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Tisza-kormány: a költségvetés és a gazdaságélénkítés volt terítéken Erdőbényén, jöhetnek a döntések
Gazdaság

Tisza-kormány: a költségvetés és a gazdaságélénkítés volt terítéken Erdőbényén, jöhetnek a döntések

Portfolio
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Vasárnap este véget ért a kormány háromnapos, kihelyezett ülése Erdőbényén, ahol a fő témák a jövő évi költségvetés és a gazdaság élénkítése voltak. Magyar Péter szerint a külgazdaság fejlesztéséről, az uniós források felhasználásáról és az energiabiztonságról is tárgyaltak, az ülésen állami bankok és ügynökségek vezetői is részt vettek. A hétvégén Orbán Viktor kulturális háborúnak nevezte Hankó Balázs letartóztatását, a Tisza Párt saját mérése szerint ismét 65 százalék fölé került, a Medián pedig a kutatócég nevének közzétételére szólította fel a pártot. A hétfői fejleményekről percről percre tudósítunk.
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Egy felmérés alapján a fideszesek jelentős része is hisz az elszámoltatás sikerében

A magyarok többsége elégedett az elszámoltatási folyamatokkal – derül ki a Publicus Intézet 24.hu megbízásából készült legfrissebb felméréséből. A kutatás szerint a megkérdezettek 61 százaléka elégedettnek mondja magát a hatóságok eddigi munkájával, miközben az adatfelvétel épp azokban a napokban zajlott, amikor az Országgyűlés három képviselő mentelmi jogát függesztette fel. Az Orbán-kormány két volt minisztere, Seszták Miklós és Hankó Balázs letartóztatásba került, Magyar Péter mentelmi jogát pedig egy 2024-es ügyben függesztették fel. Az elszámoltatás társadalmi támogatottsága már a nyár óta tartósan magas: júliusban a lakosság 78 százaléka támogatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását.

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Egy felmérés alapján a fideszesek jelentős része is hisz az elszámoltatás sikerében
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Ez történt a hétvégén

Vasárnap este véget ért a kormány kihelyezett ülése Erdőbényén. Szondi Vanda kormányszóvivő szerint a háromnapos tanácskozás fő témái a jövő évi költségvetés és a gazdaság élénkítése voltak. Kármán András pénzügyminiszter beszámolója szerint szombaton 11 órán át megállás nélkül a költségvetésről tárgyaltak, vasárnap pedig a gazdaságfejlesztés került napirendre. Magyar Péter szerint a kabinet a magyar gazdaság növekedési pályára állításához szükséges kérdéseket vitatta meg,

köztük a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot, az energiaforrások diverzifikációját és az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tevő fejlesztéseket.

Az ülésen a Magyar Turisztikai Ügynökség, a HIPA, a Magyar Fejlesztési Bank és az EXIM vezetői is jelen voltak. Gajdos László közlése szerint szombat este az Országos Vízmegtartási Koncepcióról és Akciótervről is tárgyaltak.

A költségvetés a pénzügyminiszter korábbi közlése szerint még ebben a hónapban az Országgyűlés és a nyilvánosság elé kerülhet, és jelentős nyugdíjemelési programot is tartalmazhat.

A hétvégén a politikai vita sem állt meg. Orbán Viktor egy közzétett videórészletben kulturális háború eredményének nevezte Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy a volt miniszterelnök ezzel bedöntötte börtönben ülő minisztere eddigi védekezését. A Tisza Párt által megrendelt kutatás szerint a párt egy hét alatt hat százalékponttal növelte előnyét a Fidesszel szemben, Magyar Péter szavaival „újra 65% felett állunk”. A Medián erre azt írta, hogy ha egy párt nyilvánosságra hoz egy kutatást, akkor fel kell tüntetnie a felmérés dátumát, a minta nagyságát, a módszert és a kutatócég nevét.

A kormány emellett fokozatosan nyilvánosságra hozza az Orbán-kormányok üléseinek hivatalos összefoglalóit, elsőként a 2010-es dokumentumok váltak elérhetővé. Vitézy Dávid bejelentése szerint a kormány és a főváros új, egységes modellt alakít ki a Duna budapesti szakaszának fejlesztésére, a hajózási bevételeket pedig a rakpartok megújítására fordítják. Új felületen is böngészhetők lettek az NKA elmúlt öt évben odaítélt, csaknem 100 milliárd forintnyi támogatásai.

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