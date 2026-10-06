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Kisebbféle szemléletváltás állt be a NATO új tagállamánál: ha eldurvul a helyzet, inkább mégis lebombáznák az oroszokat
Gazdaság

Kisebbféle szemléletváltás állt be a NATO új tagállamánál: ha eldurvul a helyzet, inkább mégis lebombáznák az oroszokat

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Svédország nem csupán a saját légterének védelmére készül fel, hanem arra is, hogy egy esetleges orosz támadás esetén mélységi csapásokat mérjen orosz katonai célpontokra – derült ki a svéd Légi Hadviselési Központ parancsnoka, Carl Bergqvist ezredes nyilatkozataiból - írta meg az Army Recognition.

Az október 4-én megjelent beszámolók szerint a svéd légierő átalakítása azt a célt szolgálja, hogy egy esetleges első csapást túlélve is megőrizze offenzív csapásmérő képességét. A koncepció lényege, hogy a svéd haderő elrettentő ereje ne pusztán a területvédelemre épüljön, hanem

A támadó félnek azzal is számolnia kelljen, hogy bázisai, parancsnoki csomópontjai, légvédelmi rendszerei és egyéb nagy értékű katonai eszközei a svéd határokon túl sem maradnak érinthetetlenek.

A képesség gerincét a Gripen vadászgépek és a nagy hatótávolságú Taurus KEPD 350 robotrepülőgépek kombinációja adja. Ez a párosítás lehetővé teszi, hogy a svéd harci gépek biztonságos távolságból indítsanak precíziós csapásokat a mélyen az ellenséges hátországban lévő célpontok ellen. A Gripenek szerepköre ezzel jelentősen kibővül, hiszen a korábbi légtérvédelmi feladatok mellett immár nagy hatótávolságú precíziós csapásmérésre is alkalmassá válnak.

Az átalakítás stratégiai szempontból a NATO északi szárnyának megerősítését jelenti. Svédország ezzel olyan visszacsapó tűzerőt biztosít a szövetségnek, amely korábban nem állt rendelkezésre ebben a régióban. Az elrettentés logikája egyértelmű, hiszen egy potenciális támadónak tudnia kell, hogy a konfliktus nem korlátozódna a svéd területre, és a saját katonai infrastruktúrája is célponttá válna.

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Bergqvist ezredes nyilatkozatai arra utalnak, hogy Stockholm a nagy intenzitású hadviselés követelményeire készül, és tudatosan szakít azzal a korábbi felfogással, amely a svéd légierő szerepét elsősorban a hazai légtérvédelemben jelölte ki. Az új megközelítés a NATO-csatlakozás óta formálódó svéd védelmi stratégia egyik legmarkánsabb eleme.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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