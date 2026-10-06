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Ismét egy nyári hónap, amikor csökkent a kiskereskedelem
Gazdaság

Ismét egy nyári hónap, amikor csökkent a kiskereskedelem

Portfolio
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Augusztusban 0,7 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom volumene havi összevetésben, ami június után a második nyári hónap, amikor mérséklődést mér a KSH. Éves szinten ugyanakkor 2,4 százalékos növekedést mutat a szektor, a legnagyobb, 12 százalékos bővülést a csomagküldő és internetes kereskedelem produkálta. A KSH adatai szerint a kiskereskedelem tartósan elmarad a háztartások fogyasztásának bővülésétől, ami szerkezeti átalakulásra utal: a szolgáltatások és az online vásárlási formák egyre nagyobb szerepet kapnak a fogyasztói kiadásokban.

A kiskereskedelmi forgalom volumene 0,7 százalékkal csökkent havi összevetésben a nyár utolsó hónapjában. Az előző hónapban 1 százalékkal nőtt, azt megelőzően viszont csökkent a forgalom 0,4 százalékkal.

Ettől függetlenül a növekvő trend nem tört meg, de érezhetően lassabb volt a nyáron. Április óta cikkcakkos mintát láthatunk, növekvő és csökkenő volumenű hónapok váltogatják egymást.

A kiskereskedelmi forgalom növekedése már hosszabb ideje elmarad a háztartások teljes fogyasztásának bővülésétől. Ez arra enged következtetni, hogy a szektor visszafogottabb teljesítménye mögött nem elsősorban a gazdasági ciklus vagy a lakossági kereslet általános gyengesége húzódik meg, hanem mélyebb, tartós szerkezeti átalakulás.

A háztartások kiadásain belül egyre jelentősebb szerepet töltenek be a szolgáltatások,

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miközben terjednek az online, illetve azok a vásárlási formák is, amelyeket a hagyományos kiskereskedelmi statisztikák kevésbé tudnak pontosan megragadni.

Ennek következtében a jövedelmek emelkedése és a fogyasztás élénkülése csak részben jelenik meg a fizikai üzletek forgalmában.

Éves összevetésben a kiskereskedelem 2,4 százalékkal nőtt.

  • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 0,5 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 1,9 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,8 százalékkal csökkent.
  • A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5 százalékkal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,4, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 4,2, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 2,7, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 1, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 0,6 százalékkal nőtt. A forgalom volumene a használtcikk-üzletekben 3,3 százalékkal csökkent.
  • Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,3 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 12 százalékkal emelkedett.
  • Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 3,1 százalékkal nőtt.

Az első 8 hónapban a forgalom 4,3 százalékkal emelkedett.

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