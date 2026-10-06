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Jönnének a megrendelések, de ki teljesíti őket? Komoly korlátba ütközhetnek a magyar cégek
Gazdaság

Jönnének a megrendelések, de ki teljesíti őket? Komoly korlátba ütközhetnek a magyar cégek

Portfolio
Gyors összefoglaló
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Sok hazai vállalkozás számára már egy hirtelen megrendelésbővülés is komoly gondot okozhatna, egyszerűen azért, mert nem lenne elég megfelelő ember a többletmunka elvégzésére. A Portfolio közel 450 vállalat részvételével készült kutatása szerint Győr-Moson-Sopronban a válaszadók kétharmada a munkaerő hiányát tartaná a hirtelen növekedés legnagyobb akadályának. A termelékenység javítása eközben szinte az ország összes térségében a vállalatvezetők fontos feladatai között szerepel, sok cég pedig a hatékonyságjavító beruházásokban és az automatizációban lát további mozgásteret. Ezek a kérdések is fókuszba kerülnek a Portfolio október 15-i Nyugat-magyarországi Economic Forumán.

A felmérés egyik kérdése azt vizsgálta, mi történne, ha egy vállalat egyik napról a másikra 20 százalékkal több megrendelést kapna. Győr-Moson-Sopron megyében a válaszadók 64,8 százaléka szerint ilyen helyzetben az jelentené a legnagyobb problémát, hogy nem találnának elegendő megfelelő munkavállalót. Ez jóval magasabb a Budapesten mért 45,5 százaléknál és a Pest megyei 30,3 százaléknál. Közép-Dunántúlon ugyanakkor szintén erősen jelentkezik a probléma, ott a vállalatok 56,9 százaléka választotta ezt a lehetőséget. A munkaerő tehát több térségben is komoly növekedési korlát lehet, de az ország egyes részei között jelentős különbségek vannak.

Nemcsak emberből van kevés, megfelelő tudásból is

A létszám mellett a megfelelő tudás is szűk keresztmetszet. Győr-Moson-Sopronban a cégek 22,7 százaléka a munkaerő képzettségét és szakértelmét nevezte meg egyik legfontosabb versenyképességi gyengeségeként. Budapesten és Közép-Dunántúlon ugyanez az arány 17 százalék körül volt.  

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Információ és jelentkezés

A hivatalos munkaerőpiaci adatok alapján érthető, miért különösen érzékeny ez a kérdés Győr-Moson-Sopronban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2026 második negyedévében mindössze 2 százalék volt a munkanélküliségi ráta a megyében. Nyugat-Dunántúl egészében 2,3 százalékot, országosan pedig 4,5 százalékot mértek. A cégek tehát eleve szűk munkaerő-tartalékból próbálhatnak új dolgozókat találni. 

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Az üres álláshelyek száma ugyanakkor fontos árnyalatot ad. Győr-Moson-Sopronban 2025-ben 3207 betöltetlen álláshelyet tartottak nyilván, ezek aránya 2,2 százalék volt. Nyugat-Dunántúl egészében 2,1 százalékos arányt mért a KSH. Nem az látszik tehát, hogy a térség cégei kiugróan sok állást próbálnának egyszerre betölteni. A nehézséget inkább az okozza, hogy

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a mozgósítható munkaerő-kínálat már eleve szűk.

Mindez azért különösen érdekes, mert a Győr-Moson-Sopron megyei cégek munkaerővel kapcsolatos aggodalma nem egy látványos ipari boom közepén jelenik meg. A KSH adatai szerint Győr-Moson-Sopron ipari termelése 2026 első felében 1,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, Nyugat-Dunántúlon pedig 1,1 százalékos volt a bővülés. Országosan ennél valamivel magasabb növekedést mértek, miközben a régiók teljesítménye erősen szóródott.  

A térségben tehát nincs olyan ipari felfutás, amely önmagában megmagyarázná a munkaerőhiánytól való félelmet. Éppen ezért beszédes, hogy a vállalatok már ebben a környezetben is erős munkaerőkorlátot érzékelnek. 

„A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a munkaerőhiány már nem csak egy kedvező konjunktúra idején jelentkezhet növekedési korlátként. Győr-Moson-Sopronban úgy látják ezt komoly problémának a vállalatok, hogy közben nincs kiugró ipari fellendülés. Egy erősebb keresleti időszakban ezért a megfelelő munkaerő elérhetősége nagyon gyorsan a bővülés egyik legfontosabb korlátjává válhat” – mondta Pásztor Roxána, a Portfolio fenntarthatósági projektvezetője. 

A termelékenység már országos ügy

A termelékenység szinte minden régióban a vállalatvezetők legfontosabb feladatai között szerepel. Budapesten, Közép-Dunántúlon, Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon is 20–25 százalék körül alakult azok aránya, akik ezt jelölték meg, Dél-Alföldön pedig ennél is magasabb volt az érték. Vagyis

a termelékenység javítása nem egyetlen térség saját problémája, hanem országos vállalati kihívás.

Győr-Moson-Sopronban a válaszadók 23,9 százaléka ezt jelölte meg a cégvezetést jelenleg leginkább foglalkoztató kérdésként. Itt azonban a téma különösen szorosan kapcsolódik a munkaerőhiányhoz: ha nehéz új dolgozókat találni, egyre fontosabbá válik, hogyan lehet ugyanazzal, vagy csak lassan bővíthető létszámmal több megrendelést teljesíteni. 

Nem álltak le a beruházások, csak más lett a céljuk

A beruházási válaszok alapján sem az látszik, hogy a cégek egyszerűen behúzták volna a kéziféket. Győr-Moson-Sopronban a legnagyobb csoportot azok a vállalatok adják, amelyek elsősorban hatékonyságjavító beruházásokat terveznek. A válaszadók 28,4 százaléka jelölte meg ezt elsődleges irányként. További 13,6 százalék csak gyorsan megtérülő fejlesztésekben gondolkodik. Mindössze 15,9 százalék mondta azt, hogy megvannak ugyan a fejlesztési tervei, de a bizonytalanság miatt egyelőre kivár.  

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Budapesten jóval óvatosabb kép rajzolódik ki. Ott közel 30 százalék választotta a kivárást, miközben 18,2 százalék mondta azt, hogy elsősorban hatékonyságjavító beruházást tervez. Közép-Dunántúlon viszont még Győr-Moson-Sopronnál is erősebb a hatékonysági fókusz, ott a cégek közel harmada ezt jelölte meg elsődleges beruházási irányként.  

Ez nem általános beruházási optimizmust jelez, inkább hatékonysági fordulatot. A vállalatok szigorúbban válogatnak a fejlesztések között, és azok kerülnek előre, amelyek működési költséget csökkentenek, kapacitást szabadítanak fel vagy gyorsan javítják a termelékenységet.  

„Az eredményekből az is látszik, hogy ma már nehéz egységes magyar vállalati hangulatról beszélni. Van, ahol a bizonytalanság miatt inkább kivárnak a cégek, máshol éppen a hatékonyságjavító beruházások kerülnek előtérbe. A vállalati döntéseket egyre erősebben alakítja a helyi munkaerőpiac, az adott térség ipari szerkezete és az, milyen mozgástér maradt a további növekedésre” – tette hozzá Pásztor Roxána.

Az AI-t is gyakorlati problémákra használnák

A mesterséges intelligenciára vonatkozó válaszok ugyancsak ebbe az irányba mutatnak. A válaszok alapján a cégek elsősorban konkrét működési problémák megoldásában látják az AI szerepét. Győr-Moson-Sopronban a vállalatok 46,6 százaléka adminisztratív feladatok automatizálására használná a mesterséges intelligenciát a következő egy-két évben. 35,2 százalék adatelemzésben és vezetői döntéstámogatásban lát benne lehetőséget, 31,8 százalék pedig a termelés vagy a működés optimalizálására alkalmazná.  

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Közép-Dunántúlon nagyon hasonló minta rajzolódik ki, Budapesten viszont az adatelemzés, a marketing és a tartalomkészítés valamivel erősebben jelenik meg. Az eredmények alapján az AI a vállalatok gondolkodásában elsősorban hatékonyságjavító eszköz. Ez jól illeszkedik ahhoz a helyzethez, amelyben

sok cég nem feltétlenül több emberrel, hanem jobb szervezéssel, automatizációval és adatalapú döntésekkel próbálna növekedni.

Nem elég növekedni, jobban is kell működni

Győr-Moson-Sopronban a vállalatok 34,1 százaléka úgy nyilatkozott, hogy nem érzékel jelentős versenyelőnyt saját cégénél a versenytársakhoz képest. Budapesten és Közép-Dunántúlon is nagyjából minden harmadik vállalat válaszolt hasonlóan. Sokaknál tehát nem egyetlen gyenge pont rajzolódik ki, egyszerűen nincs olyan terület, amelyet egyértelmű versenyelőnyként tudnának megnevezni. 

Ebben a helyzetben felértékelődik minden olyan lépés, amely javítja a termelékenységet, csökkenti a költségeket vagy hatékonyabban használja a meglévő kapacitásokat. A felmérés egészéből sem egy válságra készülő vállalati szektor képe rajzolódik ki, inkább

olyan cégeké, amelyek azt keresik, hogyan tudnának nagyobb teljesítményt kihozni nehezen bővíthető erőforrásaikból.

A termelékenység javítása, a beruházások gyors megtérülése és az automatizáció több régióban is egyre fontosabb kérdés. Győr-Moson-Sopronban mindehhez különösen feszes munkaerőpiac társul. Ha a kereslet valóban érdemben megindul, könnyen lehet, hogy egyes ipari térségekben nem a megrendelés megszerzése, és nem is feltétlenül a beruházási szándék lesz a legnagyobb akadály, hanem az, hogy lesz-e elegendő megfelelő ember a növekedés kiszolgálására.  

A kutatás eredményeiről, valamint a régió vállalatainak növekedési és munkaerőpiaci kihívásairól részletesebben is szó lesz a Nyugat-magyarországi Economic Forumon

A Portfolio anonim, nem reprezentatív felmérését 2026. augusztus 31. és szeptember 14. között 439-an töltötték ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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