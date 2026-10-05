Napok alatt két fontos kaput nyitott ki Magyarország az európai árampiacon

Az első lépés október 1-jén hajnalban történt: a MAVIR élesben is csatlakozott a PICASSO európai kiegyenlítő platformhoz, amit most MARI csatlakozás követett. Innentől egy magyarországi áramhiányon akár külföldi erőmű vagy akkumulátor is segíthet, miközben a hazai szereplők is beszállhatnak más országok áramhálózati egyensúlyának helyreállításába.

Bár a változás elsőre technikai részletnek tűnhet, a MAVIR szerint

a 2000-es évek eleji piacnyitáshoz mérhető paradigmaváltásról van szó az árampiacon.

Ha részleteiben is érdekel, akkor ezt a cikket ajánljuk elolvasásra.

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