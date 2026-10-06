19°C kissé felhős
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Hatalmas fordulat jön az időjárásban – Már csak óráink vannak a nyárias melegből!
Gazdaság

Hatalmas fordulat jön az időjárásban – Már csak óráink vannak a nyárias melegből!

Portfolio
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Még néhány napig kitart a szokatlanul meleg, napos idő Magyarországon, csütörtökön azonban hidegfront érkezik, amely esőt, záporokat, helyenként zivatarokat és jelentős lehűlést hozhat. Pénteken már több helyen a 20 fokot sem éri el a csúcshőmérséklet - derül ki az Időkép előrejelzéséből.

Kedden még folytatódik a vénasszonyok nyara: sok napsütésre, legfeljebb kevés fátyolfelhőre lehet számítani, csapadék pedig nem várható. Budapesten a reggeli 9 fok után délután 25 fok körül alakulhat a hőmérséklet, miközben a légmozgás is többnyire gyenge, mérsékelt marad.

Szerdán sem változik jelentősen az időjárás, továbbra is túlnyomóan napos idő várható, nyugat felől ugyanakkor átmenetileg több felhő érkezhet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkülhet, északon és északnyugaton pedig meg is erősödhet. A délutáni órákban még 22 és 27 fok közötti csúcshőmérsékletekre van kilátás.

Csütörtökön azonban megérkezik a fordulat:

Északnyugat felől egy hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. Nyugat felől egyre több felhő érkezik, főként a Dunántúlon és az ország középső részén pedig eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A szél is feltámad, estétől északnyugaton már viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben még 20 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet.

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Péntekre már jóval hűvösebb levegő árasztja el az országot.

Keleten és északkeleten eleinte még többfelé eshet, később viszont felszakadozhat a felhőzet. Az északnyugati szél élénk, erős lesz, a Bakony, a Vértes, a Budai-hegység és a Börzsöny térségében pedig viharos lökések is lehetnek.

A nyárias melegnek ezzel vége: pénteken már csak 15 és 23 fok közötti maximumokra van kilátás, 20 fok fölötti értékeket elsősorban a délkeleti országrészben mérhetnek.

BUDAPEST előrejelzés
Másik település
06
kedd
Kissé felhős
25°C
6°C
0 mm
07
szerda
Kissé felhős
25°C
5°C
0 mm
08
csütörtök
Derült
25°C
11°C
0.2 mm
09
péntek
Közepesen felhős
16°C
12°C
0.5 mm
10
szombat
Erősen fátyolfelhős
17°C
8°C
0 mm
11
vasárnap
Erősen fátyolfelhős
19°C
9°C
0 mm
12
hétfő
Derült
17°C
8°C
0 mm
13
kedd
Derült
19°C
9°C
0 mm
További részletek és 30 napos előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

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