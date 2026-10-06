Felezné a tiszteletdíjakat és szigorítaná a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzését a kormány

Felére csökkentené a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsági tagjainak tiszteletdíját, négy évre szabná a megbízatásukat, és megerősítené az ellenőrzési jogköreiket a kormány. A kedden benyújtott törvényjavaslat külön belső ellenőrzési szervezetet hozna létre, és rendszeres beszámolásra kötelezné a jegybank cégeinek, illetve alapítványainak vezetőit. Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes kedden nyújtotta be az Országgyűlésnek az MNB-törvény módosításáról szóló javaslatot.

A javaslat szerint a felügyelőbizottság elnökének havi tiszteletdíja a jegybankelnök havi alapbérének 70 százalékáról 35 százalékára, a többi tagé pedig 60 százalékról 30 százalékra csökkenne.

Ez a testület minden tagjánál a jelenlegi díjazás megfelezését jelentené.

Változna a megbízatások időtartama is. A felügyelőbizottsági tagok mandátuma jelenleg az MNB elnökének megbízatásához igazodik. Az új szabályok szerint négy évre szólna, és egyszer, további négy évvel lehetne meghosszabbítani.

Az előterjesztés egyértelműen rögzítené, hogy a felügyelőbizottság ellenőrzési hatásköre az MNB többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra és az általa alapított alapítványokra is kiterjed. Az ellenőrzést az MNB igazgatóságának közreműködésével végeznék.

A rendszeres ellenőrzés részeként a testület legalább negyedévente meghallgatná a cégek vezetőit és az alapítványok kuratóriumi elnökeit. Nekik a jegybankelnök által kijelölt alelnökkel együtt kellene megjelenniük, a beszámoláshoz szükséges dokumentumokat pedig legalább öt munkanappal korábban be kellene nyújtaniuk.

A rendszeres ellenőrzések között rendkívüli vizsgálatokat is végezne a felügyelőbizottság a hatáskörébe tartozó szervezetekről és folyamatokról tudomására jutó információk alapján. A javaslat szerint ilyen információt bárki jelezhetne. Az érintett szervezeteknek teljeskörűen együtt kellene működniük az ellenőrzéssel, hiánytalanul válaszolniuk a megkeresésekre, és átadniuk a szükséges dokumentumokat.

Az ellenőrzésekhez külön, a felügyelőbizottság irányítása alá tartozó belső ellenőrzési szervezetet működtetne az MNB. Ez szervezetileg is elkülönülne az igazgatóság által irányított belső ellenőrzési egységtől. Vezetője és szakértői felett a felügyelőbizottság elnöke gyakorolná a munkáltatói jogokat.

A felügyelőbizottság fogadná el az új szervezet éves ellenőrzési tervét, legalább félévente megtárgyalná a jelentéseit, és ellenőrizné a szükséges intézkedések végrehajtását. Külső szakértőt is bevonhatna, a működéshez szükséges forrásokat pedig az MNB biztosítaná.

Az indokolás hangsúlyozza, hogy a megerősített ellenőrzési jogkör sem érinthetné a jegybank alapfeladatait, illetve azoknak az MNB eredményére gyakorolt hatását.

Átalakulna a felügyelőbizottság tagjainak jelölése is. A költségvetési és a gazdasági ügyekért felelős parlamenti bizottság két-két tagra tenne javaslatot, akikről az Országgyűlés egyszerre, egy csoportban szavazna. A testület további két helyét a miniszter képviselője és az általa megbízott szakértő töltené be.

Az elnököt jelenleg a kormánypárti képviselőcsoportok jelölik. Az új rendszerben a felügyelőbizottsági tagjelöltek és a miniszter által delegált tagok tennének javaslatot a személyére, a négy parlamenti jelölt közül. Az elnök megválasztásáról az Országgyűlés döntene.

A törvény elfogadása esetén a kihirdetését követő 16. napon lépne hatályba. Az MNB-nek ezt követően 30 napon belül gondoskodnia kellene arról, hogy szervezeti és működési szabályzata biztosítsa a felügyelőbizottság új jogosultságait.

Az előterjesztés az MNB-törvény sarkalatosságra vonatkozó záradékát is hatályon kívül helyezné, amit az indokolás az Alaptörvény tizenhetedik módosításához kapcsol. A dokumentum rögzíti azt is, hogy a tervezet előzetes bejelentése az Európai Központi Bank felé megtörtént.

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