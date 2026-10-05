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Úgy néz ki, elszabadult a pestis Oroszországban: egy ember meghalt, több százan kerültek karanténba
Gazdaság

Úgy néz ki, elszabadult a pestis Oroszországban: egy ember meghalt, több százan kerültek karanténba

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Egy pestissel foglalkozó laboratóriumi alkalmazott meghalt és több százan kerültek karanténba Oroszországban, miután valószínűleg elszabadult a fertőzés egyik különösen veszélyes változata egy szibériai biolaborból – írta meg az Independent.

Az incidens egy selehovi pestissel foglalkozó biolaborban történt, egy faital kutatási asszisztens, Darja Sipolova véletlenül összetört egy kémcsövet, kórházba került, majd meghalt.

Az orosz hatóságok szerint egy rendkívül veszélyes betegség szabadult el, de ezt nem nevezték meg. A TASZSZ cikke szerint „valószínűleg nem” pestis okozta a fiatal asszisztens halálát, ugyanakkor, hozzátették, ha mégis kiderül, hogy a rendkívül veszélyes betegség került ki a laborból, a hatóságok urai a helyzetnek.

Sipolova halála után legalább 197 kontaktszemélyt helyeztek karanténba, illetve különleges karantént léptettek életbe a selehovi kórházban, szülészeten és egy alumínium gyárban is.

Az Independent arról ír: alapos a gyanú, hogy tüdőpestisről lehet szó. A bubópestissel és a szeptikémiás pestissel ellentétben – amelyek általában bolhacsípés vagy fertőzött állatokkal való érintkezés útján terjednek emberre – a tüdőpestis közvetlenül a tüdőt támadja meg, és könnyen terjed emberről emberre is.

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