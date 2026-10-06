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Itt a bejelentés a 2036-os olimpiáról: Magyarország is ott van a szűk mezőnyben!
Gazdaság

Itt a bejelentés a 2036-os olimpiáról: Magyarország is ott van a szűk mezőnyben!

Portfolio
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Hét ország maradt versenyben a 2036-os nyári olimpiai játékok megrendezéséért, köztük Magyarország. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) kedden hozta nyilvánosságra az érdeklődők listáját, amelyen India, Németország, Katar, Törökország, a Dél-afrikai Köztársaság és Dél-Korea is szerepel.

A pályázók jelenleg előzetes egyeztetéseket folytatnak a NOB-bal. A szűkített lista jövő márciusban áll össze, ezt követően a kiválasztott országok az úgynevezett stratégiai párbeszéd szakaszába lépnek. A preferált rendezők kijelölése a 2028-as párbeszédi fázist követően várható,

a végleges döntés pedig 2029 közepén születhet meg.

A jelöltek között több történelmi jelentőségű pályázat is szerepel.

  • India, a világ legnépesebb országa, először rendezhetne olimpiát.
  • Katar – ahol 2022-ben labdarúgó-világbajnokságot rendeztek – az első muszlim többségű olimpiai rendező ország lehetne.
  • A Dél-afrikai Köztársaság szintén elsőként adhatna otthont az ötkarikás játékoknak az afrikai kontinensen; a 2010-es labdarúgó-vb sikeres lebonyolítása komoly referencia számukra.
  • Magyarország, amely legutóbb a 2024-es olimpia megrendezésére pályázott, mindmáig nem volt házigazdája a játékoknak.
  • Németország München városával száll ringbe, amely 1972-ben már rendezett olimpiát. Törökország Isztambullal próbálkozik – immár hatodszor.
  • Dél-Korea korábban Szöulban (1988) és Phjongcsangban (2018) is rendezett már olimpiai játékokat.

Idén Kirsty Coventry NOB-elnök irányítása alatt megváltoztak a pályázati szabályok, így a folyamatba beépült a stratégiai párbeszéd szakasza, a tagok pedig a korábbinál nagyobb szerepet kapnak a döntéshozatalban. Újdonság az is, hogy várhatóan egyszerre több országot is preferált rendezőként jelölhetnek, szemben a korábbi gyakorlattal, amikor a végrehajtó bizottság csupán egyetlen jelöltet terjesztett elő.

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További érdeklődők október 31-ig jelentkezhetnek, de az alig négyhetes határidő miatt új pályázók feltűnése már nem valószínű. A 2028-as nyári játékoknak Los Angeles, a 2032-esnek pedig az ausztráliai Brisbane ad otthont.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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