Megkapták a figyelmeztetést a magyar autósok: vészesen közeleg a határidő - Több mint 32 ezer rendszámot kell lecserélni

November 30-ig még 32 325 olyan plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni, amely már nem jogosult rá - derül ki a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) hétfői, az MTI-hez eljuttatott közleményéből.

A DMÜ arra kéri az érintett gépkocsi tulajdonosokat és üzembentartókat, hogy ne hagyják az ügyintézést az utolsó hetekre, a rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető.

A közlemény emlékeztet: 2024. szeptember 1-jétől már csak a tisztán elektromos (5E) és a nulla emissziós (5Z) környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világoszöld rendszámot.

A korábban kiadott zöld rendszámokat viselő 5N (növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid elektromos gépkocsik) vagy 5P (külső töltésű hibrid elektromos gépkocsik) környezetvédelmi osztályba sorolt gépkocsik

már csak november 30-ig használhatják meglévő zöld rendszámukat.

Ezt követően közúti ellenőrzés esetén a hatóság bevonja a rendszámtáblát és a hatósági engedélyt, valamint kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását, amely az új rendszámtábla átrendszámozás vagy típusváltás keretében történő kiadásáig tart.

Jelenleg 32 325 olyan plug-in hibrid jármű van Magyarországon, amelyen még zöld rendszámtábla található, és amely forgalomban van vagy ideiglenesen ki van vonva a forgalomból

- áll a DMÜ közleményében.

Az érintett üzembentartók két lehetőség közül választhatnak: új karakterű rendszámot kérnek, amelynek díja a rendszámtábla és az új forgalmi engedély kiállításával együtt 17 475 forint; vagy karakterazonos rendszámcserét kérnek, amelynek eljárási díja 16 605 forint.

A két ügyintézési mód között fontos különbség, hogy karakterazonos rendszámcsere esetén a korábbi rendszámhoz kapcsolódó szerződéses jogviszonyokat - például a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, CASCO-t vagy egyes parkolási és behajtási jogosultságokat - nem szükséges a rendszám változása miatt módosítani. Az ügyintézés ugyanakkor két személyes megjelenést igényel.

Az érvényes autópálya-matrica a rendszámcsere után is felhasználható, új karakterű rendszám esetén azonban az e-matricát a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útdíj üzletág ügyfélszolgálatán az új rendszámra át kell vezetni.

A zöld rendszám korábbi kedvezménye miatt utólag a vagyonszerzési illetéket nem kell megfizetni.