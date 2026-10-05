Mérsékelt hiányt termelt a költségvetés szeptemberben

Szeptemberben 92,8 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás központi alrendszere - közölte az előzetes gyorstájékoztatójában a Pénzügyminisztérium. Ezzel a kumulált deficit az első kilenc hónap után 5300 milliárd forintig futott. De ami most ennél is fontosabb kérdés, hogy mi lesz a jövő évi költségvetési tervekből.

Budapest Economic Forum 2026 A magyar költségvetés helyzete is szóba kerül a Portfolio által szervezett Budapest Economic Forum című konferencián. Részletek itt.

Mérsékelt hiányt termelt szeptemberben a költségvetés. A Pénzügyminisztérium azt emelte ki, hogy ez 210,4 milliárd forinttal jobb, mint tavaly ilyenkor.

A havi számokban mindig vannak egyszeri hatások.

Egyetlen hónap tehát most sem lehet végső mérce. Biztató mindazonáltal, hogy a kiadási fegyelem tartósan beépül a számokba, és hogy a kamatkiadások az év első kilenc hónapjában 726 milliárd forinttal mérséklődtek a tavalyihoz képest. A költségvetés helyzete ettől még nehéz és bőven van tennivaló - de a munka iránya helyes, és az eredményei kezdenek megmutatkozni" - értékelte a friss számokat Kármán András pénzügyminiszter (címlapképünkön - a szerk.).

Kármán András pénzügyminiszter is ott lesz a Portfolio szerdai konferenciáján.

Kármán András Magyarország Kormánya, pénzügyminiszter Kármán András – Magyarország pénzügyminisztere. Pályáját a Magyar Nemzeti Bankban kezdte, később a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkáraként, majd az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazga … Tovább

A PM részletezi, hogy "a tavalyinál kisebb szeptemberi hiányt többek között az okozza, hogy a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 61 százalékkal csökkentek tavaly szeptemberhez képest, amelyben szerepet játszottak átmeneti tényezők is". A közüzemi szolgáltatások támogatása 154 milliárd forinttal teljesült alacsonyabban az egy évvel korábbinál, amit a kifizetések hónapok közötti eltérő ütemezése okozott. Ezzel ellentétesen hiánynövelő hatással járt, hogy a Modernizációs Alaptól júliusban érkező 195 milliárd forint kikerült a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei közül.

Az idei költségvetésről ebben a cikkünkben írtunk részletes elemzést:

Előzetes táblázatok

Az előzetes adatközlés során a minisztérium már új, részletesebb információkat is elárul. Ebből jól látható, hogy a kiadási oldalon mik történtek egyes nagyobb tételeknél. A nettó áfabevételek visszaesése nem éppen kedvező fejlemény.

Így áll a költségvetés 9 hónap után

Az első kilenc havi egyenleg -5261,9 milliárd forint volt. Az eredeti éves pénzfogalmi terv 4218 milliárd forint volt, ezt tavaly novemberben emelték 5445 milliárd forintos mínuszra, majd az új kormány ezt idén nyáron 7110 milliárd forintos hiányra emelte.

Az év utolsó három hónapjábna tehát még jelentős deficit kiakalulhat.

A minisztérium a kumulált adatok kapcsán kiemelte, hogy "augusztusban 2186,9 milliárd forinttal növelték a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) felhasználásából fakadó előfinanszírozások. Enélkül az első kilenc havi hiány 3075,0 milliárd forint volt, 253,7 milliárd forinttal kisebb, mint 2025 azonos időszakában".

Emlékezetes, az idei éves pénzforgalmi hiányterv nominálisan 7110 milliárd forint, ennek ESA megfelelője a GDP arányában 7,5%. Ez a kormány idei hiánycélja. Érdekességképp jegyezzük meg, hogy nem kizárt, hogy ennél idén jobb lehet deficit. A Fitch idén 6,4%-os hiánnyal kalkulál, és az MNB a nemrégiben közzétett inflációs jelentésében is azzal számolt, hogy 6,9% lehet idén a deficit.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert