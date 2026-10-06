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Euróbevezetés, uniós források - Indul a Portfolio konferenciája
Gazdaság

Euróbevezetés, uniós források - Indul a Portfolio konferenciája

Portfolio
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Kedden rendezi a Portfolio Back to Europe nevű konferenciáját, mely már a holnapi Budapest Economic Forum előfutára. Az eseményen szó lesz az euróbevezetésről, az uniós források felhasználásáról, illetve az Európai Unió jövőjéről.

Neves hazai és nemzetközi vendégekkel rendezi meg a Portfolio kedden Back to Europe rendezvényét, mely

a magyar-uniós kapcsolatokról, az euró bevezetéséről, illetve az uniós források felhasználásáról szól elsősorban.

A rendezvényt Orbán Anita külügyminiszter videóüzenete nyitja, majd Kurali Zoltán a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke tart előadást a magyar euróbevezetés kilátásairól. Napközben izgalmas nemzetközi előadók is érkeznek, velünk lesz Michael Koplovsky egykori amerikai diplomata, vámháborús szakértő, illetve exkluzív videóinterjút ad Branko MIlanovic világhírű szerb-amerikai közgazdász.

Az euróbevezetés kapcsán nem csak az MNB véleményét ismerjük meg, hanem jönnek szlovák és horvát jegybankárok, akik saját csatlakozási tapasztalataikról számolnak be. A nap második felében pedig az uniós források felhasználása és a finanszírozási lehetőségek lesznek a fókuszban.

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Kurali Zoltán MNB-alelnök: "Ha hiteles a kormány euróbevezetési terve, nem érdemes várni az ERM II.-csatlakozással."

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