Kanada biztosítást köt Trump ellen, de Kína nem váltja ki az amerikai piacot

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A rövid válasz az, hogy az állítás iránya helyes, de a kép ennél összetettebb. Kanada valóban látványosan keresi az amerikai piac alternatíváit, és Kína felé is nyitott kereskedelmi csatornákat. Ez azonban nem leválás az Egyesült Államokról, hanem biztosításkötés egy kiszámíthatatlanabb washingtoni kereskedelempolitikával szemben.

Kína nem tudja kiváltani az amerikai piacot, de Trump nyomása érezhetően javítja Peking alkupozícióját Ottawával szemben.

Trump bocsánatkérést várt, Carney nevetéssel reagált

Az Egyesült Államok szeptember 29-én életbe léptette a kanadai alkoholos italokra, egyes tejtermékekre és motorkerékpárokra vonatkozó importtilalmat. Az Associated Press szerint ez közel 1 milliárd dollár értékű árut érint. Trump azt jósolta, hogy Kanada néhány héten belül visszatér az asztalhoz, és bocsánatot kér. Carney erre hangos nevetéssel reagált, de jelezte, hogy Kanada kész jóhiszeműen tárgyalni.

A jelenet jól összefoglalja a konfliktus politikai lényegét: Washington nyomásgyakorlással próbálja rákényszeríteni Ottawát az engedményekre, Kanada viszont azt próbálja bizonyítani, hogy nem kizárólag az amerikai piactól függ. Ez az a pont, ahol az IFLOZ publicisztikus állítása mögött valódi geopolitikai kérdés jelenik meg:

a Trump-féle vámstratégia nemcsak ellenfeleket, hanem szövetségeseket is alternatív kapcsolatok keresésére ösztönözhet.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 02. Trump Kanadát büntetné, de az amerikai autóipar és energiaellátás is megfizetheti az árát

Tárgyalási összeomlástól az importtilalomig

A mostani tilalom annak az eszkalációnak a folytatása, amely a tárgyalások augusztus 21-i összeomlásával kezdődött: Mark Carney kanadai miniszterelnök felfüggesztette a kereskedelmi egyeztetéseket, majd másnap életbe léptek az 50 százalékos amerikai vámok mintegy 20 milliárd amerikai dollárnyi kanadai árura. A kanadai kormány ezt nagyjából 27,6–28 milliárd kanadai dolláros tételként azonosította. Szeptember 8-án Ottawa ugyanekkora értékű ellenvámokat vezetett be, Trump pedig még aznap aláírta az importtilalmakat, a Fehér Ház közlése szerint a tej-, alkohol- és autóipari megkülönböztetésre hivatkozva. A jogalap az 1930-as amerikai vámtörvény ritkán használt 338. szakasza.

A tilalom értéke eltörpül az országok közötti, 872,3 milliárd dolláros 2025-ös áru- és szolgáltatáskereskedelem mellett. Politikai jelentősége mégis nagy, mert Washington nem egy ellenféllel, hanem az Egyesült Államok egyik legszorosabban integrált gazdasági partnerével szemben alkalmaz célzott korlátozást.

Carney stratégiája: kevesebb függés Washingtontól

Kanada számára az alaphelyzet változatlan: az amerikai piac továbbra is meghatározó. Éppen ez a sérülékenység készteti Ottawát arra, hogy új exportpiacokat és politikai partnereket keressen. Carney célja a nem amerikai export megduplázása a következő évtizedben, ami nem gyors leválási program, hanem kockázatcsökkentési stratégia.

A költségek már most látszanak. Carney élesen bírálta a Cleveland-Cliffs tulajdonában lévő Stelco elbocsátásait, amelyeket az amerikai vámokkal hozott összefüggésbe. A kanadai gazdaság eközben sem mutat erős lendületet: a Statistics Canada szerint a reál-GDP júliusban lényegében stagnált. (Ez havi, iparági GDP-adat, amely a revízió során később változhat.)

Az EU-szál ebben a helyzetben különösen felértékelődik. Ursula von der Leyen szeptember 16-án arról beszélt, hogy szeretné megnyitni az utat Kanada előtt az EU első társult tagjaként, bár a javaslat tartalma egyelőre bizonytalan, és a végső döntés a tagállamoké lenne. Október végén Montrealban Kanada–EU-csúcstalálkozó lesz, ahol a Portfolio által is ismertetett tervezet szerint a felek szélesebb energetikai, ipari, digitális és politikai együttműködést jelenthetnek be. Ez jól illeszkedik Kanada új mozgásteréhez:

Ottawa nemcsak exportpiacokat keres, hanem politikai biztosítékokat is egy kiszámíthatatlanabb amerikai környezetben.

A kínai nyitás valós, de korlátozott

A legérzékenyebb irány Kína. Carney januárban Pekingben stratégiai partnerséget jelentett be Hszi Csin-pinggel. A kanadai miniszterelnöki hivatal szerint Kanada legfeljebb 49 ezer kínai elektromos autót enged be 6,1 százalékos vámmal. Cserébe Kína a repcemag vámját mintegy 85 százalékról 15 százalék körülire csökkenti, a repcedara, homár, rák és borsó esetében pedig az indokolatlan megkülönböztető vámok legalább az év végéig nem érvényesek. Ez részben a 2024-es kanadai elektromosautó-vám miatt kialakult vita rendezése, nem kizárólag a Trump-éra terméke. A kanadai kormány közel 3 milliárd dollárnyi exportmegrendelést vár ettől, és 2030-ig 50 százalékkal növelné a Kínába irányuló kivitelt.

Trump reakciója kettős volt: előbb azt mondta, hogy Carney jól teszi, ha üzletet köt Kínával, később viszont 100 százalékos vámmal fenyegette meg Kanadát, ha Ottawa megállapodik Pekinggel. Carney kormánya közölte, hogy Kanada nem szabadkereskedelmi megállapodást tárgyal Kínával, hanem konkrét kereskedelmi viták rendezését keresi.

Az árukereskedelmi adatok szerint a kanadai kivitel Kínába 2026 első félévében 30,1 százalékkal, 21,74 milliárd kanadai dollárra nőtt, ami 1997 óta a legmagasabb féléves érték. A bővülést elsősorban az energiaexport és az érckivitel húzta, a nyersolajexport értéke pedig több mint duplázódott. A bázishatás értelmezésénél ugyanakkor óvatosság indokolt, mert a 2025 első félévi összehasonlítási időszak egy részét már érintették a kínai agrárvámok.

Az olajexport felfutásában fontos szerepe van a Trans Mountain-bővítésnek, amely csaknem megháromszorozta a vezeték kapacitását, napi 890 ezer hordóra. A kanadai természeti erőforrás-minisztérium szerint a bővítés közvetlen csendes-óceáni útvonalat ad Kanadának az amerikai piactól való kizárólagos függés csökkentésére, és az ott szállított tengeri export nagyjából 60 százalékát Kína veszi át.

A nagyságrendek azonban óvatosságra intenek. Kína a kanadai export 5,24 százalékát vette fel 2026 második negyedévében, szemben az egy évvel korábbi 4,41 százalékkal. Ez növekedés, de nem rendszerszintű kiváltás. Az import Kínából továbbra is több mint kétszerese a kanadai exportnak, vagyis a kapcsolat aszimmetrikus.

A védelmi dimenzió még érzékenyebb. Az SCMP kínai védelmi minisztériumi közlésre hivatkozva arról számolt be, hogy szeptember 4-én Kanadában újraindult a Kanada–Kína védelmi koordinációs párbeszéd: a felek az ötödik, munkaszintű egyeztetést tartották meg, 2018 óta először. Ez inkább kommunikációs csatornanyitásként értelmezhető, mint katonai közeledésként: Kanada továbbra is stratégiai kihívásként kezeli Kínát, miközben kereskedelmi ügyekben mozgásteret keres.

Washington saját ellentmondásába ütközik

A kanadai eset túlmutat Ottawán. A Portfolio által ismertetett friss felmérés szerint az amerikaiak 64 százaléka úgy látja, hogy Trump túl messzire ment a védővámokkal. Ez belpolitikai kockázat, de a szövetségi rendszer szempontjából is fontos jelzés: a vámháború nemcsak ellenfeleket, hanem szövetségeseket is távolíthat Washingtontól.

Közben a Trump-kormányzat Kína ellen közös vámfalat szeretne építeni, amelyhez szüksége lenne az EU-ra és más nyugati partnerekre is. Ez stratégiai ellentmondást teremt: nehéz szövetséget építeni Pekinggel szemben, ha Washington ugyanazokat a partnereket bünteti, akikre ebben a blokkban támaszkodna.

Ezzel szemben Jamie Dimon, a JPMorgan vezetője a nyugati gazdasági integráció erősítését javasolta. A Portfolio által ismertetett Dimon-javaslat szerint egy amerikai–európai szabadkereskedelmi megállapodás később Kanadára, Mexikóra, Japánra és Dél-Koreára is kiterjedhetne. Ez éppen annak az ellenpontja, amit a mostani vámkonfliktus mutat: a szövetségesi gazdasági tér mélyítése helyett Washington egyre gyakrabban kereskedelmi nyomásgyakorlással próbálja érvényesíteni akaratát.

Nem Kína váltja az USA-t

A kereskedelmi nagyságrendek alapján nem az történik, hogy Kanada hátat fordít az Egyesült Államoknak. A kanadai gazdaság mélyen beágyazott az észak-amerikai piacba, és sem Kína, sem az EU nem tudja rövid távon pótolni az amerikai keresletet. A változás inkább az, hogy Ottawa tudatosan több lábra áll.

Trump vámháborúja ezt a folyamatot felgyorsítja, de nem önmagában hozta létre. A Trans Mountain-bővítés, az ázsiai energiaigény, a kínai agrárpiac részleges újranyitása és az EU-val épülő stratégiai partnerség mind ugyanabba az irányba mutat: Kanada az amerikai függőség csökkentésével próbálja javítani alkupozícióját.

Washington számára a tanulság egyértelmű: ha az Egyesült Államok a szövetségeseit is kereskedelmi ellenfélként kezeli, azok nem feltétlenül kapitulálnak. Sokkal inkább biztosítást kötnek — Európában, Ázsiában és adott esetben Kínában is.

Címlapkép forrása: Ahmet Sel/Anadolu via Getty Images