"Lemaradtunk, mint a borravaló" – közgazdászok arról, miért maradt le Magyarország

Mennyire örülünk az euróbevezetésnek? – fogalmazta meg a panelbeszélgetés fő kérdését Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője.

Hamecz István közgazdász arról beszélt, hogy erről az első elemzést 2001-ben készítették, és ekkor arra jutottak, hogy ennek van értelme. 2020 környékén a gazdaságpolitikai vezetés nem szeretett volna csatlakozni, és akkor az alacsony kamatkörnyezet mellett nem is származott volna akkora előnyünk belőle. Ez egyfajta időinkonzisztencia, és kiderült az is, hogy Magyarországon volt a legmagasabb költségvetési hiány és az egyik leglazább hitelkondíciók is, de így is sikerült az egyik legalacsonyabb növekedést összehozni.

Nem mi vagyunk a legrosszabbak, mert Bulgáriánál nem lehet rosszabbnak lenni – vetette fel Hamecz, de súlyos problémákról árulkodik, hogy a fentiek mellett is "lemaradtunk, mint a borravaló."

Király Júlia egyetemi tanár, közgazdász is arról beszélt, hogy "lemaradtunk". A 2000-es évek legelején volt egy olyan pillanata a magyar gazdaságtörténetnek, hogy az ideális gazdasági pályán vagyunk. Úgy tűnhetett, itt már soha többé nem is lesz válság, aztán ez nem egészen így alakult. Sok-sok gazdaságpolitikai kísérletezéssel sikerült lesodródni egy jó pályáról.

Szabó Balázs, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatója ugyanakkor arról beszélt, hogy jelentősen felzárkóztunk. Igaz, hogy óriási elszalasztott lehetőségek voltak, de például egy dél-európai szintre sikerült a konvergencia. A megélés azonban nem. Ha egy fiatal arról gondolkodik, hogy hogyan fog ingatlant venni, akkor egy elég nagy lehetetlenséggel szembesül.

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