Kurali Zoltán MNB-alelnök: "Ha hiteles a kormány euróbevezetési terve, nem érdemes várni az ERM II.-csatlakozással."

Kurali Zoltán előadása végén kijelentette, hogy

ha a kormány középtávú makrogazdasági konvergenciaterve sikeres és hiteles lesz, akkor nincs értelme várni az ERM II.-csatlakozással.

Az MNB alelnöke szerint hogyha a tervek megvannak, akkor egyből bele kell vágni az ERM II.-csatlakozási tárgyalásokba.

Ha ez megtörténik, akkor az MNB mandátumából és gazdaságpolitikai megfontolásaiból fakadóan mindenben igyekszik támogatni az euróbevezetésre való jogi és gazdasági felkészülést

- zárta előadását Kurali Zoltán.