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Gazdaság

Baleset miatt késnek a vonatok a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon

MTI
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Késnek a vonatok a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon, miután a Záhonyból 5.28-kor a Nyugati pályaudvarra elindult Nyírség-Kraszna InterCity (IC 619) Rákoson, a Jászberényi úti vasúti átjáróban egy kisteherautóval ütközött - közölte a Mávinform kedden Facebook-oldalán.

Azt írták, hogy a helyszínelés végéig Rákos és Rákoshegy között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok.

A forgalom átszervezése folyamatban van

- tették hozzá.

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