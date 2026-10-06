Hatalmas fordulat jön az időjárásban – Már csak óráink vannak a nyárias melegből!

Kedden még folytatódik a vénasszonyok nyara: sok napsütésre, legfeljebb kevés fátyolfelhőre lehet számítani, csapadék pedig nem várható. Budapesten a reggeli 9 fok után délután 25 fok körül alakulhat a hőmérséklet, miközben a légmozgás is többnyire gyenge, mérsékelt marad.
Szerdán sem változik jelentősen az időjárás, továbbra is túlnyomóan napos idő várható, nyugat felől ugyanakkor átmenetileg több felhő érkezhet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkülhet, északon és északnyugaton pedig meg is erősödhet. A délutáni órákban még 22 és 27 fok közötti csúcshőmérsékletekre van kilátás.
Csütörtökön azonban megérkezik a fordulat:
Északnyugat felől egy hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. Nyugat felől egyre több felhő érkezik, főként a Dunántúlon és az ország középső részén pedig eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A szél is feltámad, estétől északnyugaton már viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben még 20 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet.
Péntekre már jóval hűvösebb levegő árasztja el az országot.
Keleten és északkeleten eleinte még többfelé eshet, később viszont felszakadozhat a felhőzet. Az északnyugati szél élénk, erős lesz, a Bakony, a Vértes, a Budai-hegység és a Börzsöny térségében pedig viharos lökések is lehetnek.
A nyárias melegnek ezzel vége: pénteken már csak 15 és 23 fok közötti maximumokra van kilátás, 20 fok fölötti értékeket elsősorban a délkeleti országrészben mérhetnek.
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