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Napok alatt két fontos kaput nyitott ki Magyarország az európai árampiacon
Gazdaság

Napok alatt két fontos kaput nyitott ki Magyarország az európai árampiacon

Portfolio
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A MAVIR hétfőn a MARI platformhoz is csatlakozott, folytatva az október 1-jén megkezdett folyamatot – közölte a rendszerirányító.

Az első lépés október 1-jén hajnalban történt: a MAVIR élesben is csatlakozott a PICASSO európai kiegyenlítő platformhoz, amit most MARI csatlakozás követett. Innentől egy magyarországi áramhiányon akár külföldi erőmű vagy akkumulátor is segíthet, miközben a hazai szereplők is beszállhatnak más országok áramhálózati egyensúlyának helyreállításába.

Bár a változás elsőre technikai részletnek tűnhet, a MAVIR szerint

a 2000-es évek eleji piacnyitáshoz mérhető paradigmaváltásról van szó az árampiacon.

Ha részleteiben is érdekel, akkor ezt a cikket ajánljuk elolvasásra.

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