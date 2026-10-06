Lejárhat a beadandók kora: átírja az AI az egyetemi vizsgáztatást

Az AI miatt az egyetemeknek újra kell gondolniuk, mit mérnek a vizsgákon, hogyan értékelik a hallgatói teljesítményt, és milyen szerepe marad az oktatóknak. Az Óbudai Egyetem AI-natív működésre készül, a cél, hogy a mesterséges intelligencia ne különálló eszköz, hanem az oktatás, a kutatás és az adminisztráció beépített, szerves része legyen. Kovács Levente rektor a Portfolio-nak többek között arról beszélt, hogy az AI a repetitív adminisztratív feladatokban és a vizsgák kiértékelésében is segíthet, és hogy a hallgatói tudás megítélésében a jövőben valószínűleg az lesz a döntő, hogy a diák érti-e és meg tudja-e magyarázni az AI-val létrehozott eredményt.

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Külföldön egyre több egyetem építi be stratégiai szinten a mesterséges intelligenciát az oktatásba és az intézményi működésbe, ezen az úton indult el a japán Keio Egyetem, a dél-koreai Incheon National University és a malajziai UNIMY is. Az Óbudai Egyetem is ebbe az irányba mozdult, az AI Campus adja a mesterséges intelligencia intézményi bevezetésének stratégiai keretét, a GenAI Platform pedig azt a közös, ellenőrzött felületet, amelyen keresztül a hallgatók, oktatók, kutatók és munkatársak generatív AI-eszközöket használhatnak oktatási, kutatási és adminisztratív célokra. Kovács Levente, az intézmény rektora szerint az AI-natív működés nem pusztán technológiai kérdés, az egyetemi átalakulás három egymásra épülő pilléren nyugszik. Az első, és talán a legfontosabb a tudatosítás.

Egy technológiai átállás sikerében maga a technológia csupán kisebb, nagyjából 10 százalékos szerepet játszik, a fejlesztési és szabályozási kérdések mintegy 20 százalékot tesznek ki, míg a döntő, 70 százalékos részt az emberi tényező adja

– mondta, hozzátéve, a cél, hogy az egyetemi közösség tagjai ne féljenek a mesterséges intelligenciától, hanem értsék meg a működését és tudatosan használják. Ennek fontos része egy minden hallgató számára kötelező AI-alapkurzus is, amelynek célja, hogy a diákok megismerjék a technológia alapjait, a felhasználási lehetőségeket és a kockázatokat.

A második pillér az úgynevezett AI-first megközelítés, amely azt jelenti, hogy az egyetem hallgatói és munkatársai ne csak ismerjék a mesterséges intelligencia lehetőségeit, hanem a mindennapi munkájukban és tanulásukban is kezdjék el tudatosan használni ezeket az eszközöket, akkor is, ha ez kezdetben kísérletezéssel és hibákkal jár. Ennek eléréséhez a rektor véleménye szerint sok belső kommunikációra, kérdezz-felelek helyzetre és jó példák bemutatására van szükség, hogy a technológia mindenki számára érthetővé és kevésbé fenyegetővé váljon. A harmadik, legszűkebb réteget az a fejlesztői bázis jelenti, amely célzott, specifikus alkalmazásokat hoz létre például a banki, az egészségügyi, a hadiipari vagy a műszaki szektor számára.

Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora

Átalakul az oktatás és a számonkérés

A mesterséges intelligencia az oktatásban nemcsak a hallgatói oldalon jelenhet meg, hanem a tananyag közvetítésében is. Kovács Levente azt gondolja, az AI-val támogatott megoldások látványosabbá, strukturáltabbá és érthetőbbé tehetik az előadásokat, akár avatárok vagy digitális tananyagok segítségével is. Ebben a modellben az oktató szerepe nem megszűnik, hanem átalakul: ő adja a szakmai kontrollt, ő ellenőrzi a tartalmat, és ő irányítja, milyen tudás kerül a hallgatók elé. A vizsgáztatás módszertana is jelentősen megváltozhat. Kovács úgy véli,

a generatív eszközök elterjedésével az írásbeli beadandók önmagukban egyre kevésbé mérik megbízhatóan a hallgatói tudást. Ezért az írásbeli számonkérések a jövőben egyre inkább digitális felületeken, szigorú időkeretek között zajló tesztek lehetnek,

mert maga az időkorlát is segíthet csökkenteni a különböző modellekkel való visszaélés lehetőségét. Az Óbudai Egyetemen már futnak olyan pilotprogramok, amelyekben az AI a digitálisan megírt vizsgák kiértékelésében is szerepet kap: a rendszer pontozást és szöveges visszajelzést is adhat. Ezzel párhuzamosan felértékelődhet a szóbeli vizsgák szerepe is, mert ezek során közvetlenebbül felmérheti az oktató, hogy a hallgató valóban érti-e az AI segítségével létrehozott eredményt.

A technológiai léptékváltás korában a jegy egyre kevésbé a szöveg előállításának képességét, sokkal inkább a megértést, az ellenőrzést és a szakmai érvelést mérheti. Ehhez világos szabályok, etikus használat, az AI használatának bevallási kötelezettsége, és mindenekelőtt stabil alaptudás és logikus gondolkodás kell. Ha valaki nem érti, mit kapott vissza az AI-tól, akkor nem gyorsabb lesz, hanem kiszolgáltatottabb

– hangsúlyozta a rektor. Szerinte a generatív technológiák térnyerése nem csökkenti, hanem felértékeli az alaptudás, a kritikus gondolkodás és a szakmai érvelés szerepét. A hallgatóknak nem elég használniuk ezeket az eszközöket, érteniük, ellenőrizniük és szakmai alapon értékelniük is kell a kapott válaszokat. Ezért a pedagógiai módszertanok megújítására is szükség van, és a szemléletváltás a teljes oktatási rendszert érintheti, a közneveléstől a felsőoktatásig. A rektor szerint a kompetenciaelvárásokat is újra kell értékelni, mert a felsőoktatásba való bejutás feltételei a jövőben egyre inkább a megváltozott egyetemi igényekhez igazodhatnak.

A változás nem áll meg a felsőoktatásnál. Kovács szerint a felnőttképzés szerepe is nőhet, mert a szenior korosztálynak és a munkaerőpiacon lévőknek is folyamatosan új készségeket kell elsajátítaniuk ahhoz, hogy a technológiával együttműködve magasabb hozzáadott értéket teremtsenek.

Kovács levente szerint az AI miatt átalakulhat a vizsgáztatás módszertana.

Felgyorsítja a folyamatokat, de nem szabad vakon megbízni benne

A kutatás és az adminisztráció területén is jelentős hatékonyságnövekedést hozhat a technológia. Kovács Levente kiemelte, hogy a kutatók számára gyorsabbá válik a szakirodalom feldolgozása, az adatok elemzése és a különböző források összevetése, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az AI nem veszi le a kutatóról az ellenőrzés felelősségét: a kapott válaszokat kritikusan kell értékelni, különben a technológia nem gyorsítja, hanem félre is viheti a munkát.

Ha rosszul tesszük fel a kérdést, rossz választ fogunk kapni, és ez többe kerülhet, mintha magunktól jutottunk volna eredményre

– mondta. A kutatási oldalon az Óbudai Egyetem tavaly stratégiai együttműködést kezdett a HUN-REN-nel egy AI-val támogatott kutatási keretrendszer fejlesztésére, amelynek célja az egyetemi kutatási folyamatok gyorsítása.

Az adminisztrációs munkakörök esetén az ügyintézők idejének jelentős részét, akár 90 százalékát is ismétlődő hallgatói kérdések és rutinfeladatok vihetik el. A rektor ugyanakkor rámutat arra, hogy ezek egy részét chatbotok és automatizált rendszerek kezelhetik, így az emberi ügyintézők több időt fordíthatnának az egyedi, összetett, emberi mérlegelést igénylő esetekre.

Az AI-natív működés esélyegyenlőségi kérdés is

Kovács kitért arra is, hogy az AI-hozzáférés ma már esélyegyenlőségi kérdés lehet. A fejlettebb modellek jelentős része fizetős, miközben az egyetemi teljesítményben egyre többet számíthat, ki milyen eszközöket tud használni. Az Óbudai Egyetem ezért saját GenAI Platformmal és szabályozott hozzáférési renddel biztosít közös alapot a hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak. Kovács Levente szerint ugyanakkor az egyetem nem tudja teljesen kiegyenlíteni a magánúton használt előfizetések közötti különbségeket. A cél inkább az, hogy senki ne induljon hátrányból azért, mert nincs hozzáférése megfelelő AI-eszközökhöz.

Mindenképpen biztosítunk mindenki számára egy megfelelő környezetet, amely senkit sem ér hátrányosan.

Az esélyegyenlőségi szempont mellett Kovács az adatbiztonságot is kulcskérdésnek nevezte. Az egyetemnek szerinte védenie kell az infrastruktúráját, a hálózatait és az adatait is, különösen akkor, ha hallgatói, kutatási vagy intézményi adatokat AI-rendszerekkel dolgoznak fel. Ezért a minden diáknak kötelező AI-alapkurzusokban is ki kell térni arra, milyen adatokat lehet biztonságosan használni, és mi az, amit nem szabad ellenőrizetlen külső rendszerekbe feltölteni.

A mesterséges intelligencia nem a kényelmünket szolgálja, hanem elsősorban a versenyképességünket. Azt gondolom, hogy az AI használata idővel olyan alapkompetencia lehet, mint az autóvezetés: nem mindenkiből lesz mérnök vagy fejlesztő, de az alapvető szabályokat, kockázatokat és működési logikát mindenkinek ismernie kell

– hangsúlyozta Kovács Levente. Az egyetem vezetője kifejezetten technooptimista álláspontot képvisel, úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése ugyan gyors és sokszor kiszámíthatatlan, de az emberi, természetes intelligencia mindig a mesterséges intelligencia fölött marad, a társadalom pedig saját igényei és etikai normái szerint szabályozza majd, és átlátható, letisztult keretek közé szorítja ezt a rohamosan fejlődő technológiát.

A cikk megjelenését az Óbudai Egyetem támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio