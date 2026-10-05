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Volt jegybanki döntéshozó kongatja a vészharangot: újabb adósságstressz jöhet Európában, ha nem lép az EKB
Gazdaság

Volt jegybanki döntéshozó kongatja a vészharangot: újabb adósságstressz jöhet Európában, ha nem lép az EKB

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Az európai kötvénypiacokon az elmúlt hónapokban meredeken emelkedtek a hosszú lejáratú hozamok, miközben a mag- és a perifériaállamok állampapírjai közötti hozamfelárak ismét tágulnak, ráadásul Franciaországot már a perifériához sorolják a piacon. Lorenzo Bini Smaghi, az Európai Központi Bank (EKB) korábbi igazgatótanácsi tagjának véleménye szerint ebben a helyzetben az Európai Központi Banknak fel kellene függesztenie a mennyiségi szigorítást - írta a Financial Times.

A mennyiségi szigorítás (QT) keretében az EKB 2023 márciusa óta nem pótolja a lejáró eszközöket, köztük az állampapírokat a mérlegében, így a jegybank mérlegfőösszege fokozatosan csökken. Ez azt jelenti, hogy az állampapír-kibocsátások egyre nagyobb hányadát kell a magánbefektetőknek felszívniuk, miközben a hosszú lejáratú hozamok amúgy is emelkedő pályán vannak. Más, hasonló programot indító jegybankok azóta már felfüggesztették vagy módosították a QT-t a piaci fejlemények fényében, az EKB azonban továbbra is kitart mellette.

Lorenzo Bini Smaghi szerint

az EKB a mérleg "normalizálását" szinte kötelezettségként kezeli, ami inkább a válság előtti világ iránti nosztalgiából fakad, semmint alapos elemzésből.

A szakértő rámutatott, hogy valójában semmi eleve "normális" nincs egy jegybanki mérleg adott méretében, különösen akkor, amikor a gazdasági és piaci feltételek alapvetően megváltoztak. A Fednél Kevin Warsh, az újonnan kinevezett elnök három neves közgazdász vezetésével munkacsoportot hozott létre a kérdés vizsgálatára, míg az euróövezetben nem történt ilyen átfogó felülvizsgálat.

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A 2008-as válság óta több olyan strukturális változás is lezajlott, amelyek bonyolultabbá teszik a QT hatásait

- véli Lorenzo Bini Smaghi.

  • A banki szabályozás ma jóval nagyobb mennyiségű, kiváló minőségű likvid eszköz, köztük állampapír tartását írja elő, ami önmagában is felfelé hajtja a hozamokat.
  • Az állampapír-piaci árjegyzésben emellett megnőtt a nem banki szereplők, például a hedge fundok szerepe, ami stresszhelyzetben likviditási zavarokat okozhat, amint azt az amerikai állampapírpiac példája is megmutatta.
  • Emellett az a rendszer, amelyben a bankok a jegybanki irányadó kamatnál drágábban jutnak likviditáshoz a refinanszírozási műveleteken keresztül, arra ösztönzi őket, hogy több állampapírt tartsanak.

Ez viszont éppen az úgynevezett bank-állam ördögi kör kockázatát növeli, amelyben a szuverén adósságválság az állampapírokon keresztül destabilizálhatja a bankrendszert

- írja véleménycikkében Lorenzo Bini Smaghi.

Az EKB eközben azzal érvel, hogy a QT üteme viszonylag lassú, az új likviditási keretrendszer pontos időzítése és kalibrációja pedig még bizonytalan. A véleménycikk szerzője szerint azonban éppen ez a bizonytalanság növeli tovább a nyomást az európai hosszú hozamokon.

A jelenlegi környezetben a monetáris politikát elsősorban a hagyományos eszközzel, a rövid lejáratú irányadó kamattal kellene alakítani, a mérlegméret változtatását pedig másodlagos eszközként kellene kezelni

- véli a Kormányzótanács korábbi tagja.

Az óvatosság elve azt diktálja, hogy a QT-t függesszék fel a stabilabb feltételek helyreállásáig, és az így nyert időt használják ki a program piaci hatásainak alaposabb elemzésére

- mondja ki ajánlását expliciten a szakértő.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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