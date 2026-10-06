Itt a fordulat? Az üzemanyagokon csúszott el a magyar infláció

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Szerda reggel publikálja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a szeptemberi inflációs adatot, az elemzők szerint akár érezhető fordulat is jöhetett az áremelkedésben. Persze így sem kell aggódni, hiszen jó eséllyel még mindig a jegybank célsávja alatt maradhatott az infláció. Ráadásul az elemzők szerint - hiába feszült a globális energiahelyzet - összességében a következő egy évben sem várható kimondottan erős árnyomás a magyar gazdaságban.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Most jön a fordulat az inflációban?

Ha egy mondatban kellene összefoglalni a magyar inflációs folyamatokat, akkor az látszik, hogy

a gazdaságban kifejezetten gyenge az árnyomás, már jó ideje 1,5% körül van az éves áremelkedési ütem, illetve az inflációs várakozások is csökkentek.

Ennek több oka is lehet, az egyik a most már tartósan erősebb forintárfolyam, ami a vártnál gyorsabban gyűrűzhetett be a fogyasztói árakba. Ugyan globálisan inkább az inflációs kockázatok fokozódásáról hallani, itthon a rezsicsökkentés miatt szabályozott árak ennek egy részét megfékezik.

Az augusztusi 1,3%-os infláció után ugyanakkor komolyabb fordulat is jöhet, ha hinni lehet az elemzőknek. A Portfolio által megkérdezett szakértők várakozásának mediánja ugyanis 1,8%, ami

május óta a legmagasabb érték lenne.

Ez persze még mindig nem ad okot aggodalomra, hiszen az MNB célja alatt van. Vagyis a nagy kép vélhetően nem változik majd a visszafogott inflációs nyomással kapcsolatban, viszont könnyen lehet, hogy a júliusi 1,2%-kal jó időre láttuk az áremelkedési ütem mélypontját.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2026. szept. 2026. dec. 2027. dec. 2026. átlag 2027. átlag Árokszállási Z. - Balog-Béki M. MBH Bank 1,9 2,9 2,5 1,9 3,0 Becsey Zsolt Unicredit Bank 1,4 2,3 2,6 1,8 2,9 Isépy T. - Biró D. Századvég Konjunktúrakutató 1,8 2,6 2,7 1,9 3,0 Jobbágy Sándor Concorde 1,9 - - 2,0 3,2 Kiss Péter Amundi 1,6 2,4 2,8 1,8 2,7 Nagy János Erste Bank 1,8 2,4 2,4 1,8 3,0 Németh Dávid K&H Bank 1,7 2,5 2,9 1,8 3,3 Palócz Éva Kopint-Tárki 1,6 2,3 2,4 1,8 2,7 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 1,7 2,0 2,8 1,8 2,6 Török Zoltán Raiffeisen Bank 1,8 2,6 2,8 1,9 2,9 Trippon Mariann CIB Bank 1,7 2,5 3,0 1,8 2,9 Virovácz Péter ING Bank 2,0 2,6 3,0 1,9 3,1 konszenzus (medián) 1,8 2,5 2,8 1,8 3,0 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

A júliusi lokális inflációs mélypont után augusztusban már felfelé mozdult az infláció, az áremelkedés szeptemberben felgyorsulhatott – emelte ki Balog-Béki Márta. Az MBH Bank makroelemzője szerint ebben a legnagyobb szerepet a havi viszonylatban is 6% felett emelkedő üzemanyagárak játszották, ez a tétel a fő mozgatója az inflációs rátának szeptemberben, a havi mutatót is 0,3 százalékponttal megemeli. A banknál összességében havi szinten 0,6%-os inflációval számolnak.

A szeptemberi adat várhatóan fordulatot hoz az eddig rendkívül kedvezően alakuló élelmiszerárak szempontjából is: párhuzamosan a globális nyersanyagokkal és az energiaárakkal a hazai piacon is fokozatos emelkedés figyelhető majd meg, aminek már a múlt hónapban mutatkoztak jelei – teszi hozzá Nagy János. Az Erste Bank elemzője szerint jelenleg minden tényező a további emelkedés irányába mutat, így hamar elérheti majd az infláció a jegybank új, 2028-tól érvényes 2,5%-os célját.

Érdemes lesz ismételten figyelni az üzemanyagárakat annyiban, hogy a Mol nagykereskedelmi áremeléseiből mennyi megy át az inflációs mutatóba. Az elmúlt hónapban a nagykereskedelmi áremelések csak egy része jelent meg a benzinkutakon – hangsúlyozta Becsey Zsolt, az Unicredit Bank elemzője.

Ami mindenképpen nagy szerepet játszik a tartósan alacsony inflációban, az az inflációs várakozások letörése, a korábbiaknál erősebb forintárfolyam, illetve az alacsony világpiaci élelmiszerárak. Ez utóbbi két kategória ugyanakkor kockázatot is jelent. Egyrészt az elmúlt időszakban a forint, ha nem is jelentősen, de láthatóan gyengült. Ez persze egyáltalán nem jelent gyenge árfolyamot, de arra rámutat, hogy a kockázat továbbra is velünk van. Az élelmiszerárak esetében az aszályos időjárás jelent kockázatot – tette hozzá a fentiekhez Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő közgazdásza.

A feldolgozott élelmiszerek drágulása mellett a forint leértékelődése a tartós fogyasztási cikkek inflációját is megemelhette. A szolgáltatások között az üzemanyagárakra és az árfolyamra érzékeny területeken is megjelenhetett már a nagyobb árnyomás. Ezzel szemben, főként a szolgáltatások és a nyers élelmiszerek esetében, a szezonális árváltozások valamelyest mérséklik a havi inflációt – vélekedik Virovácz Péter, az ING Bank elemzője.

A szeptemberi gyorsulás ugyanakkor önmagában nem jelez érdemi fordulatot az inflációs folyamatokban, hiszen annak jelentős része az üzemanyagárak emelkedéséhez és bázishatásokhoz köthető

- tette hozzá.

Lassan kúszhat felfelé az infláció

Ami a kilátásokat illeti, további fokozatosan emelkedő inflációra számítunk, egészen 2027 tavaszáig – emelte ki Balog-Béki Márta. Az MBH Bank szakértője szerint a dohánytermékekre vonatkozó, novembertől bevezetett jövedékiadó-emelés idén 0,1, jövőre 0,2-0,3 százalékponttal növelheti az inflációt. Továbbá az energiapiaci fejlemények sem kedvezőek, ezért az üzemanyagoknál további emelkedés sincs kizárva. Ami ugyanakkor jó hír, hogy a vállalatok áremelési szándékai továbbra is nyomottak. Eközben a béremelkedési ütem is a vártnál gyorsabban mérséklődik, kordában tartva a költségeket.

Egy inflációs adatnál mindig kulcskérdés a monetáris politikára gyakorolt hatás. Ha a mostani adat a vártnál érdemben kedvezőbb lesz, az még nem jelent automatikus kamatcsökkentést, amint láttuk, ebből a szempontból fontos az energiaárak és a forintárfolyam alakulása – hangsúlyozta Regős Gábor. Ha viszont lényegesen rosszabb adat érkezne, az talán erősíthetné a forintot, hiszen óvatosságra intené a jegybankot – tette hozzá.

Továbbra is bizonytalanságot okoz az éves árindexben, hogy nem tudjuk, mikor történik meg végre az árrésstop kivezetése – hívta fel a figyelmet Palócz Éva. A Kopint-Tárki vezérigazgatója szerint a legszerencsésebb pillanat már elmúlt nyár közepén, amikor az élelmiszerárak jelentősen csökkentek.

Minél tovább halogatja ezt a kormány, annál nagyobb veszélye lesz annak, hogy pont akkor vezetik ki, amikor az árindex amúgy is elindul kissé felfelé

- figyelmeztetett Palócz.

A világpiaci élelmiszerárak nyár eleji mérséklődését követően augusztusban ismét emelkedésnek indultak, miközben a hazai mezőgazdaságot sújtó aszály a terméshozamok romlásán keresztül tovább erősítheti az élelmiszerárakra nehezedő nyomást – véli Isépy Tamás, a Századvég Konjunktúrakutató elemzője. Szerinte

mindez a következő hónapokban számottevő felfelé mutató inflációs kockázatot idézhet elő.

A maginfláció szeptemberben és az év hátralévő részében is 2 százalék körül ingadozhat, nem az inflációs környezeten múlik majd, hogy beleférhet-e még az idei év folyamán egy kamatvágás. A hivatalos jegybanki kommunikáció egyértelműen nem zárja ki ennek lehetőségét – hangsúlyozta Virovácz Péter.

Az ING elemzője szerint ehhez azonban a külső kockázati környezet érdemi javulására vagy egy kedvező hazai, idioszinkratikus sokkra lenne szükség. Előbbit a globális kockázatvállalási hajlandóság erősödése vagy a geopolitikai konfliktusok enyhülése hozhatná el. Utóbbi pedig lehetne például egy, a vártnál szigorúbb és hiteles költségvetési konszolidációs pálya, amely a magyar hozamok és a forint kockázati prémiumának jelentős csökkenését eredményezhetné. Egy ilyen fordulat az év végén ismét megnyithatná az ajtót egy kamatvágás előtt.

Nemrég a Checklist Extra podcastban beszélgettünk az MNB alelnökével és főközgazdászával az inflációs cél csökkentéséről és a kilátásokról:

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