Közeleg az orosz gáz búcsúja: nagy lehetőség nyílik Magyarország előtt, de egy valami nagyon hiányzik

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Az uniós menetrend szerint 2027 őszére teljesen lezárulhat az orosz gázimport korszaka Európában, ugyanis az LNG-behozatal 2027 januárjától, a vezetékes szállítások tilalma pedig legkésőbb novembertől lép életbe. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) elemzése alapján Közép- és Kelet-Európa számára a leválás komoly kihívást jelent: bár az LNG-importkapacitás nőtt, a hiányzó infrastruktúra és a kevés hosszú távú gázszerződés sebezhetővé teszi a térséget. Úgy látják, hogy Magyarország szempontjából kulcsfontosságú lesz a délről északra tartó szállítási útvonalak fejlesztése, köztük a Vertikális Gázfolyosó megépítése, amely Görögországtól egészen Moldováig biztosítana gázimportot.

Ha minden a tervek szerint halad, 2027 őszén lezárul az európai energiapiac egyik leghosszabb fejezete. Az uniós menetrend szerint az orosz cseppfolyósított földgáz, vagyis az LNG behozatala 2027 januárjától szűnik meg, a vezetékes szállítások tilalma pedig szeptember végén lép életbe. Utóbbi határidő a tárolók feltöltési céljainak teljesítése érdekében november 1-jéig kitolható.

Az ügynökség számításai szerint 2025 és 2028 között évi mintegy 33 milliárd köbméternyi orosz gáz tűnhet el az EU importjából. Ennek egy részét az energiahatékonyság javulása és a gázt kiváltó villamosenergia-felhasználás ellensúlyozhatja,

de más beszállítóknak lehetőséget teremt.

Különösen a kontinens középső és keleti részén, ahol az orosz vezetékes gáz még mindig az ellátás fontos eleme. Az IEA szerint ugyanakkor a leválás olyan időszakra esik, amikor a globális LNG-piac példátlan bővülés előtt áll. Ez lehetőséget teremthet arra, hogy a térség több forrásból, kedvezőbb feltételekkel jusson földgázhoz.

Az európai átrendeződés már eddig is látványos volt. Az orosz gáz 2021-ben még az uniós fogyasztás közel 40 százalékát fedezte, 2025-re ez körülbelül 10 százalékra csökkent. Közben a hajókon érkező LNG részesedése kevesebb mint 20 százalékról csaknem 45 százalékra nőtt. Európa így jóval szorosabban kapcsolódik a világpiac mozgásaihoz.

Van azonban egy kevésbé látványos ellenirányba mutató folyamat is. Miközben az orosz vezetékes gáz behozatala 2021 és 2025 között csaknem 90 százalékkal zuhant, az orosz LNG importja több mint 40 százalékkal emelkedett. Utóbbi növekedés zöme Északnyugat- és Délnyugat-Európában jelentkezett.

A vezetékes függőség visszaszorulásával tehát a tengeri útvonalon még nőtt is az orosz szállítás.

Közép- és Kelet-Európa ráadásul úgy készül a leválásra, hogy közben több gázra lehet szüksége. A térség fogyasztását a 2022-es válság és a magas árak erősen visszavetették, azóta azonban részben helyreállt a kereslet. Az IEA középtávon további növekedést vár, elsősorban a széntüzelésű áramtermelés fokozatos kivezetése miatt. A régióba érkező orosz vezetékes mennyiség ugyan a 2021-es 55 milliárd köbméterről 2025-re valamivel mintegy 15 milliárd esett, még így is a teljes régiós gázfogyasztás nagyjából ötödét fedezte.

A lehetséges megoldás jelentős része a tengeren érkezhet. A jelenlegi projekttervek alapján a 2030-as évek elejéig világszerte több mint évi 350 milliárd köbméternyi új LNG-exportkapacitás állhat üzembe. A bővülés több mint 70 százalékát az Egyesült Államok és az a Katar adhatja, amelynek pozíciója jelentősen meggyengült az iráni háború kitörése óta.

A globális LNG-cseppfolyósítási kapacitás várható bővülése - forrás: IEA

Az elemzés ugyanakkor kiemeli, hogy a tengerparton rendelkezésre álló gáz azonban önmagában még nem oldja meg a térség ellátását. Közép- és Kelet-Európa LNG-import kapacitása 2021 vége óta mintegy évi 15 milliárd köbméterrel, közel 35 milliárdra nőtt. A gond egyre inkább az, hogyan jut el a terminálokon visszagázosított földgáz a szárazföld belsejében lévő piacokra.

Magyarország számára ezért különösen fontos az infrastruktúra helyzete. Az IEA az elmúlt évek előrelépései között említi a magyar–szlovák és a magyar–román összeköttetések fejlesztését is. A térségi hálózat bővülése a tengerpart nélküli országoknak is javítja a hozzáférését az LNG-hez. Az ügynökség szerint ugyanakkor további dél–északi szállítási kapacitásokra van szükség.

Ezt szolgálná a Vertikális Gázfolyosó is, amely Görögország felől egészen Moldováig és Ukrajnáig segítené a gáz eljuttatását. A rendszer mintegy évi 10 milliárd köbméteres szállítási kapacitást tehetne lehetővé.

A másik, talán még jobban hiányzó elem az LNG alapú hosszú távú gázszerződések.

Az IEA adatbázisa szerint az európai vásárlók 2022 óta több mint évi 45 milliárd köbméterre kötöttek LNG-importszerződést, de ebből a közép- és kelet-európai vevőkre kevesebb mint egyötöd jutott. A meglévő megállapodások alapján a térség vásárlói 2028-ra mindössze évi mintegy 5 milliárd köbméternyi LNG-szállítást biztosítottak maguknak. Új szerződések nélkül ezért jelentősen nőhet a régió kitettsége az azonnali, úgynevezett spotpiac felé, ami sok esetben drágább beszerzésekhez vezethet.

Az európai vásárlók által aláírt LNG-szerződések régiók szerint - forrás: IEA

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