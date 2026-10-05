23°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Történelmi rali a brazil piacokon a választási meglepetés után
Gazdaság

Történelmi rali a brazil piacokon a választási meglepetés után

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Történelmi rali bontakozott ki a brazil piacokon, miután az elnökválasztás első fordulójában Flávio Bolsonaro meglepetésre megelőzte a hivatalban lévő Luiz Inácio Lula da Silvát, a befektetők pedig a költségvetési konszolidáció és a kamatcsökkentések növekvő esélyét árazzák - írta elemzésében a Bloomberg.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

A vasárnapi szavazáson Bolsonaro – Jair Bolsonaro korábbi elnök fia – a voksok 47 százalékát szerezte meg, míg Lula 45 százalékot kapott. A befektetők korábban széles körben a baloldali Lula győzelmére számítottak, ám az eredmények alapján a JPMorgan Chase elemzői szerint már Bolsonaro számít az október 25-i második forduló esélyesének.

Kapcsolódó cikkünk

Kiélezett harc a világ egyik legnagyobb országában: előretört a "trópusok Trumpja" – vagyis pontosabban a fia

A piacok azonnal reagáltak a fejleményekre:

  • a brazil reál mintegy 5 százalékot erősödött,
  • az irányadó Ibovespa részvényindex 8 százalékos ugrással ért el történelmi csúcsot, míg
  • a swapkamatok pedig több mint 100 bázispontot zuhantak.

Évek óta nem látott ilyen erős kereskedési napot a brazil piac, ugyanis

a befektetők arra számítanak, hogy egy pragmatikusabb gazdaságpolitika teret adhat a jegybanknak a világ legmagasabbjai közé tartozó alapkamat mérséklésére.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: véget ért Szijjártó meghallgatása, a fideszesek egy része is elégedett az elszámoltatással

Magyar Péter miatt az államfőhöz fordult az ÁSZ elnöke

Volt jegybanki döntéshozó kongatja a vészharangot: újabb adósságstressz jöhet Európában, ha nem lép az EKB

Kapcsolódó cikkünk

Egy hónap és kiderül, mire elég a világ legmagasabb reálkamata

A vasárnapi eredmények két szempontból is meglepték a piacokat, egyrészt Bolsonaro meggyőző előnyével, másrészt a jobboldali jelöltek erős szereplésével a tagállami kormányzói, képviselőházi és szenátusi választásokon. Ez a szélesebb körű konzervatív fordulat megkönnyítheti Bolsonaro költségvetési programjának végrehajtását.

Soha nem voltak ilyen kedvezőek a feltételek

– értékelte a helyzetet Guilherme Abbud, a Persevera Asset Management vezérigazgatója.

Solange Srour, a UBS Global Wealth Management brazil makrogazdasági részlegének vezetője szerint a hiteles költségvetési konszolidációs jelzések akár 250 bázispontos felárszűkülést is eredményezhetnek a hozamgörbe hosszú végén. Lula ezzel szemben kerülte a kiadáscsökkentésre vonatkozó konkrét vállalásokat, sőt a kampány utolsó heteiben bővítette a szociális programokat és támogatásokat, ami tovább erősítette a befektetők kételyeit a költségvetési hiány megfékezésére irányuló szándékával kapcsolatban.

Bolsonaro jelöltsége kezdetben csalódást keltett a befektetők körében, különösen a Daniel Vorcaro bankárral – a brazil történelem legnagyobb bankcsalásának kulcsfigurájával – kapcsolatos botrány miatt. Az elmúlt hónapban azonban Lula saját botrányai és a lassuló gazdaság közepette Bolsonaro esélyeinek javulása már elkezdte felfelé húzni a brazil eszközárakat.

A kihívások ugyanakkor továbbra is jelentősek, hiszen az elszálló hiány, a magas államadósság és a kétszámjegyű kamatok komoly próbatétel elé állítják a leendő kormányt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

PR cikk

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn
Tisza-kormány: véget ért Szijjártó meghallgatása, a fideszesek egy része is elégedett az elszámoltatással
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility