Történelmi sikert ért el a Corvinus: bekerült a világ üzleti elitképzései közé

Az üzleti felsőoktatásban Triple Crownnak, azaz hármas koronának nevezik, ha egy intézmény egyszerre rendelkezik az AACSB, az AMBA és az EQUIS üzleti felsőoktatási akkreditációval. Ez világszerte szűk kör, jelenleg mindössze 153 intézmény, az üzleti iskolák kevesebb mint egy százaléka birtokolja ezt a címet, köztük mától a Budapesti Corvinus Egyetem is Magyarországon elsőként, a közép-kelet-európai régióban nyolcadikként.
Az EQUIS értékelői három évre akkreditálták a Budapesti Corvinus Egyetemet, így az intézmény mostantól egyszerre rendelkezik mindhárom elismeréssel.
Az európai fókuszú EFMD által odaítélt EQUIS az üzleti iskola egészének működését vizsgálja, az oktatás és kutatás mellett a nemzetközi jelenlétet, a vállalati kapcsolatokat és a stratégiai működést is értékelve, külön figyelmet szentelve az intézmény küldetésének, jövőképének és stratégiájának, a pedagógiai minőséget és a fenntarthatósági irányelveket is beleértve. Az értékelők a Corvinus stratégiaalkotását és a stratégia végrehajtását az intézmény kiemelkedő erősségei közé sorolták.
A triple crown minősítéshez szükséges további akkreditációkat a Corvinus az elmúlt hat évben szerezte meg: 2020-ban nyerte el először az AMBA akkreditációt, amelyet 2023-ban újabb öt évre megújítottak, míg az AACSB akkreditációt 2022-ban ítélték oda, Magyarországon elsőként. Az amerikai AACSB az egyetemek egészének minőségére, többek között az oktatásra, kutatásra és társadalmi hatásra helyez hangsúlyt, ezzel világszerte az üzleti képzést nyújtó intézmények mintegy 6 százaléka rendelkezik. Az AMBA elsősorban az MBA-diplomát és más posztgraduális üzleti programokat értékeli, külön figyelmet fordítva a tanítás, a tanterv és a hallgatói tapasztalat minőségére.
"Nagyszerű okunk van az ünneplésre, hiszen a Triple Crown a világ üzleti felsőoktatásának egyik legnagyobb presztízsű és legritkább elismerése. Ez kivételesen erős és mindenhol könnyen értelmezhető minőségi jelzés a leendő hallgatók, a vállalati partnerek és más egyetemek számára. Az elnyert minősítésünk különösen nagy jelentőségű a cserekapcsolataink kialakításában és a nemzetközi hallgatók toborzásában, ahol a független nemzetközi akkreditáció erősen befolyásolja egy intézmény megítélését és bizalmat épít. Az EQUIS-akkreditáció és vele a három korona megszerzése ezért a Corvinus hazai vezető szerepét és nemzetközi reputációját is hatványozottan erősíti" – mondta Bruno van Pottelsberghe, a Corvinus rektora.
Címlapkép forrása: AKOS STILLER
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