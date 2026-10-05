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Ugyanannyi közlekedési támogatást kérnek a megyei jogú városok, mint Budapest
Gazdaság

Ugyanannyi közlekedési támogatást kérnek a megyei jogú városok, mint Budapest

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A szolidaritási hozzájárulás csökkentését, több állami támogatást a közösségi közlekedésre, az önkormányzati normatívák inflációkövető emelését és a közétkeztetés áfájának 5 százalékra csökkentését is javasolta a kormánynak a Megyei Jogú Városok Szövetsége. 25 megyei jogú város polgármestere egyeztetett Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, amiről Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester, az MJVSZ elnöke számolt be.

A Megyei Jogú Városok Szövetsége több konkrét javaslatot is megfogalmazott a kormány számára az önkormányzatok finanszírozásáról és jövőbeni feladatairól – írta közösségi oldalán Cser-Palkovics András.

  • A szövetség részt kíván venni a kormány által bejelentett alkotmányozási folyamatban. Cser-Palkovics szerint különösen annak meghatározásába szeretnének beleszólni, hogy a decentralizáció jegyében a jövőben mely feladatokat lássák el az önkormányzatok, és ehhez milyen finanszírozást kapjanak.
  • A 2026-os évre azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város a közösségi közlekedés finanszírozásához, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletéhez arányosan akkora támogatást kapjon, mint Budapest.
  • 2027-re az MJVSZ jelentősen csökkentené a szolidaritási hozzájárulást. Fenntartják korábbi javaslatukat, amely szerint a befizetés felső határát az előző évi helyi iparűzési adóbevétel 15 százalékában kellene maximálni. A szövetség szerint ez javítaná a települések pénzügyi stabilitását.
  • Azt kérik, hogy a megyei jogú városok összességében ugyanakkora állami támogatást kapjanak a közösségi közlekedésre 2027-ben, mint a főváros.
  • Az MJVSZ további javaslatai között szerepel, hogy a kormány csökkentse 5 százalékra a közétkeztetés áfáját, legalább az infláció mértékével emelje az önkormányzatok állami normatív támogatásait, valamint a megyei jogú városok is kapjanak költségvetési kompenzációt az önkormányzati dolgozók béremeléséhez.

Cser-Palkovics üdvözölte, hogy folytatódnak az egyeztetések a kormány és az önkormányzati érdekképviseletek között. Arról is írt azonban, hogy abban bíznak, hogy az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának következő ülésén már részletesen megismerhetik a kormány 2027-es költségvetési elképzeléseit.

Előző héten jelentette be a kormány a Budapesttel kötött nagy megállapodást, és Vitézy Dávid miniszter már akkor arról beszélt, hogy a szolidaritási hozzájárulás mértéke csökkenni fog 2027-től. Hogy pontosan mennyivel, azt arra hivatkozva nem árulta el, hogy előbb erről egyeztetne a kabinet Budapesten kívül a többi nagyváros polgármestereivel is – feltehetően ez az egyeztetés zajlott most le.
A fent megfogalmazott kérések közt van olyan, ami szinte biztosan nem fog teljesülni: mégpedig az, hogy már idén kapjon a többi megyei jogú város is akkora támogatást a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, mint Budapest. Az idei, óriási hiány miatt a Pénzügyminisztérium már a főváros esetén is igyekezett visszafogni az igényeket, Pintér Bence győri polgármesternek pedig levélben is jelezte, hogy az idei évben már nem nyújtanak segítséget a szola befizetéséhez, illetve nem tudják elengedni a kötelezettséget.
Nem teljesen világos, hogy mit jelent az, hogy "kérjük, hogy a megyei jogú városok összességében kapják meg azt a költségvetési támogatást 2027-ben a közösségi közlekedésre, mint amennyi összeggel a kormány a fővárosi közösségi közlekedést támogatja." Ha ezt nominálisan kell érteni, akkor 170 milliárdos támogatást kérnek az önkormányzatok a közösségi közlekedésre; ha pedig arányaiban, akkor ez azt takarja, hogy szeretnék, hogy az ezzel kapcsolatos költségeik 50 százalékát a kormány állja.
Az a pont, miszerint szeretnék, ha a kormány legalább inflációkövető módon emelné a kötelező feladataik ellátására adott támogatást, igencsak időszerűnek tűnik. Az önkormányzati normatívák emelésére jelenleg nincs automatikus inflációkövető szabály: a támogatási jogcímeket és azok összegét az éves központi költségvetés (és ezen keresztül a gyakorlatban a kormány diszkrecionális döntése) határozza meg. Több alapvető támogatás évek óta nominálisan változatlan: a zöldterület-gazdálkodás után járó támogatás például 2023 óta 26 ezer forint hektáronként, míg az egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2024 óta 2800 forint lakosonként.

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