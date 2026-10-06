Erőre kapott a magyar ipar

Az elmúlt hónapokban emelkedő trendet mutatott a magyar ipari termelés.

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Az elmúlt évek gyengélkedése után az idei évben jobban muzsikál a magyar ipar. Az év eleje óta növekedési pályára kapcsolt a termelés, ami augusztusban is folytatódott.

A júliusihoz képest 1%-kal nőtt az ipari termelés a friss adatok szerint, éves alapon pedig 8,7%-os növekedést látunk.

Habár a trend kedvező, ahogy a fenti ábrán is látható, az ipari termelés még most sem érte el a 2021-es szintet.

Havi bázison egyelőre nem látszik az alágak termelése (hiszen egyelőre csak előzetes adatokat látunk), de a KSH rövid értékelésében az éves indexek alapján nem lehet felhőtlen az örömünk.

A feldolgozóipari alágak többségében – így a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában is – csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest

- írja a statisztikai hivatal.

Az ipar egészét érintő volumennövekedés elsősorban a két legnagyobb súlyú alágnak, a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának köszönhető.

Összességében tehát egyáltalán nem mondható, hogy kiegyensúlyozott lenne a termelésnövekedés szerkezete. Az elektronikában tudható, hogy a szektor növekedésében órási szerepet játszik egyetlen gyár termelésének a felfutása, a járműgyártásban pedig az új egységek termelésbe állása segíthet.

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