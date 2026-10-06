105 milliárdot spórolhat az állam az M6-os szerződésén

Hivatalosan is lezárult az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetési ügye. Az állam

44 milliárd forintért 11 évre hosszabbított szerződést

azzal a koncessziós társasággal, amely korábban megépítette, és már két évtizede üzemelteti a sztráda ezen részét. A döntés jelentős megtakarítást eredményez, mivel a korábbi kormányzati elképzelések szerint a feladatot a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) kapta volna meg, írja Vitézy.

Az MKIF-fel tervezett konstrukcióban – az eredetileg 2057-ig szóló szerződés díjait 11 évre arányosítva – a kifizetendő összeg 149 milliárd forintra rúgott volna. Az Építési és Közlekedési Minisztérium átvilágítása során azonban kiderült, hogy a tárca korábban szabálytalanul és jelentősen túlárazva bízta meg a társaságot az azonos műszaki színvonalú üzemeltetési feladatokkal.

A minisztérium korábbi, az M6-os autópálya üzemeltetését érintő döntése miatt büntetőfeljelentést is tettek. A mostani megállapodás aláírása ugyanakkor csupán az első lépést jelenti a koncessziós rendszer átalakításában.

Ez az ügy is mutatja, miért van szükség a korábbi nagy állami és koncessziós szerződések következetes felülvizsgálatára

– fogalmazott a miniszter, kiemelve, hogy a következő lépés a teljes MKIF-koncessziós szerződés megszüntetése lesz, amellyel további több ezer milliárd forintot takaríthat meg az állam.

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