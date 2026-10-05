Volt jegybanki döntéshozó kongatja a vészharangot: újabb adósságstressz jöhet Európában, ha nem lép az EKB

A mennyiségi szigorítás (QT) keretében az EKB 2023 márciusa óta nem pótolja a lejáró eszközöket, köztük az állampapírokat a mérlegében, így a jegybank mérlegfőösszege fokozatosan csökken. Ez azt jelenti, hogy az állampapír-kibocsátások egyre nagyobb hányadát kell a magánbefektetőknek felszívniuk, miközben a hosszú lejáratú hozamok amúgy is emelkedő pályán vannak. Más, hasonló programot indító jegybankok azóta már felfüggesztették vagy módosították a QT-t a piaci fejlemények fényében, az EKB azonban továbbra is kitart mellette.

Lorenzo Bini Smaghi szerint

az EKB a mérleg "normalizálását" szinte kötelezettségként kezeli, ami inkább a válság előtti világ iránti nosztalgiából fakad, semmint alapos elemzésből.

A szakértő rámutatott, hogy valójában semmi eleve "normális" nincs egy jegybanki mérleg adott méretében, különösen akkor, amikor a gazdasági és piaci feltételek alapvetően megváltoztak. A Fednél Kevin Warsh, az újonnan kinevezett elnök három neves közgazdász vezetésével munkacsoportot hozott létre a kérdés vizsgálatára, míg az euróövezetben nem történt ilyen átfogó felülvizsgálat.

A 2008-as válság óta több olyan strukturális változás is lezajlott, amelyek bonyolultabbá teszik a QT hatásait

- véli Lorenzo Bini Smaghi.

A banki szabályozás ma jóval nagyobb mennyiségű, kiváló minőségű likvid eszköz, köztük állampapír tartását írja elő, ami önmagában is felfelé hajtja a hozamokat.

ma jóval nagyobb mennyiségű, kiváló minőségű likvid eszköz, köztük állampapír tartását írja elő, ami önmagában is felfelé hajtja a hozamokat. Az állampapír-piaci árjegyzésben emellett megnőtt a nem banki szereplők, például a hedge fundok szerepe, ami stresszhelyzetben likviditási zavarokat okozhat, amint azt az amerikai állampapírpiac példája is megmutatta.

ami stresszhelyzetben likviditási zavarokat okozhat, amint azt az amerikai állampapírpiac példája is megmutatta. Emellett az a rendszer, amelyben a bankok a jegybanki irányadó kamatnál drágábban jutnak likviditáshoz a refinanszírozási műveleteken keresztül, arra ösztönzi őket, hogy több állampapírt tartsanak.

Ez viszont éppen az úgynevezett bank-állam ördögi kör kockázatát növeli, amelyben a szuverén adósságválság az állampapírokon keresztül destabilizálhatja a bankrendszert

- írja véleménycikkében Lorenzo Bini Smaghi.

Az EKB eközben azzal érvel, hogy a QT üteme viszonylag lassú, az új likviditási keretrendszer pontos időzítése és kalibrációja pedig még bizonytalan. A véleménycikk szerzője szerint azonban éppen ez a bizonytalanság növeli tovább a nyomást az európai hosszú hozamokon.

A jelenlegi környezetben a monetáris politikát elsősorban a hagyományos eszközzel, a rövid lejáratú irányadó kamattal kellene alakítani, a mérlegméret változtatását pedig másodlagos eszközként kellene kezelni

- véli a Kormányzótanács korábbi tagja.

Az óvatosság elve azt diktálja, hogy a QT-t függesszék fel a stabilabb feltételek helyreállásáig, és az így nyert időt használják ki a program piaci hatásainak alaposabb elemzésére

- mondja ki ajánlását expliciten a szakértő.

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