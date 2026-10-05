Történelmi lépésre készül az olajóriás

A Chevron jelentős vezetőségi átszervezést jelentett be, amelynek értelmében Eimear Bonner pénzügyi igazgató és Jeff Gustavson, az új energiák üzletágának vezetője januártól új pozícióba kerül, miközben a vállalat a vezérigazgatói utódlásra készül.

Eimear Bonner, a Chevron jelenlegi pénzügyi igazgatója (CFO) január 1-jétől az olaj-, termék- és gázüzletág elnöke lesz, míg Jeff Gustavson, az új energiák üzletágának jelenlegi vezetője veszi át tőle a pénzügyi igazgatói posztot.

Az átszervezés részeként Mark Nelson, az olaj-, termék- és gázüzletág eddigi vezetője alelnöki tisztségében marad, és a jövőben a stratégiáért, valamint az üzletfejlesztésért felel majd.

A változások hátterében a vezérigazgatói utódlás kérdése áll.

Mike Wirth, aki több mint nyolc éve irányítja az Egyesült Államok második legnagyobb olajvállalatát, tavaly decemberben jelezte, hogy egyeztetéseket folytat az igazgatótanáccsal a váltásról, és nem tervezi, hogy tíz évnél tovább töltse be a pozíciót.

Több befektető szerint Bonner és Gustavson egyaránt a vezérigazgatói poszt legfőbb esélyesei közé tartozik. Mark Metz, az American Century Investments elemzője szerint az új kinevezések "természetes előrelépést jelentenek a Chevronnál, amely mindkettőjüket egy lépéssel közelebb viszi a lehetséges utódláshoz".

Bonner az elmúlt évben egyre gyakrabban képviselte a vállalatot nyilvános szerepléseken és konferenciákon. Korábban a Chevron első női technológiai igazgatója volt, valamint a kazahsztáni Tengizcsevroil vegyes vállalat ügyvezetője, amely az ország legnagyobb olajmezőjét üzemelteti. Gustavson az új energiák üzletágának élén többek között a Chevron adatközpont-ellátási projektjeit felügyelte, amelyek földgázzal biztosítanak energiát a létesítményeknek.

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Forrás: Reuters

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