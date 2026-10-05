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Öt év után megszűnt az építőanyagok kiviteli bejelentési kötelezettsége
Gazdaság

Öt év után megszűnt az építőanyagok kiviteli bejelentési kötelezettsége

MTI
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Október 1-jétől hatályukat vesztették a stratégiai építési anyagok kivitelére vonatkozó korlátozások és a kötelező bejelentési eljárások – írja az MTi.
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A MTI beszámolója szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

a továbbiakban semmilyen előzetes bejelentést vagy kérelmet nem kell benyújtani a minisztériumhoz az érintett építőanyagok országhatáron túli kivitele előtt.

A szabályozás 2021 nyarán született, amikor az akkori kormány az építőipari ellátásbiztonságra hivatkozva vezetett be regisztrációs eljárást a stratégiai jelentőségűnek minősített nyersanyagok és termékek kivitelére. A rendeletet többször módosították, a kötelező regisztráció pedig éveken át fennmaradt.

A végét azonban nem a kormány döntötte el. Tavaly novemberben az Európai Bíróság kimondta, hogy a magyar szabályozás sérti az áruk szabad mozgását, és teljes egészében az Európai Bizottságnak adott igazat. Az ítélet szerint a magyar fél nem tudta bizonyítani, hogy az érintett anyagok hiánya valós és kellően súlyos veszélyt jelentett volna. Az október 1-jén megjelent törvénycsomag nemcsak az előzetes bejelentési kötelezettséget szünteti meg, hanem az állami elővásárlási jogot és a kiviteli tilalom elrendelésének lehetőségét is kiveszi a szabályozásból.

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