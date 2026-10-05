Teljesen kivezette a ketreces tojásokat a Spar

A vállalat fokozatosan alakította át a választékát, így míg
korábban a ketreces tojások adták a kínálat több mint hatvan százalékát, ez az arány az ősz folyamán nullára csökkent.
Ezzel párhuzamosan a mélyalmos tojások vették át a vezető szerepet, amelyek mára a választék több mint háromnegyedét teszik ki, miközben a szabadtartású és bio termékek együttes részesedése is megduplázódott, elérve a 14 százalékot. A tojásforgalom jelentős a hálózatban, hiszen évente több mint 122 millió darabot értékesítenek.
Az átállást a cég hat meglévő hazai beszállítójával valósította meg, így új partnerek bevonására nem volt szükség. A kereskedelmi lánc kizárólag magyar vállalkozásokkal dolgozik ebben a termékkategóriában, amelyek az árut jellemzően saját állományból és hazai gazdaságokból biztosítják. A zökkenőmentes váltás érdekében a beszállítókat időben felkészítették a változásra, a teljes kivezetést megelőzően pedig tesztüzleteket is kijelöltek az alternatív kínálat fogadtatásának vizsgálatára.
A bolti tapasztalatok alapján a vásárlói szokások követték a kínálat átalakulását, így a ketrecmentes alternatívák térnyerésével a kereslet is egyértelműen az alternatív tartásból származó termékek felé tolódott. A ketrecmentes tartási formák állatjóléti szempontból kedvezőbbek, hiszen nagyobb mozgásteret és természetes viselkedési formákat – például kapirgálást vagy porfürdőzést – tesznek lehetővé a tyúkok számára.
A most lezárult változtatás a cég saját üzemeltetésű egységeire vonatkozik. A franchise-rendszerben, független vállalkozásokként működő üzletek számára
a lépés nem kötelező,
a vállalat ugyanakkor a kínálat biztosításával igyekszik ösztönözni partnereit a ketrecmentes tojások minél nagyobb arányú forgalmazására.
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