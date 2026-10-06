Kurali Zoltán MNB-alelnök: "Ha hiteles a kormány euróbevezetési terve, nem érdemes várni az ERM II.-csatlakozással."

Nincs értelme várni az ERM II.-csatlakozással
Kurali Zoltán előadása végén kijelentette, hogy
ha a kormány középtávú makrogazdasági konvergenciaterve sikeres és hiteles lesz, akkor nincs értelme várni az ERM II.-csatlakozással.
Az MNB alelnöke szerint hogyha a tervek megvannak, akkor egyből bele kell vágni az ERM II.-csatlakozási tárgyalásokba.
Ha ez megtörténik, akkor az MNB mandátumából és gazdaságpolitikai megfontolásaiból fakadóan mindenben igyekszik támogatni az euróbevezetésre való jogi és gazdasági felkészülést
- zárta előadását Kurali Zoltán.
Kik a releváns példák a magyar intézmények számára?
Monetáris politikai szempontból a spanyol, a portugál és a szlovák példa releváns az MNB számára (Horvátország és Bulgária teljesen más árfolyamrendszerrel csatlakozott az euróövezethez), míg költségvetési szempontból már a horvát és a bolgár példák is szános fontos tanulságokkal szolgálhatnak.
A hatékony tárgyalás a sikeres csatlakozás kulcsa
Kurali Zoltán előadásában kiemelte, hogy a csatlakozási folyamat mérföldköveinek egy része a jegybanknak, másik része a kormánynak jelent feladatot, a sikerhez pedig hatékony koordináció és tárgyalások szükségesek az európai intézményekkel.
A folyamat 2026 őszén a kormányzati középtávú makrogazdasági terv publikálásával kezdődik, amelyet az előzetes vállalások megtétele követhet. A jogharmonizációs folyamat 2027-ben megkezdődhet.
A folyamat egyik fontos mérföldköve lesz a 2028-as konvergenciajelentés, amely a kritériumok teljesítését ellenőrzi. A
már emlegetett ERM II.-csatlakozás 2029-ben történhet meg, ami 2031-es döntést és 2032. január 1-ji euróbevezetést tenne lehetővé.
Mi a csatlakozás menete?
Az euróövezeti csatlakozás a belépési szándéknyilatkozat megtételével kezdődik, amelyet az ERM II. árfolyam-mechanizmusba való belépés. A korábbi csatlakozó országok tapasztalatai azt mutatják, hogy az ERM II.-ben a kötelező két évnél jellemzően hosszabb időt töltenek el az aspiránsok, a magyar deviza ráadásul szabadon lebegő mivolta miatt hajlamos a nagyobb kilengésekre. A magas piaci forgalom és a szabadon lebegő rendszer miatt tehát
az MNB-nek komolyabb feladat lehet az árfolyam-stabilitás biztosítása, mint például a horvát, vagy a bolgár jegybankok esetében
- véli Kurali Zoltán.
A gazdasági felzárkózás nem áll meg az euróbevezetéssel
Kurali Zoltán előadásában kiemelte, hogy az euróövezeti csatlakozó országok gazdasági felzárkózása nem állt meg az euró átvételével, a bevezetési időszak mérsékelt inflációja után pedig az áremelkedési ütem jellemzően gyorsulni szokott.
Így nézhet ki a hozamkonvergencia
Kurali Zoltán szemléletes ábrával mutatja, hogy az euróbevezetési folyamat a korábbi esetekben a szuverén kötvényhozamok mérséklődésével járt együtt,
a bevezetés pillanatára pedig a német kötvényekkel szembeni hozamfelár átlagosan 100 bázispontra mérséklődött.
A hozamcsökkenés első jelei Magyarországon is látszanak már, a folyamat pedig a következő hónapok-években a külső környezet függvényében folytatódhat.
Előnyök-hátrányok
Kurali Zoltán előadásában kiemelte az euró átvételének legfontosabb előnyeit, melyek
- a horgonyzott kamat-, inflációs- és árfolyam-várakozások,
- az árfolyamkockázat megszűnése,
- az alacsonyabb kockázati prémiumok és
- a nemzetközi intézményrendszer védőhálója.
Az euró bevezetése ugyanakkor a magyar gazdaságpolitikai szuverenitás bizonyos fokú feladásával is jár, hiszen az Európai Központi Bank kamatpolitikája nem biztos, hogy minden esetben illeszkedni fog a magyar gazdaság fundamentumaihoz (növekedés, infláció).
Kurali Zoltán szintén kiemelte az euróbevezetési folyamat egyik kulcsfeltételeként emlegetett költségvetési konszolidációt is, azonban hozzátette, hogy az aktuális kutatások szerint ez jellemzően pozitívan hat az adott ország gazdaságára, így hosszú távon nem feltétlenül jelent hátrányt.
Egy rosszul megválasztott végső átváltási arány szintén tartós versenyképességi kockázatot jelenthet, de a magyar államadósság relatíve magas szintje miatt a forint sokkelnyelő-képessége a közelmúltban is korlátozott volt.
Így áll az árszínvonal-konvergencia
Kurali Zoltán elmondja, hogy a lehetséges forgatókönyvek felvázolása esetén kiemelten érdemes figyelni az ár- és bérszínvonal konvergenciáját. Árakat tekintve Magyarország jelenleg az eurózóna-átlag 70 százalékánál jár, míg bérek tekintetében ennél lassabb a felzárkózás, a hazai bérek az uniós fizetések 60 százaléka körül alakulnak. A jegybank alelnöke ezután hangsúlyozta, hogy
a szeptemberben módosított, 2,5 százalékos inflációs cél jó eséllyel biztosítani fogja az euróbevezetési folyamat egyik legfontosabb kritériumaként emlegetett inflációs feltétel teljesülését.
A magyar euróbevezetésről beszél Kurali Zoltán MNB-alelnök
Kurali Zoltán MNB-alelnök azzal kezdte előadását, hogy a magyar gazdaságpolitikának bőven van dolga az euróbevezetéssel kapcsolatban, mert bár a lakosság 80 százaléka támogatja a közös valuta átvételét, csak 22 százalék gondolja úgy, hogy erre fel is vagyunk készülve.
Az MNB alelnöke ezután egy technikai kitérőt tett és leszögezte, hogy a kormány azon vállalása, mely szerint 2030-ra teljesíti az euróbevezetés Maastrichti kritériumait, azt jelenti, hogy az euróbevezetésről 2031-ben születhet döntés,
a technikai átállás időpontja pedig 2032. január 1. lehet.
Címlapkép forrása: Portfolio
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