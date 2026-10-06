Komoly szigorítás jön Magyarországon: öt évre visszamenőleg is átvilágíthatja a politikusokat a NAV

Kötelező NAV-vizsgálatot vezetne be a kormány az országgyűlési képviselők, a kormányzati vezetők meghatározott köre és hozzátartozóik vagyongyarapodásának ellenőrzésére. A kedden benyújtott törvényjavaslat azokat is érintené, akiknek az elmúlt öt évben szűnt meg a megbízatásuk. Az érintett tisztségviselők legalább ötmillió forintos adóhiányát névvel együtt hoznák nyilvánosságra. A javaslat indokolása szerint az új rendszer a korrupciós kockázatok csökkentését szolgálná. A NAV a vagyongyarapodást és az ahhoz kapcsolódó adókötelezettségek teljesítését vizsgálná, és a feltárt adatok alapján bűncselekmény gyanúját is jelezhetné.

Az átmeneti szabály alapján a NAV-nak a törvény hatálybalépését követő harminc napon belül meg kellene kezdenie azoknak a korábbi tisztségviselőknek a vizsgálatát, akiknek a megbízatása az azt megelőző öt évben szűnt meg.

Az új, egyedi kockázatelemzési eljárás az országgyűlési képviselőkre, a miniszterekre, az államtitkárokra, a közigazgatási államtitkárokra, valamint a kormánybiztosokra, a miniszterelnöki biztosokra és a miniszteri biztosokra terjedne ki.

A hozzátartozók közül a házastársat és az élettársat, továbbá a közös háztartásban élő szülőt, gyermeket és a házastárs gyermekét vizsgálnák. Az utóbbi körbe az örökbefogadott és a nevelt gyermek is beletartozna.

Szükség esetén más személyre is kiterjeszthetnék az eljárást, ha az érintett tisztségviselő vagy hozzátartozója közvetlenül vagy közvetetten vagyont, illetve vagyoni értéket juttatott neki, és ezzel összefüggésbe hozható a vagyongyarapodása. Az ilyen vagyonmozgásokban érintett cégeket a tisztségviselő vizsgálatának keretében ellenőriznék.

Főszabály szerint a megbízatás második évének lezárultát követő harminc napon belül indulna a kockázatelemzés.

A tisztség megszűnésekor soron kívül, legkésőbb harminc napon belül kellene elindítani az eljárást. Ez utóbbit el lehetne hagyni, ha az érintettnél az előző egy évben már lezajlott ilyen vizsgálat.

A NAV-nak hatvan nap alatt kellene lefolytatnia az eljárást, amelynek eredményéről személyenként külön záró dokumentum készülne. Négy év elteltével újabb kockázatelemzéssel vizsgálnák felül a megállapításokat, az időközben keletkezett adatokat is figyelembe véve. A felülvizsgálatot a négy év leteltét követő harminc napon belül kellene megkezdeni.

Az adóhatóság a saját nyilvántartásait, más szervektől – köztük külföldi hatóságoktól – bekért adatokat és nyilvánosan elérhető információkat vetne össze. A vizsgált személyek és a törvényben meghatározott hozzátartozóik nem nyilvános vagyonnyilatkozatait is megismerhetné.

A kapcsolódó pénzügyi törvények módosításával a NAV a kockázatelemzés során is kérhetne banktitoknak, fizetési titoknak, értékpapírtitoknak vagy biztosítási titoknak minősülő adatokat, ha azok az adózási kockázatok feltárásához szükségesek. A biztosításoknál a vagyontárgyakra és ingatlanokra vonatkozó szerződéseket, valamint a befektetési egységekhez kötött életbiztosításokat nevesíti a javaslat.

Az ingatlan-nyilvántartásból negyedévente, elektronikusan feldolgozható formában kapna adatokat a NAV kockázatelemzéshez, adóigazgatáshoz és adóvégrehajtáshoz. Az adatszolgáltatás az érvényes és a törölt adatokat, valamint a tulajdonosok és a vagyoni értékű jogok jogosultjainak adóazonosító adatait is tartalmazná.

Ha a kockázatelemzés adóbevallási vagy adófizetési kötelezettség elmulasztására utalna, a NAV adóellenőrzést indítana. Bűncselekmény gyanúja esetén értesítené a nyomozó hatóságát, illetve feljelentést tenne a hatáskörrel rendelkező szerveknél.

A személyi jövedelemadóban adóhiánnyal rendelkező, érintett tisztségviselők nevét külön listán hoznák nyilvánosságra, ha véglegessé vált határozatban legalább ötmillió forintos adóhiányt állapítanak meg náluk. Feltüntetnék a vizsgált időszakban betöltött tisztségüket és annak időtartamát, valamint az adóhiány és a kapcsolódó jogkövetkezmények összegét.

Az adatok legalább kilencven napig, legfeljebb két évig szerepelnének a listán. A két év lejárta előtt a kilencven nap elteltével akkor törölnék az érintettet, ha maradéktalanul teljesítette az előírt fizetési kötelezettségét.

A NAV emellett havonta, kereshető formában közzétenné az elvégzett kockázatelemzések, az ezek alapján indított adóellenőrzések, valamint a bűncselekmény gyanúja miatt tett értesítések és feljelentések statisztikáit.

Ha az Országgyűlés elfogadja, a törvény a kihirdetését követő napon lépne hatályba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images