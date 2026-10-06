Kimondta az áment Putyin a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyárára

Videókonferencián hagyta jóvá kedden Vlagyimir Putyin orosz elnök annak az akkumulátorgyártó komplexumnak a beindítását, amely a tervek szerint 2030-ra az orosz piac igényeinek csaknem kétharmadát fogja kielégíteni.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, hogy a berendezések felszerelése és beállítása a végső szakaszába lépett, és a 14 hónap alatt felépített moszkvai akkumulátorgyár az év végéig megkezdheti a termelést.

A projekt a TASZSZ hírügynökség szerint Oroszország legnagyobb ilyen profilú beruházása, amely a kisméretű akkumulátoroktól kezdve a személyautókon, és az autóbuszok át elektromos hajók hajtómű-akkumulátoráig fogja kielégíteni a belföldi igények túlnyomó részét.

Az ország első, teljesen robotizált lítium-ion-akkumulátorgyárait építjük: 700 robot lesz itt 20 komplexumba összevonva, 95 százalékos automatizáltsággal. Ez gyakorlatilag teljes mértékben fedezni fogja az ország igényét a modern elektromos járművekhez szükséges akkumulátorok terén

– mondta júliusban a projektről Anatolij Garbuzov, a moszkvai városvezetés befektetési és iparpolitikai osztályának vezetője.

A projektet a Roszatom kivitelezi a Technopolisz Moszkva különleges gazdasági övezet területén. Andrej Sevcsenko, az orosz állami atomenergetikai vállalat műszaki fejlesztési igazgatója tavaly októberben közölte, hogy a gigagyár kapacitása 4 gigawattóra lesz.

A Roszatom másik, hasonló kapacitású gigagyárát decemberben állították kísérleti termelési üzembe a kalinyingrádi régióban lévő Nyemanban. A gyár a tervek szerint jövőre éri el teljes kapacitását, ami évi 50 ezer elektromos járműhajtómű-akkumulátor gyártását jelenti.

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