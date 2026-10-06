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2025 óta közel hatezer támogatási döntés köthető Hankó Balázs nevéhez
Gazdaság

2025 óta közel hatezer támogatási döntés köthető Hankó Balázs nevéhez

Portfolio
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Hankó Balázs miniszterként az elmúlt bő egy évben kiugró ütemben döntött kulturális közpénzek odaítéléséről: a támogatási döntések különösen a 2026-os tavaszi választás előtt gyorsultak fel, míg a megítélt összegek folyósítása a választás után pörgött fel – közölte a kormány kedden. A miniszteri keretből gyakran profitorientált, az állami finanszírozásban korábban meg nem forduló cégek kaptak százmilliós nagyságrendű összegeket, méghozzá a hagyományos pályázatoknál megszokottnál jóval magasabb, szinte garantált sikeraránnyal.

Tavaly februártól idén áprilisig a tárcavezető mintegy 5,5 milliárd forint sorsáról döntött saját hatáskörben. Míg 2025-ben az egész év során 1,83 milliárd forintot osztott ki, addig a 2026-os választás előtti három és fél hónapban ennek csaknem a dupláját, 3,63 milliárd forintot.

A pénzosztás különösen idén márciusban és április első felében pörgött fel (lásd a lenti grafikonon).

Ez a tempó és volumen a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) történetében is kirívó, hiszen

a megítélt miniszteri támogatások átlagos összege a korábbi 13 millióról 34 millió forintra ugrott,

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jelentősen túlszárnyalva az előző tárcavezetők idején megszokott kereteket.

A folyamat során rendszeresen előfordult, hogy a miniszter nem várta meg az aktuális támogatási időszakok végét, hanem hónapokkal előrehozta a döntéseket. Így kapott a választási hajrában, gyorsított eljárással összesen közel kétmilliárd forintot a Csoóri Sándor Alap, a vallásos alkotóközösségek programja, valamint egy közösségi projekt. Aki közvetlenül a miniszteri keretből kért forrást, szinte biztosra mehetett, ugyanis a

kérelmezők az igényelt összegek 99,4 százalékát megkapták, szemben a normál pályázatoknál jellemző 40-43 százalékos aránnyal.

Emellett az sem jelentett akadályt, ha egy szervezet párhuzamosan több állami forrásból is támogatáshoz jutott.

A tavalyi és az idei év ráadásul teljesen új nyerteseket is behozott a rendszerbe. A miniszteri keret 38 százalékát, több mint kétmilliárd forintot

69 olyan szervezet vihette el, amely 2025 előtt sosem kapott forrást az NKA-tól.

A három legnagyobb egyedi tétel is ilyen, korábban NKA-támogatásban nem részesülő szervezetekhez kapcsolódott: a Zenei Kör Művészeti Kft.-nek 500 millió forintot, az Immerzív Művészeti Nonprofit Kft.-nek 300 millió forintot, az Ypsylon Média Kft.-nek pedig 230 millió forintot ítélt meg, illetve ítélt volna meg Hankó Balázs a saját miniszteri keretéből.

A miniszteri keret mintegy harmada profitalapon működő társaságokhoz jutott, amelyeknek összesen 1,7 milliárd forintot ítéltek oda közpénzből, miniszteri döntés alapján.

A tavaszi választást követően a megítélt összegek folyósítása is felgyorsult.

Míg a választás előtt hozott döntésekből 847 millió forint a számlákon maradt, addig idén április közepe után 126 nyertes számára rendkívül gyorsan elutaltak összesen 1,26 milliárd forintot. Ez a kedvezményezetti kör különösen jól járt, hiszen tavaly ugyanezek a szereplők ennek az összegnek mindössze a kétharmadát kapták meg.

Hankó Balázs politikai és kultúrpolitikai támadásként utasította vissza a vádakat: az NKA-ügyet „politikai és kultúrpolitikai koncepciós eljárásnak” nevezte. Védekezése szerint a támogatások kulturális célokat szolgáltak, a döntések pedig „a vonatkozó jogszabályoknak és eljárásrendnek megfeleltek”. Egy későbbi megszólalásában azt állította, hogy „mind az 1087 támogatott program kulturális program volt”, és hogy a támogatási rendben „minden lépés jogszerű volt”. A volt miniszter a felelősségi láncot azzal magyarázta, hogy a források felszabadítása mögött „kormánydöntés volt”, amelyet illetékes miniszterként végre kellett hajtania.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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