2023 eleje óta nem látott csúcsra ugrott a német áramár

Több mint három és fél éves csúcsot ért el a következő havi szállítású német áram ára kedden. A drágulást elsősorban a földgáz árának emelkedése hajtja, miközben a Hormuzi-szorosban történt újabb hajótámadásokról szóló hírek ismét fokozták az ellátási aggodalmakat – számolt be a Montel.

A novemberi szállítású német áramkontraktus jegyzése 176,4 euró/megawattóráig emelkedett a német energiatőzsdén, az EEX-en.

a havi termék ára 2023. január 6. óta nem járt ilyen magasan.

A piacot elsősorban a földgáz drágulása húzta felfelé. A holland TTF következő havi kontraktusa 2,3 euróval, 75,8 euró/megawattórára emelkedett, miközben a decemberi uniós szén-dioxid-kvóta ára tonnánként 1,06 euróval, 84,93 euróra nőtt. At emelkedés azt követően érkezett, hogy szeptember végén még 70 euró alatt, egyhavi mélyponton volt a gázár.

Stefan Kuester, az Enerchase tanácsadó cég vezetője szerint a technikai tényezők mellett a Hormuzi-szorosban olaj- és LNG-szállító hajók ellen elkövetett újabb támadások is szerepet játszanak a drágulásban. A Montel által idézett beszámoló szerint a vasárnap megtámadott hajók egyike a Maran Gas LNG-tankere lehetett. A térségből hétfőn is érkezett jelentés egy találatot kapott, kigyulladt tartályhajóról.

Az enyhe időjárás egyelőre még gátat szab a nagyobb emelkedésnek, de egy lehűlés további drágulást hozhat – vélik a Montelnek nyilatkozó piaci szereplők.

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