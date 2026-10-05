Tisza-kormány: véget ért Szijjártó meghallgatása, a fideszesek egy része is elégedett az elszámoltatással

Kijelölte az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három betöltetlen elnökhelyettesi posztjára pályázók közül kiket hallgat meg a héten – írja az MTI Hantosi István bizottsági elnök tájékoztatása alapján.

Hantosi a bizottság hétfői zárt ülése után azt mondta, hogy sem az eljárás, sem a meghallgatások nem nyilvánosak, ezért a pályázók számát és nevét sem árulhatja el. Az indoklás szerint azért, mert a pályázat a jelentkezők szakmai előmenetelét, életét és múltját érinti.

A héten mindhárom poszt kijelölt pályázóit meghallgatják.

A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, kiket terjeszt az Országgyűlés elé.

Vagyis a hivatal vezetése legkorábban október közepén állhat össze teljesen.

Az NVVH élére az Országgyűlés augusztus 28-án választotta meg Unger Annát, nyomozati elnökhelyettesnek pedig Tasnády Katalint. Megbízatásuk szeptember 1-jén kezdődött, és hat évre szól.

A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot viszont eredménytelennek nyilvánították. A két ügyészi pozícióra nagyon kevés jelentkezés érkezett, és a formai vizsgálat után kevesebb embert tudtak volna behívni, mint amennyire lehetőség lett volna. A közpénzügyi posztra voltak jelöltek, akiket meg is hallgatott a bizottság, de végül ezt a folyamatot is érvénytelenné tették.

A bizottság szeptember 9-én döntött arról, hogy újra kiírja a pályázatot, a korábbi szempontrendszer alapján, két módosítással.