Történelmi rali a brazil piacokon a választási meglepetés után

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A vasárnapi szavazáson Bolsonaro – Jair Bolsonaro korábbi elnök fia – a voksok 47 százalékát szerezte meg, míg Lula 45 százalékot kapott. A befektetők korábban széles körben a baloldali Lula győzelmére számítottak, ám az eredmények alapján a JPMorgan Chase elemzői szerint már Bolsonaro számít az október 25-i második forduló esélyesének.

A piacok azonnal reagáltak a fejleményekre:

a brazil reál mintegy 5 százalékot erősödött,

az irányadó Ibovespa részvényindex 8 százalékos ugrással ért el történelmi csúcsot, míg

8 százalékos ugrással ért el történelmi csúcsot, míg a swapkamatok pedig több mint 100 bázispontot zuhantak.

Évek óta nem látott ilyen erős kereskedési napot a brazil piac, ugyanis

a befektetők arra számítanak, hogy egy pragmatikusabb gazdaságpolitika teret adhat a jegybanknak a világ legmagasabbjai közé tartozó alapkamat mérséklésére.

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A vasárnapi eredmények két szempontból is meglepték a piacokat, egyrészt Bolsonaro meggyőző előnyével, másrészt a jobboldali jelöltek erős szereplésével a tagállami kormányzói, képviselőházi és szenátusi választásokon. Ez a szélesebb körű konzervatív fordulat megkönnyítheti Bolsonaro költségvetési programjának végrehajtását.

Soha nem voltak ilyen kedvezőek a feltételek

– értékelte a helyzetet Guilherme Abbud, a Persevera Asset Management vezérigazgatója.

Solange Srour, a UBS Global Wealth Management brazil makrogazdasági részlegének vezetője szerint a hiteles költségvetési konszolidációs jelzések akár 250 bázispontos felárszűkülést is eredményezhetnek a hozamgörbe hosszú végén. Lula ezzel szemben kerülte a kiadáscsökkentésre vonatkozó konkrét vállalásokat, sőt a kampány utolsó heteiben bővítette a szociális programokat és támogatásokat, ami tovább erősítette a befektetők kételyeit a költségvetési hiány megfékezésére irányuló szándékával kapcsolatban.

Bolsonaro jelöltsége kezdetben csalódást keltett a befektetők körében, különösen a Daniel Vorcaro bankárral – a brazil történelem legnagyobb bankcsalásának kulcsfigurájával – kapcsolatos botrány miatt. Az elmúlt hónapban azonban Lula saját botrányai és a lassuló gazdaság közepette Bolsonaro esélyeinek javulása már elkezdte felfelé húzni a brazil eszközárakat.

A kihívások ugyanakkor továbbra is jelentősek, hiszen az elszálló hiány, a magas államadósság és a kétszámjegyű kamatok komoly próbatétel elé állítják a leendő kormányt.

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