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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára
Gazdaság

Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára

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Kedden sem változtak a hazai üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

A tartós stabilitás azért is figyelemre méltó, mert ez idő alatt a nemzetközi olajpiacon és a devizapiacon is történtek jelentősebb változások.

A Brent jegyzése továbbra is bőven 100 dollár fölött van, miközben a dollár-forint árfolyam ápirlis óta nem látott szintekre ugrott.

A hazai kiskereskedelmi árak azonban egyelőre nem követték ezeket a mozgásokat, így a kutakon továbbra is ugyanazokkal az átlagárakkal találkozhatnak az autósok.

Az október 6-i országos átlagárak:

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  • 95-ös benzin: 636 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter

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