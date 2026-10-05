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Tisza-kormány: véget ért Szijjártó meghallgatása, a fideszesek egy része is elégedett az elszámoltatással
Gazdaság

Tisza-kormány: véget ért Szijjártó meghallgatása, a fideszesek egy része is elégedett az elszámoltatással

Portfolio
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Több mint két órán át hallgatta meg hétfőn a Nemzetbiztonsági Bizottság Szijjártó Pétert a kínai BYD-nél vállalt munkájáról: a Tisza képviselői megrendítőnek nevezték a hallottakat, a fideszes tagok szerint viszont semmi nem utal nemzetbiztonsági kockázatra. Közben a hétvégi, háromnapos kormányülés után a végéhez közeledik a 2027-es költségvetés előkészítése. Az Országgyűlés illetékes bizottsága zárt eljárásban folytatja a vagyonvisszaszerzési hivatal hiányzó vezetőinek kiválasztását, az NKA pedig párbeszédet kezdeményez a kultúrafinanszírozás átalakításáról. A hétfői fejleményekről percről percre tudósítunk.
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Az állam 50 százalékos tulajdonrészt szerez a BKK-ban, megváltozik a neve is

Jelentősen átalakul a Budapesti Közlekedési Központ tulajdonosi szerkezete: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) azt javasolja a kormánynak és a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy az Országos Közlekedési Központ tőkeemeléssel szerezzen 50 százalékos tulajdonrészt a BKK-ban. A társaság BKK Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ Zrt. néven működne tovább.

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Az állam 50 százalékos tulajdonrészt szerez a BKK-ban, megváltozik a neve is
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Év végéig új stratégia

Átfogó ágazati stratégiát megalapozó szakmai anyagot készít a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) év végéig - jelentette be Csendes Olivér, az MTÜ elnök-vezérigazgatója sajtóbeszélgetésen hétfőn Budapesten.

A turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a magas multiplikátor hatásával a GDP több mint 14 százalékát adja - emelte ki. Az átfogó ágazati stratégia kidolgozásához 70 szervezettel folytattak már egyeztetéseket, ezek javaslatait strukturáltan fogadják be, és továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak (GEM).

(Forrás: MTI)

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A kultúrafinanszírozásról kezdeményez párbeszédet az NKA

Az MTI beszámolója szerint a Nemzeti Kulturális Alap új vezetésének célja, hogy a hazai kultúrafinanszírozást nyitottabbá, átláthatóbbá és a ma igényeihez jobban igazodóvá tegye.

Ennek első lépéseként

párbeszédet kezdeményez a magyarországi kulturális és művészeti támogatási rendszer lehetséges átalakításáról és modernizációjáról.

Az NKA a szakmai és társadalmi vélemények felmérése érdekében kérdőív kitöltésére kér fel minden érintettet, amelynek eredményét, a szakma és a társadalom közös javaslatait a feldolgozást követően publikálni fogják.

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Két óráig tartott Szijjártó meghallgatása, ahol felmerült Orbán Viktor neve is

Több mint két órán át hallgatta meg az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn, zárt ülésen Szijjártó Pétert a kínai BYD-nél vállalt munkájáról. A volt külgazdasági és külügyminiszter szerint „súlyos félreértésekre került sor”, a Tisza képviselői megrendítőnek nevezték a hallottakat, a fideszes bizottsági tagok szerint viszont semmi nem utal nemzetbiztonsági kockázatra.

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Két óráig tartott Szijjártó meghallgatása, ahol felmerült Orbán Viktor neve is
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Napokon belül érkezik a Tisza-kormány nagy terve - De kit fognak elkápráztatni Magyar Péterék?

Finisébe érkezett a 2027-es költségvetés megalkotása, nem véletlen, hogy a hétvégi kihelyezett kormányülés központi témája is a jövő évi büdzsé volt. Több szempontból is kritikus fontosságú lesz a törvényjavaslat: kiolvasható lesz a tervezetből, hogy milyen, gazdaságpolitikán is túlmutató, társadalompolitikai elképzelései vannak a Tiszának, mennyire gondolja komolyan az euróbevezetés célját és hogy milyen úton tervez odaérni. Nem mellékesen az is kiderülhet, hogy a kabinet mit tud ígérni a különadókkal terhelt szektorok számára.

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Napokon belül érkezik a Tisza-kormány nagy terve - De kit fognak elkápráztatni Magyar Péterék?
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Zárt eljárásban dől el, kik lesznek az NVVH elnökhelyettesei

Kijelölte az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három betöltetlen elnökhelyettesi posztjára pályázók közül kiket hallgat meg a héten – írja az MTI Hantosi István bizottsági elnök tájékoztatása alapján.

Hantosi a bizottság hétfői zárt ülése után azt mondta, hogy sem az eljárás, sem a meghallgatások nem nyilvánosak, ezért a pályázók számát és nevét sem árulhatja el. Az indoklás szerint azért, mert a pályázat a jelentkezők szakmai előmenetelét, életét és múltját érinti.

A héten mindhárom poszt kijelölt pályázóit meghallgatják.

A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, kiket terjeszt az Országgyűlés elé.

Vagyis a hivatal vezetése legkorábban október közepén állhat össze teljesen.

Az NVVH élére az Országgyűlés augusztus 28-án választotta meg Unger Annát, nyomozati elnökhelyettesnek pedig Tasnády Katalint. Megbízatásuk szeptember 1-jén kezdődött, és hat évre szól.

A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot viszont eredménytelennek nyilvánították. A két ügyészi pozícióra nagyon kevés jelentkezés érkezett, és a formai vizsgálat után kevesebb embert tudtak volna behívni, mint amennyire lehetőség lett volna. A közpénzügyi posztra voltak jelöltek, akiket meg is hallgatott a bizottság, de végül ezt a folyamatot is érvénytelenné tették.

A bizottság szeptember 9-én döntött arról, hogy újra kiírja a pályázatot, a korábbi szempontrendszer alapján, két módosítással.

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Elkezdődött Szijjártó Péter meghallgatása a Nemzetbiztonsági Bizottságban

Megkezdődött Szijjártó Péter volt külügyminiszter meghallgatása az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságában – közölte a Facebookon Velkey György László, a Tisza országgyűlési képviselője.

Sok kérdésünk van a volt külügyminiszterhez

– írta.

A meghallgatást a Tisza-frakció kezdeményezte, a kínai BYD autógyártónál vállalt új szerepe miatt. Szijjártó júliusban mondott le a mandátumáról, és a cégnél külkapcsolatokért és új üzletfejlesztésért felelős vezető lett.

A frakció szerint a váltás „súlyos nemzetbiztonsági és összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel”. Szijjártó tizenkét évig volt külügyminiszter, így hozzáfért az ország legérzékenyebb politikai és gazdasági információihoz.

A BYD beruházását több mint 70 milliárd forintnyi állami infrastruktúra-fejlesztés kísérte. Szijjártó miniszterként maga is kiállt a projekt kiemelt státusza és a kínai munkavállalók gyorsított vízumügyintézése mellett.

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Így dől el, ki kap állami kitüntetést

Orbán Antita külügyminiszter bejegyzésében kifejtette, hogyan dől el, ki kaphat állami elismerést.

A poszt alapján a folyamat menete:

  • a miniszterek javaslatot tesznek a kitüntetettekre
  • a Kitüntetési Bizottság értékeli a javaslatokat, és ajánlást készít a miniszterelnöknek
  • a miniszterelnök dönt arról, kiket terjeszt fel a köztársasági elnöknek

Elnökként én vezetem a testület üléseit, ahol ezekről a javaslatokról közösen egyeztetünk

– írta.

Az állami kitüntetéseket hagyományosan a három nemzeti ünnepen, március 15-én, augusztus 20-án és október 23-án adják át. Ilyenkor többek között a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetettjeit ismerik el a Sándor-palotában és a minisztériumok ünnepségein.

A következő átadás így október 23-án lesz. Augusztus 20-án még a régi rend szerint adták át a kitüntetéseket. Magyar Péter szeptemberben azt javasolta, hogy a paksi munkában részt vevők kapjanak állami elismerést és jutalmat.

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Egy felmérés alapján a fideszesek jelentős része is hisz az elszámoltatás sikerében

A magyarok többsége elégedett az elszámoltatási folyamatokkal – derül ki a Publicus Intézet 24.hu megbízásából készült legfrissebb felméréséből. A kutatás szerint a megkérdezettek 61 százaléka elégedettnek mondja magát a hatóságok eddigi munkájával, miközben az adatfelvétel épp azokban a napokban zajlott, amikor az Országgyűlés három képviselő mentelmi jogát függesztette fel. Az Orbán-kormány két volt minisztere, Seszták Miklós és Hankó Balázs letartóztatásba került, Magyar Péter mentelmi jogát pedig egy 2024-es ügyben függesztették fel. Az elszámoltatás társadalmi támogatottsága már a nyár óta tartósan magas: júliusban a lakosság 78 százaléka támogatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását.

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Egy felmérés alapján a fideszesek jelentős része is hisz az elszámoltatás sikerében
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Ez történt a hétvégén

Vasárnap este véget ért a kormány kihelyezett ülése Erdőbényén. Szondi Vanda kormányszóvivő szerint a háromnapos tanácskozás fő témái a jövő évi költségvetés és a gazdaság élénkítése voltak. Kármán András pénzügyminiszter beszámolója szerint szombaton 11 órán át megállás nélkül a költségvetésről tárgyaltak, vasárnap pedig a gazdaságfejlesztés került napirendre. Magyar Péter szerint a kabinet a magyar gazdaság növekedési pályára állításához szükséges kérdéseket vitatta meg,

köztük a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot, az energiaforrások diverzifikációját és az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tevő fejlesztéseket.

Az ülésen a Magyar Turisztikai Ügynökség, a HIPA, a Magyar Fejlesztési Bank és az EXIM vezetői is jelen voltak. Gajdos László közlése szerint szombat este az Országos Vízmegtartási Koncepcióról és Akciótervről is tárgyaltak.

A költségvetés a pénzügyminiszter korábbi közlése szerint még ebben a hónapban az Országgyűlés és a nyilvánosság elé kerülhet, és jelentős nyugdíjemelési programot is tartalmazhat.

A hétvégén a politikai vita sem állt meg. Orbán Viktor egy közzétett videórészletben kulturális háború eredményének nevezte Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy a volt miniszterelnök ezzel bedöntötte börtönben ülő minisztere eddigi védekezését. A Tisza Párt által megrendelt kutatás szerint a párt egy hét alatt hat százalékponttal növelte előnyét a Fidesszel szemben, Magyar Péter szavaival „újra 65% felett állunk”. A Medián erre azt írta, hogy ha egy párt nyilvánosságra hoz egy kutatást, akkor fel kell tüntetnie a felmérés dátumát, a minta nagyságát, a módszert és a kutatócég nevét.

A kormány emellett fokozatosan nyilvánosságra hozza az Orbán-kormányok üléseinek hivatalos összefoglalóit, elsőként a 2010-es dokumentumok váltak elérhetővé. Vitézy Dávid bejelentése szerint a kormány és a főváros új, egységes modellt alakít ki a Duna budapesti szakaszának fejlesztésére, a hajózási bevételeket pedig a rakpartok megújítására fordítják. Új felületen is böngészhetők lettek az NKA elmúlt öt évben odaítélt, csaknem 100 milliárd forintnyi támogatásai.

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