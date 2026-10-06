Aláírta Trump: közúton is jöhet a piros dízel, így fékeznék a drágulást

Trump hétfő este, a nebraskai Grand Islandben jelentette be az intézkedést.

Az úgynevezett piros dízelt általában közúton kívül, például mezőgazdasági és építőipari gépekben használják, és mentes a gallononként mintegy 24 centes szövetségi dízeladó alól. A festék a hatósági ellenőrzést segíti: megkülönbözteti az üzemanyagot a közúti felhasználásra szánt gázolajtól.

A korábban már beharangozott könnyítés lehetővé teszi, hogy az év végéig elhalasszák a kapcsolódó szövetségi jövedéki adó megfizetését. A kormányzat az államokat is arra ösztönzi, hogy saját adóiknál hasonló könnyítéseket vezessenek be.

Az amerikai dízelár az elmúlt hetekben gallononként 6,53 dolláros rekordot ért el, hétfőn pedig átlagosan 6,32 dolláron állt. A drágulás különösen a gazdálkodókat és a közúti fuvarozókat sújtja, de a szállítási költségeken keresztül a gazdaság más területeire is továbbgyűrűzik.

A kínálatot az iráni háború mellett az orosz finomítók elleni ukrán támadások is szűkítik. A magas árak politikailag is érzékenyek Trump számára, hiszen már csak néhány hét van hátra a kongresszus összetételéről döntő választásokig.

Az elnök korábban az amerikai dízelexport betiltását is mérlegelte, pénteken azonban elvetette ezt, miután a G7-országok akár 100 millió hordónyi kőolaj- és dízelkészlet felszabadításáról állapodtak meg. A megállapodás részeként a résztvevők az exporttilalmak mellőzése mellett is elköteleződtek.

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