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Az uniós pénzeken túl is van eszköz a hazai beruházások támogatására
Gazdaság

Az uniós pénzeken túl is van eszköz a hazai beruházások támogatására

Portfolio
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A befektetésösztönzés eszköztára akkor is kínál lehetőségeket a magyar vállalatoknak, ha az uniós forrásokhoz való hozzáférés korlátozott – mondta Andorka Miklós, a WTS Klient partnere a Portfolio konferenciáján. Az EKD-támogatások és az adókedvezmények a középvállalatok fejlesztéseit is segíthetik, de a cégeknek időben kell megtervezniük a beruházásaikat és a hozzájuk kapcsolódó vállalásaikat.

A magyar vállalatok az uniós forrásokon kívül is többféle állami eszközzel finanszírozhatják beruházásaikat

– mondta Andorka Miklós, a WTS Klient partnere a Portfolio Back to Europe konferenciáján. Szerinte a jelenlegi befektetésösztönzési rendszer már most is kínál lehetőségeket, és az EU-pénzek felszabadulása mellett az is számít, hogy a hazai költségvetésből mire kell majd kevesebbet fordítani.

A kormány jelenleg újragondolja a beruházásösztönzési stratégiát, és a folyamatba a korábbi gyakorlattól eltérően piaci szereplőket is bevon, utalva a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkárainak korábbi panelbeszélgetésére. A vállalatok és a tanácsadó cégek véleményét is kikérik, amit Andorka kedvező fejleménynek nevezett, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre ez csak egy pillanatkép.

A támogatási eszközök között említette az egyedi kormánydöntéssel megítélt, úgynevezett EKD-támogatásokat, amelyek a nagyberuházások mellett a kisebb, magas hozzáadott értékű fejlesztéseket is segíthetik. Ezek a támogatások készpénzben és adókedvezmény formájában is elérhetők, és a kettő bizonyos esetekben kombinálható, kutatás-fejlesztéshez és munkaerő-fejlesztéshez is kapcsolódhat.

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Andorka szerint fontos hozzáállásbeli kritérium, hogy az állami támogatásokat sem érdemes „ingyen pénzként” kezelni:

azokért cserébe a vállalatoknak vállalásokat kell tenniük, amelyek teljesülését a kormányzat később ellenőrizni fog.

Ezek között szerepelhet

  • az árbevétel, a bérek vagy a termelékenység növelése,
  • de a kutatás-fejlesztés bővítése,
  • a magyar beszállítói arány emelése és
  • az egyetemi együttműködés is.

A támogatási döntés így nem egyszerűen egy általános pályázati feltételrendszer alapján születik, hanem a beruházó üzleti terve és vállalásai szerint.

Az előadó szerint a támogatások a magyar középvállalatok nemzetközi piacra lépésében is sokat segíthetnek, hiszen egyes térségekben már kétmillió eurós beruházási érték felett elérhető lehet az EKD-támogatás, ami a középvállalati kör számára is reális nagyságrend.

Andorka úgy véli a külföldi működőtőke bevonzását sem kell szembeállítani a hazai cégek fejlesztésével, hiszen

a támogatási feltételekkel ösztönözhető, hogy a beruházók magyar beszállítókat vonjanak be, illetve kutatás-fejlesztési és képzési tevékenységet hozzanak létre.

A befektetésösztönzésben az energiahatékonysági és zöld fejlesztéseknek is van helyük, de Andorka szerint ezek súlyát még lehetne hova növelni.

Az előadó szerint azonban kulcskérdés, hogy már egy projekt tervezésekor figyeljen a vállalkozó a támogatási szabályokra, az adózási feltételekre, az uniós jog szerinti egybeszámításra és a vállalásokhoz kötődő monitoring időszakra. Mint fogalmazott,

a támogatási összeg nem lehet egy beruházás kiindulópontja, és a legdrágább hiba az, ha a cég túl későn kezd tervezni.

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