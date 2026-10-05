Volt jegybanki döntéshozó kongatja a vészharangot: újabb adósságstressz jöhet Európában, ha nem lép az EKB

A mennyiségi szigorítás (QT) keretében az EKB 2023 márciusa óta nem pótolja a lejáró eszközöket, köztük az állampapírokat a mérlegében, így a jegybank mérlegfőösszege fokozatosan csökken. Ez azt jelenti, hogy az állampapír-kibocsátások egyre nagyobb hányadát kell a magánbefektetőknek felszívniuk, miközben a hosszú lejáratú hozamok amúgy is emelkedő pályán vannak. Más, hasonló programot indító jegybankok azóta már felfüggesztették vagy módosították a QT-t a piaci fejlemények fényében, az EKB azonban továbbra is kitart mellette.
Lorenzo Bini Smaghi szerint
az EKB a mérleg "normalizálását" szinte kötelezettségként kezeli, ami inkább a válság előtti világ iránti nosztalgiából fakad, semmint alapos elemzésből.
A szakértő rámutatott, hogy valójában semmi eleve "normális" nincs egy jegybanki mérleg adott méretében, különösen akkor, amikor a gazdasági és piaci feltételek alapvetően megváltoztak. A Fednél Kevin Warsh, az újonnan kinevezett elnök három neves közgazdász vezetésével munkacsoportot hozott létre a kérdés vizsgálatára, míg az euróövezetben nem történt ilyen átfogó felülvizsgálat.
A 2008-as válság óta több olyan strukturális változás is lezajlott, amelyek bonyolultabbá teszik a QT hatásait
- véli Lorenzo Bini Smaghi.
- A banki szabályozás ma jóval nagyobb mennyiségű, kiváló minőségű likvid eszköz, köztük állampapír tartását írja elő, ami önmagában is felfelé hajtja a hozamokat.
- Az állampapír-piaci árjegyzésben emellett megnőtt a nem banki szereplők, például a hedge fundok szerepe, ami stresszhelyzetben likviditási zavarokat okozhat, amint azt az amerikai állampapírpiac példája is megmutatta.
- Emellett az a rendszer, amelyben a bankok a jegybanki irányadó kamatnál drágábban jutnak likviditáshoz a refinanszírozási műveleteken keresztül, arra ösztönzi őket, hogy több állampapírt tartsanak.
Ez viszont éppen az úgynevezett bank-állam ördögi kör kockázatát növeli, amelyben a szuverén adósságválság az állampapírokon keresztül destabilizálhatja a bankrendszert
- írja véleménycikkében Lorenzo Bini Smaghi.
Az EKB eközben azzal érvel, hogy a QT üteme viszonylag lassú, az új likviditási keretrendszer pontos időzítése és kalibrációja pedig még bizonytalan. A véleménycikk szerzője szerint azonban éppen ez a bizonytalanság növeli tovább a nyomást az európai hosszú hozamokon.
A jelenlegi környezetben a monetáris politikát elsősorban a hagyományos eszközzel, a rövid lejáratú irányadó kamattal kellene alakítani, a mérlegméret változtatását pedig másodlagos eszközként kellene kezelni
- véli a Kormányzótanács korábbi tagja.
Az óvatosság elve azt diktálja, hogy a QT-t függesszék fel a stabilabb feltételek helyreállásáig, és az így nyert időt használják ki a program piaci hatásainak alaposabb elemzésére
- mondja ki ajánlását expliciten a szakértő.
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