Itt a fordulat? Az üzemanyagokon csúszott el a magyar infláció

Most jön a fordulat az inflációban?
Ha egy mondatban kellene összefoglalni a magyar inflációs folyamatokat, akkor az látszik, hogy
a gazdaságban kifejezetten gyenge az árnyomás, már jó ideje 1,5% körül van az éves áremelkedési ütem, illetve az inflációs várakozások is csökkentek.
Ennek több oka is lehet, az egyik a most már tartósan erősebb forintárfolyam, ami a vártnál gyorsabban gyűrűzhetett be a fogyasztói árakba. Ugyan globálisan inkább az inflációs kockázatok fokozódásáról hallani, itthon a rezsicsökkentés miatt szabályozott árak ennek egy részét megfékezik.
Az augusztusi 1,3%-os infláció után ugyanakkor komolyabb fordulat is jöhet, ha hinni lehet az elemzőknek. A Portfolio által megkérdezett szakértők várakozásának mediánja ugyanis 1,8%, ami
május óta a legmagasabb érték lenne.
Ez persze még mindig nem ad okot aggodalomra, hiszen az MNB célja alatt van. Vagyis a nagy kép vélhetően nem változik majd a visszafogott inflációs nyomással kapcsolatban, viszont könnyen lehet, hogy a júliusi 1,2%-kal jó időre láttuk az áremelkedési ütem mélypontját.
|Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %)
|név
|intézmény
|2026. szept.
|2026. dec.
|2027. dec.
|2026. átlag
|2027. átlag
|Árokszállási Z. - Balog-Béki M.
|MBH Bank
|1,9
|2,9
|2,5
|1,9
|3,0
|Becsey Zsolt
|Unicredit Bank
|1,4
|2,3
|2,6
|1,8
|2,9
|Isépy T. - Biró D.
|Századvég Konjunktúrakutató
|1,8
|2,6
|2,7
|1,9
|3,0
|Jobbágy Sándor
|Concorde
|1,9
|-
|-
|2,0
|3,2
|Kiss Péter
|Amundi
|1,6
|2,4
|2,8
|1,8
|2,7
|Nagy János
|Erste Bank
|1,8
|2,4
|2,4
|1,8
|3,0
|Németh Dávid
|K&H Bank
|1,7
|2,5
|2,9
|1,8
|3,3
|Palócz Éva
|Kopint-Tárki
|1,6
|2,3
|2,4
|1,8
|2,7
|Regős Gábor
|Gránit Alapkezelő
|1,7
|2,0
|2,8
|1,8
|2,6
|Török Zoltán
|Raiffeisen Bank
|1,8
|2,6
|2,8
|1,9
|2,9
|Trippon Mariann
|CIB Bank
|1,7
|2,5
|3,0
|1,8
|2,9
|Virovácz Péter
|ING Bank
|2,0
|2,6
|3,0
|1,9
|3,1
|konszenzus (medián)
|1,8
|2,5
|2,8
|1,8
|3,0
|Forrás: Portfolio
|* fogyasztóiár-index
A júliusi lokális inflációs mélypont után augusztusban már felfelé mozdult az infláció, az áremelkedés szeptemberben felgyorsulhatott – emelte ki Balog-Béki Márta. Az MBH Bank makroelemzője szerint ebben a legnagyobb szerepet a havi viszonylatban is 6% felett emelkedő üzemanyagárak játszották, ez a tétel a fő mozgatója az inflációs rátának szeptemberben, a havi mutatót is 0,3 százalékponttal megemeli. A banknál összességében havi szinten 0,6%-os inflációval számolnak.
A szeptemberi adat várhatóan fordulatot hoz az eddig rendkívül kedvezően alakuló élelmiszerárak szempontjából is: párhuzamosan a globális nyersanyagokkal és az energiaárakkal a hazai piacon is fokozatos emelkedés figyelhető majd meg, aminek már a múlt hónapban mutatkoztak jelei – teszi hozzá Nagy János. Az Erste Bank elemzője szerint jelenleg minden tényező a további emelkedés irányába mutat, így hamar elérheti majd az infláció a jegybank új, 2028-tól érvényes 2,5%-os célját.
Érdemes lesz ismételten figyelni az üzemanyagárakat annyiban, hogy a Mol nagykereskedelmi áremeléseiből mennyi megy át az inflációs mutatóba. Az elmúlt hónapban a nagykereskedelmi áremelések csak egy része jelent meg a benzinkutakon – hangsúlyozta Becsey Zsolt, az Unicredit Bank elemzője.
Ami mindenképpen nagy szerepet játszik a tartósan alacsony inflációban, az az inflációs várakozások letörése, a korábbiaknál erősebb forintárfolyam, illetve az alacsony világpiaci élelmiszerárak. Ez utóbbi két kategória ugyanakkor kockázatot is jelent. Egyrészt az elmúlt időszakban a forint, ha nem is jelentősen, de láthatóan gyengült. Ez persze egyáltalán nem jelent gyenge árfolyamot, de arra rámutat, hogy a kockázat továbbra is velünk van. Az élelmiszerárak esetében az aszályos időjárás jelent kockázatot – tette hozzá a fentiekhez Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő közgazdásza.
A feldolgozott élelmiszerek drágulása mellett a forint leértékelődése a tartós fogyasztási cikkek inflációját is megemelhette. A szolgáltatások között az üzemanyagárakra és az árfolyamra érzékeny területeken is megjelenhetett már a nagyobb árnyomás. Ezzel szemben, főként a szolgáltatások és a nyers élelmiszerek esetében, a szezonális árváltozások valamelyest mérséklik a havi inflációt – vélekedik Virovácz Péter, az ING Bank elemzője.
A szeptemberi gyorsulás ugyanakkor önmagában nem jelez érdemi fordulatot az inflációs folyamatokban, hiszen annak jelentős része az üzemanyagárak emelkedéséhez és bázishatásokhoz köthető
- tette hozzá.
Lassan kúszhat felfelé az infláció
Ami a kilátásokat illeti, további fokozatosan emelkedő inflációra számítunk, egészen 2027 tavaszáig – emelte ki Balog-Béki Márta. Az MBH Bank szakértője szerint a dohánytermékekre vonatkozó, novembertől bevezetett jövedékiadó-emelés idén 0,1, jövőre 0,2-0,3 százalékponttal növelheti az inflációt. Továbbá az energiapiaci fejlemények sem kedvezőek, ezért az üzemanyagoknál további emelkedés sincs kizárva. Ami ugyanakkor jó hír, hogy a vállalatok áremelési szándékai továbbra is nyomottak. Eközben a béremelkedési ütem is a vártnál gyorsabban mérséklődik, kordában tartva a költségeket.
Egy inflációs adatnál mindig kulcskérdés a monetáris politikára gyakorolt hatás. Ha a mostani adat a vártnál érdemben kedvezőbb lesz, az még nem jelent automatikus kamatcsökkentést, amint láttuk, ebből a szempontból fontos az energiaárak és a forintárfolyam alakulása – hangsúlyozta Regős Gábor. Ha viszont lényegesen rosszabb adat érkezne, az talán erősíthetné a forintot, hiszen óvatosságra intené a jegybankot – tette hozzá.
Továbbra is bizonytalanságot okoz az éves árindexben, hogy nem tudjuk, mikor történik meg végre az árrésstop kivezetése – hívta fel a figyelmet Palócz Éva. A Kopint-Tárki vezérigazgatója szerint a legszerencsésebb pillanat már elmúlt nyár közepén, amikor az élelmiszerárak jelentősen csökkentek.
Minél tovább halogatja ezt a kormány, annál nagyobb veszélye lesz annak, hogy pont akkor vezetik ki, amikor az árindex amúgy is elindul kissé felfelé
- figyelmeztetett Palócz.
A világpiaci élelmiszerárak nyár eleji mérséklődését követően augusztusban ismét emelkedésnek indultak, miközben a hazai mezőgazdaságot sújtó aszály a terméshozamok romlásán keresztül tovább erősítheti az élelmiszerárakra nehezedő nyomást – véli Isépy Tamás, a Századvég Konjunktúrakutató elemzője. Szerinte
mindez a következő hónapokban számottevő felfelé mutató inflációs kockázatot idézhet elő.
A maginfláció szeptemberben és az év hátralévő részében is 2 százalék körül ingadozhat, nem az inflációs környezeten múlik majd, hogy beleférhet-e még az idei év folyamán egy kamatvágás. A hivatalos jegybanki kommunikáció egyértelműen nem zárja ki ennek lehetőségét – hangsúlyozta Virovácz Péter.
Az ING elemzője szerint ehhez azonban a külső kockázati környezet érdemi javulására vagy egy kedvező hazai, idioszinkratikus sokkra lenne szükség. Előbbit a globális kockázatvállalási hajlandóság erősödése vagy a geopolitikai konfliktusok enyhülése hozhatná el. Utóbbi pedig lehetne például egy, a vártnál szigorúbb és hiteles költségvetési konszolidációs pálya, amely a magyar hozamok és a forint kockázati prémiumának jelentős csökkenését eredményezhetné. Egy ilyen fordulat az év végén ismét megnyithatná az ajtót egy kamatvágás előtt.
Nemrég a Checklist Extra podcastban beszélgettünk az MNB alelnökével és főközgazdászával az inflációs cél csökkentéséről és a kilátásokról:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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