszta kipipálandó feladattá silányuljon?

Mindig az alapvető célra és a végeredményre kell összpontosítani. Az alapvető cél a betegeknek nyújtott ellátás minőségének, biztonságának és eredményességének javítása. Ha ez marad a lényeg, és nem kizárólag a mutatók, az ellenőrzőlisták és a megfelelési követelmények, akkor a felügyeletet nem egyszerű kipipálandó feladatként fogják megélni.

Ezért is kulcsfontosságú olyan embereket bevonni, akik mélyrehatóan ismerik az adott területet. A mentális egészségügyi ellátást például az akut kórházi ellátástól és az alapellátástól elkülönülten felügyeljük, mert elismerjük, hogy rendkívül speciális szakterületről van szó. Természetesen ezeknek a területeknek együtt kell működniük, hiszen a betegutak összekötik őket. De ha a végső célon marad a hangsúly – azon, hogy a betegek biztonságos és magas színvonalú ellátást kapjanak –, akkor elkerülhetjük azt a csapdát, hogy kizárólag az előírásoknak való megfelelést vizsgáljuk.

Amikor egy rosszul teljesítő kórházat találnak, tapasztalatai szerint mi működik a legjobban: a szankciók és a hatósági intézkedések, a nyilvánosság, a vezetőváltás vagy a szervezet támogatása abban, hogy saját maga javítson a működését? Van ezeknek egy természetes sorrendjük?

Mindegyiknek megvan a maga helye, és a prioritásoknak egyértelmű sorrendjük van. Ha egy ellenőrzés során bizonyítékot találunk arra, hogy a betegeknek ténylegesen kárt okoznak, vagy nagy kockázatú gyakorlatot folytatnak,

az előírások lehetővé teszik az azonnali hatósági intézkedést.

Ha kisebb kockázatú, kevésbé közvetlen veszélyt jelentő szabályszegéseket azonosítunk, akkor is alkalmazhatunk szankciót, de kevésbé sürgősen, vagy rögzíthetjük a problémát a jelentésünkben, és olyan minősítést adhatunk, amely felhívja rá a figyelmet. Mindez teljes egészében az általunk feltárt kockázat mértékétől függ.

Az átláthatóság létfontosságú. Amennyiben nem sérti az egyes betegek adatainak bizalmas kezelését, átláthatóan kell működnünk: közpénzből finanszírozott hatóság vagyunk, amely a lakosságnak nyújtott szolgáltatásokat felügyeli. Az átláthatóságnak azonban építő jellegűnek kell lennie.

Azért legyünk átláthatók, hogy emeljük a színvonalat és támogassuk a javulást. Ne azért, hogy embereket nevezzünk meg és szégyenítsünk meg.

Lesznek helyzetek, amikor büntető jellegű hatósági intézkedéseket kell tennünk, ez a jogkör minden országban része a hatóság működését meghatározó jogszabályi keretnek. De mindig szigorúan a közérdek mentén kell eljárnunk.

Ami a vezetést illeti: a hatóságnak nincs felhatalmazása a kórházi vezetők leváltására. Ha a megállapításaink súlyos intézményirányítási és vezetési hiányosságokra mutatnak rá, a szervezet saját igazgatótanácsának és irányító testületeinek kell eldönteniük, szükség van-e vezetőváltásra. Ez nem tartozik a hatóság törvényben biztosított jogkörei közé.

Mikor kell a javulást támogató hatósági megközelítésről szigorú intézkedésekre váltani? Mi indokolja a határozottabb fellépést?

Vegyünk egy azonnali beavatkozást igénylő példát: ha egy szolgáltatás tartósan olyan súlyos létszámhiány mellett működik, amely közvetlen veszélyt jelent a betegekre, a hatóság előírhatja, hogy amennyiben a helyzetet rövid határidőn belül nem rendezik, fel kell függeszteni a szolgáltatást. Egyszerűen nem biztonságos ellátást nyújtani, ha a személyi feltételek ennyire hiányosak. Az ilyen beavatkozás ritka, de egyértelműen a hatóság jogkörébe tartozik.

Egy hosszabb távú példa:

az angliai CQC saját hatáskörben is kezdeményezhet büntetőeljárást és képviselheti a vádat.

Ha kirívóan súlyos mulasztásokat tárunk fel, amelyekért közvetlenül a szolgáltató felelős, az indokolhatja, hogy a CQC büntetőjogi vizsgálatot indítson és vádat emeljen. Ez azonban nagyon ritka. Csak akkor lépünk erre az útra, ha a bizonyítékok megkérdőjelezhetetlenek, és a büntetőeljárás bizonyíthatóan a közérdeket szolgálja.

Private Health Forum 2026. Fotó: Bácsi Róbert, Portfolio

Magyarországon jól ismert probléma, hogy a hatóság azt látja: egy kisebb vidéki kórház tartósan rosszul teljesít, és strukturális okok miatt nem képes javulni. Amint azonban döntés születne egy szolgáltatás megszüntetéséről vagy átszervezéséről, a helyi politikusok tiltakoznak, a döntéshozók pedig visszakoznak. Ez magyar sajátosság vagy nemzetközi dilemma? És hogyan kezeli ezt a CQC?

Ez nagyon jó példa, mert ilyenkor a tágabb közérdeket kell szem előtt tartani. Lehet, hogy az A kórház nagyon gyenge ellátást nyújt, a B kórház pedig kiválóan működik. De ha egyszerűen bezárjuk az A kórházat, és a teljes betegforgalmát áttereljük a B kórházba, akkor a B kórház holnapra összeomlik, mert nincs kapacitása a többletigény ellátására. Ezzel nem szolgálnánk a tágabb közérdeket.

Az ilyen döntések gondos mérlegelést igényelnek.

Ha azonban közvetlen betegbiztonsági kockázat áll fenn, nem hagyhatjuk veszélyben a betegeket: az egészségügyi rendszernek sürgősen megoldást kell találnia.

Ez a megoldás nem feltétlenül a hatóság által elrendelt teljes bezárás, mert az a rendszer egészét tekintve túl durva beavatkozás lehet.

Ezzel vissza is jutunk az érintettek bevonásának szükségességéhez. Ha megfelelő kapcsolatok és irányítási keretek működnek, a B kórház azt mondhatja az A kórháznak: „átvállaljuk a betegellátásotok egy részét. Az egészet nem tudjuk átvenni, de néhány beteget biztonságosan el tudunk látni, hogy legyen mozgásteretek rendbe tenni a szolgáltatásotokat.” A hatóságnak fontos szerepe van abban, hogy összehozza a partnereket és együttműködésre ösztönözze őket, de nem ő az a rendszerszintű koordinátor, amelynek a megoldást kell megszerveznie. Ugyanakkor egyszerűen hátat sem fordíthat a problémának. Úgy kell felügyelni, hogy közben teljes mértékben tisztában vagyunk a rendszer egészét terhelő nyomással.

Mennyire fontosak az adatok egy ellenőrzés előtt? Egy olyan modell felé haladunk, amelyben az adatok jelzik, mely kórházakat kell alaposabban megvizsgálni, ahelyett, hogy a hatóság minden szolgáltatót egyforma intenzitással ellenőrizne?

Az angliai NHS-ben óriási mennyiségű adat áll rendelkezésre: a szolgáltatók rendkívül sok adatot kötelesek gyűjteni, mérni és jelenteni. Hatóságként ennek az adatáramlásnak a jelentős részéhez van hozzáférésünk. Különösen eredményesnek bizonyul az NHS Englanddel végzett közös munkánk, amelynek célja egy egységes, következetesen használt adatkészlet kialakítása. Ezzel biztosítjuk, hogy a szolgáltatók, az ellátást megrendelő szervezetek, az NHS England és a CQC pontosan ugyanazokat az adatokat vizsgálják. Minél közelebb kerülünk a valós idejű hozzáféréshez, annál jobb. A közös adatkészlet és az összehangolt értelmezés elengedhetetlen.

Léteznek kvalitatív adatfolyamok is, mindenekelőtt az incidensek bejelentéséből, amelynek az NHS-ben jól kialakult rendszere van. Bár a bejelentési arányok eltérnek a magán- és az állami szektorban, egy megbízható incidensjelentési rendszer felbecsülhetetlen értékű – különösen akkor, ha olyan kultúrával párosul, amelyben a bejelentéseket tanulásra használják, nem hibáztatásra.

Hogyan ösztönzik a kórházakat a nemkívánatos események bejelentésére? Gyakori aggodalom, hogy a szolgáltatók inkább abban érdekeltek, hogy ne jelentsenek le mindent.

Pontosan így van. Olyan szervezeti kultúrát kell kialakítani, amelyben a bejelentést pozitívan értékelik, a javulás iránti aktív elköteleződésnek tekintik. Ne az legyen az ösztönös reakció, hogy „ezt el kell titkolnunk, különben minket hibáztatnak”. Amíg a hibáztatás kultúrája fennmarad, az emberek el fogják rejteni a hibákat, és ebből senki sem profitál.

El kell mozdulnunk attól, hogy az incidensekért embereket hibáztatunk, és a tanulásra kell összpontosítanunk.

Más ágazatok ezt rendkívül jól csinálják. Nézzük meg a polgári légi közlekedést: ott nem az a bevett hozzáállás, hogy egy repülőgép-szerencsétlenségért automatikusan a pilótát hibáztatják. A repülési incidenseket világszerte egységes eljárásrend szerint vizsgálják ki, a biztonsági tanulságokat pedig módszeresen levonják, alkalmazzák és megosztják. Ritkán hárítják a felelősséget egyedül a pilótára. Ha a vizsgálat arra jut, hogy a pilótának jobb képzésre lett volna szüksége, azt rendszerszintű problémaként kezelik: hogyan javíthatunk a képzési rendszerünkön? Nem az a reakció, hogy „rossz volt a pilóta, rúgjuk ki”.

Magyarországon az új kormány hivatalba lépése után három hónappal megkezdődött a kórházi fertőzési arányok közzététele. Előtte a minisztérium széles körű egyeztetéseket folytatott a kórházakkal, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtal, valamint a sajtóval arról, hogyan kell értelmezni az adatokat, hogy ne szülessenek torz következtetések, amelyek méltánytalanul hátrányos helyzetbe hozzák az egyes intézményeket. Egy áttekinthető, könnyen használható, laikusok számára is érthető nyilvános adatfelületet tettek közzé. Mit gondol erről a megközelítésről?

Ez nagyszerű példa. Már az induláskor jelzi az átláthatóság iránti elkötelezettséget, erősíti a bejelentés és a fejlődés kultúráját, és elkerüli a hibáztatást. Ez nagyon biztatóan hangzik.

Egy ilyen megközelítés mérhető javulást hozhat, mert egészséges, pozitív versenyt ösztönözhet: a gyógyító csapatok maguk is szeretnék, hogy a kórházuk alacsonyabb fertőzési arányt érjen el. Ez nagyon ígéretes jel.

Pályafutása nagy részét kórházi szakmai vezetőként töltötte, nem a hatósági felügyeletben. Mennyire meghatározó a kórházi vezetés az ellátás minősége szempontjából a finanszírozás, a létszám vagy a fizikai infrastruktúra jelentőségéhez képest?

A szervezeti kultúrát leginkább a vezetés határozza meg. Ha pedig a kultúra rosszul működik, lehet a legkiválóbb infrastruktúránk, korlátlan finanszírozásunk és a világ legjobb épületállománya, az ellátás akkor is elmarad az elvárhatótól. Szükség van jól működő rendszerekre, megbízható folyamatokra és korszerű infrastruktúrára, de egészséges szervezeti kultúrára is. A felsorolt anyagi adottságok egyike sem képes ellensúlyozni a mérgező szervezeti kultúrát.

A szervezeti kultúrát leginkább a vezetés határozza meg. Ha a kultúra rossz, a világ összes infrastruktúrája és pénze sem teszi jóvá az ellátást.

A vezetők alapvető kötelessége minden szinten a szervezeti kultúra megőrzése. És itt nem kizárólag a felső vezetői testületekre gondolok, hanem a betegellátás különböző szintjein dolgozó szakmai vezetőkre is. Természetesen továbbra is szükség van beruházási forrásokra, munkatársakra és megfelelő létesítményekre. De az erőforrások önmagukban nem képesek felülírni a rossz kultúrát. Ezzel szemben az erős szervezeti kultúra bizonyos strukturális hiányosságokat is képes ellensúlyozni: segít abban, hogy a csapatok építő módon összefogjanak, és sokkal hatékonyabban érveljenek a további erőforrások szükségessége mellett.

Képes-e egy jól vezetett kórház magas színvonalú ellátást nyújtani egy olyan rendszerben, amely tartós finanszírozási és létszámhiánnyal küzd – ahogyan Magyarországon és számos más ország egészségügyében is ez az alaphelyzet?

Megfelelő erőforrások nélkül van egy felső határa annak, amit egy csapat elérhet, és ezt a plafont előbb-utóbb eléri. De vannak olyan alapvető elemek, mint a betegek ellátással kapcsolatos tapasztalatai. A betegek újra és újra azt mondják nekünk, hogy számukra az a legfontosabb, hogy meghallgassák őket, tisztelettel és kedvesen bánjanak velük. Ezekhez nincs szükség óriási beruházásokra.

Természetesen az erőforráshiány közvetetten ezt a területet is megterheli: ha az egészségügyi dolgozók túlterheltek, sietnek, és rossz a munkahelyi közérzetük, az elkerülhetetlenül rontja a betegekkel való kapcsolatukat. Ugyanakkor a beteg meghallgatása és az együttérző bánásmód mint alapvető szakmai hozzáállás továbbra is a betegek tapasztalatainak egyik legfontosabb meghatározója.

Nem akarom kisebbíteni az erőforrások szűkösségének jelentőségét. De klinikai szempontból az eredményes ellátás nagyon gyakran költséghatékony ellátás is. Az egészségügyi rendszerek világszerte rengeteg erőforrást pazarolnak el a széttagolt, nem hatékony folyamatok miatt. Ha a betegutakat a klinikai eredményesség köré szervezzük újra, gyakran költségeket is ki tudunk iktatni a rendszerből. Az átalakítás elindításához szükség lehet kezdeti finanszírozásra, de a magas színvonalú ellátás egyáltalán nem szükségszerűen drágább. Ha következetesen a beteg számára nyújtott ellátás minőségére összpontosítunk, az eredmény gyakran költséghatékonyabb lesz.

Segíthetnek ebben a mesterséges intelligenciára épülő eszközök – akár a betegellátásban, akár a hatósági munkafolyamatokban?

Az egészségügyi ellátást végző szakemberek mindig is keresték az új munkamódszereket, hogy jobb eredményeket érjenek el a betegek számára. Ahogyan korábban, úgy most is: miközben új technológiák válnak elérhetővé, és változik a körülöttünk lévő világ, ezeknek a beszélgetéseknek a középpontjában továbbra is az ember szükségleteinek és a jobb ellátás iránti törekvésnek kell állnia.

Jelenleg sok szó esik az olyan, háttérben működő hangalapú technológiákról, amelyek a konzultáció során elhangzottakból készítik el az orvosi dokumentációt. Régebben azzal viccelődtem, hogy bár egyszerre tudok beszélni és írni, utána senki nem tudja elolvasni az írásomat – az orvosok hírhedten csúnyán írnak! Ha a konzultáció során nincs szükség jegyzetelésre, az alapvetően megváltoztatja az orvos és a beteg közötti kapcsolat minőségét. Időt takaríthat meg, és javíthatja a beteg tapasztalatait, mert az orvos teljes figyelmét az előtte ülő embernek szentelheti. Természetesen továbbra is az orvos felelőssége ellenőrizni, hogy a dokumentáció pontos-e.

Vannak olyan AI-alkalmazások is, amelyek mellkasröntgeneket szűrnek, és megbízhatóan el tudják különíteni az alacsony kockázatú, normális leleteket. Nem állítanak fel önállóan diagnózist a kóros eltérésekről – azokat egy radiológusnak kell megerősítenie –, de a normális felvételek kiszűrése jelentős szakmai kapacitást szabadít fel, csökkenti a költségeket és gyorsítja a betegek ellátását. Jelenleg azonban a kezdeti beruházási költség továbbra is akadályozza a széles körű bevezetést.

Végül térjünk rá a CQC által alkalmazott nyilvános minősítésekre. Mekkora hatásuk van valójában? Használják őket a betegek, és változtatnak-e a kórházak vezető testületei a működésükön annak tudatában, hogy a teljesítményüket közzéteszik?

Az elmúlt évben a CQC széles körű nyilvános konzultációt folytatott a stratégiai irányáról, és ennek részeként arról is, hogyan viszonyul a lakosság a minősítésekhez. Elsöprő támogatást kapott az, hogy megtartsuk a négyszintű, egy-egy szóval kifejezett minősítési rendszerünket, és minden szinthez világos, nyilvánosan hozzáférhető jellemzőket rendeljünk – például leírjuk, „milyen a jó ellátás”. Az embereknek rendkívül sokat segít a tájékozódásban egy összesített minősítés, de tudjuk, hogy a tágabb összefüggéseknek is nagy értékük van. Ezért a minősítéseink mellett részletes szöveges értékelést is közlünk.

A lakosság azt várja, hogy bízhasson a minősítés alaposságában, méltányosságában és következetességében. Nyíltan beszéltünk arról, hogy javítanunk kell a következetességünkön, és e téren helyre kell állítanunk a bizalmat. De az összesített minősítések elve nagyon fontos a szolgáltatóknak. Az egészségügyi szolgáltatók – különösen a független szektorban – rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítanak a minősítésüknek, ha a rendszer hiteles. Valóban büszkék a „Kiemelkedő” minősítésre, és komoly erőforrásokat fordítanak arra, hogy kikerüljenek az „Elégtelen” kategóriából. A kórházak és az idősotthonok vezető testületei nagyon figyelnek erre. Ebben az értelemben a minősítések a folyamatos javulás rendkívül hatásos ösztönzői.

A CQC 4 kategóriája

Kiemelkedő (outstanding), jó (good), requires improvement (javításra szorul), inadequate (nem megfelelő).

És maguk a betegek? Nincsenek eleve információs hátrányban, hiszen nincs meg a szükséges klinikai tudásuk – és ezt a különbséget még a legjobb minősítési rendszer is csak részben csökkenti?

Teljesen igaza van. Egy sokrétű szolgáltatás egyetlen kifejezésbe sűrítése soha nem adhat teljes képet, ezért a kísérő jelentésben részletes, az összefüggéseket is bemutató szöveges értékelést közlünk. A visszajelzések azt is mutatják, hogy bár a betegek értékelik a minősítéseket, gyakran nagyobb súllyal esnek latba a saját tapasztalataik, a szájhagyomány útján terjedő vélemények, valamint a barátok és családtagok ajánlásai. Sok esetben egyébként is korlátozott a választási lehetőségük: ha nem engedhetik meg maguknak a magánellátást, vagy nincs lehetőségük elutazni egy távolabbi központba, akkor a helyi körzeti kórházra támaszkodnak. Teljes mértékben elismerjük ezeket a korlátokat, de a lakosság továbbra is határozottan igényli az egyértelmű minősítéseket.

Egy utolsó működési kérdés: a kórházakat meghatározott időközönként kell ellenőrizni, vagy kizárólag kockázatértékelés alapján ajánlott?

Az NHS tízéves terve szerint stratégiai alapelvárás, hogy három-öt évente átfogó ellenőrzésekre kerüljön sor. Tudjuk, hogy jelenleg vannak olyan szolgáltatók, amelyeknél ennél hosszabb ideje nem történt ellenőrzés, aktívan dolgozunk ennek rendezésén.

Egy optimális felügyeleti rendszerben kiszámítható, legfeljebb ötéves ellenőrzési ciklust tartunk fenn, miközben képesek vagyunk rugalmasan reagálni az újonnan felmerülő kockázatokra. Célzott ellenőrzéseket indítunk, ha korai figyelmeztető jelek érkeznek például az adatszolgáltatásból vagy a betegek visszajelzéseiből származó értékes információk révén. Az időszakos, a felügyelet alapját jelentő ellenőrzések továbbra is nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy időben nyomon tudjuk követni az intézmények működésének alakulását.

Dr. Toli Onon Care Quality Commission (CQC), Egyesült Királyság országos kórházfelügyeleti vezetője Dr. Toli Onon 2025 szeptemberében csatlakozott a Care Quality Commission (CQC) szervezetéhez a kórházi főfelügyelői (Chief Inspector of Hospitals) pozícióban. Ezt megelőzően 2017 óta a Manchester Univ … Tovább

Címlapkép forrása: Bácsi Róbert, Portfolio

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