Világhírű közgazdász érkezik Budapestre - Végleges az őszi gazdasági csúcstalálkozó programja

Október 7-én a budapesti Hotel Intercontinentalban rendezi a Portfolio tizenhatodik alkalommal a Budapest Economic Forum konferenciát, mely immár hagyományosan az év egyik kiemelkedő gazdasági-üzleti találkozója. A rendezvényen szokás szerint a magyar gazdasági élet meghatározó szereplői, a gazdaságpolitika irányítói, a legnagyobb vállalatok vezérei vesznek részt.
Mellettük minden évben igyekszünk neves nemzetközi szakembereket Budapestre csábítani, most egy igazi nagyágyúval tudjuk véglegesnek tekinteni a programot. Érkezik ugyanis Tomás Sedlacek cseh közgazdász, akit nem túlzás világhírűnek nevezni, hiszen „A jó és a rossz közgazdaságtana” című könyve csak Csehországban 50 ezer példányban kelt el, majd összesen 22 nyelvre fordították le.
A 49 éves Sedlacek korábban a prágai Károly Egyetemen oktatott, jelenleg a cseh főváros Metropolitan Egyetemének tanára. De volt már a davosi Világgazdasági Fórumot szervező csapat tagja, illetve az Európai Bizottság elnökének, José Manuel Barrosónak a tanácsadója.
A Portfolio hét évvel ezelőtt készített interjút a közgazdásszal, akkor elsősorban arról faggattuk, milyen lehet a világ 2040-ben. Sedlacek már akkor megjósolta, hogy előbb-utóbb a régió országai is bevezetik majd az eurót, de arra talán ő sem gondolt, hogy ennyire éles fordulat lesz a magyar törekvésekben a 2026-os választások után.
Ha komolyan vesszük az európai integrációt, akkor törekednünk kell az euró bevezetésére, különben a másodosztályban találjuk magunkat
- hangsúlyozta.
Sedlacek szerint ma már nem dolgozunk a szó klasszikus értelmében, egész nap beszélünk, a legtöbb ember, a legtöbb gazdasági tevékenység beszélgetésből áll. A bankolás, a biztosítás, a telekommunikáció valójában nem más, mint szabályozott beszélgetés.
Ha valaki a középkorból felébredne most és látna minket dolgozni, akkor azt hihetné, hogy pihenünk.
Szerinte a fentiek az előjelei annak, hogy a következő években-évtizedekben a munka új fajtái fognak megjelenni, melyek ma még elképzelhetetlenek. De ez nem az a munka lesz, amit a múltban értettünk alatta.
Szélsőséges esetben azt is el tudom képzelni, hogy a jövőben az embereknek nem kell majd dolgozniuk azért, hogy megéljenek, csak elhivatottságból fogunk dolgozni.
- emelte ki 2019-ben.
Tomás Sedlacek mellett is érkeznek neves nemzetközi szakemberek a konferenciára, itt lesz Philipp Carlsson-Szlezak, a BCG globális vezető közgazdásza és Kristina Kostial, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatója.
A magyar gazdaságpolitika irányítói közül Kármán András pénzügyminiszter tartja a konferencia nyitóelőadását, mellette ott lesz Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója, a vállalatvezetők közül Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója és Hernádi Zsolt Mol-vezér is előadást tart.
A Budapest Economic Forum konferenciára még mindig elérhetők jegyek, ha nem szeretne lemaradni!
Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
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