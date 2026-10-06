"Lemaradtunk, mint a borravaló" – közgazdászok arról, miért maradt le Magyarország

Mit hozhat a jövő?
"Én hiszem, hogy Magyarország nem csak volt, hanem lesz" – idézett Jókait Király Júlia, amikor a magyar gazdaság jövőjéről kérdezték.
Szabó Balázs szerint az inga kileng ide-oda, a szocializmusban a keleti blokk többi országához képest jobban éltünk, az elmúlt években a régióhoz képest lemaradtunk, így ő is pozítivan tekint a jövőre.
Király Júlia: Hosszabb távon én nem tudok másban hinni, mint az oktatásban
Ez tényleg a vállalkozókon múlik – reagált Szabó Balázs arra, hogy hogyan lehetne Magyarország utóbbi időben tapasztalt, lassú gazdasági növekedését feljebb tornászni. Emellett a költségelőny se tűnt még el teljesen, "az osztrák munkaerő még mindig két és félszer, de legalább kétszer drágább.(...) A támogatási programokat lejjebb kell vágni", hiszen ezek brutálisan torzították a versenyt.
Hosszabb távon én nem tudok másban hinni, mint az oktatásban – árulta el Király Júlia. Az MNB volt alelnöke szerint ha felszabadítjuk az iskolát, akkor van arra reményünk, hogy az unokáink nem külföldön fognak felnőni. Szerinte a felsőoktatást is vissza kellene venni, hiszen például a BME kezdi elveszteni az európai kapcsolatait, aminek az oka, hogy papíron nem kekva, de valójában mindannyian tudjuk, hogy az.
Ha ez sikerül, akkor lehetséges, hogy magyar diákok és magyar startupok állítsák elő a növekedést. Király Júlia hozzátette, hogy a szakkollégiumok a legrosszabb időszakokban is lehetővé tették, hogy a diákoknak legyen valamilyen kitekinése.
Nincs Európának alternatívája
"Most mindenki szereti lefikázni az EU-t, hogy ez milyen egy döglött dolog" – mondta Hamecz. Ha azonban Szerbiára ránézünk, ami nem tartozik az unióhoz, akkor a gazdasági adataik láttán gyakorlatilag elsírhatjuk magunkat. Király Júlia is arról beszélt, hogy nem látszik Európa alternatívája.
A csodálatos keleti nyitás
Mire felmerült az, hogy Magyarország kisodródhat az unióból, és egy nyugati befektető elkezdett ezzel számolni, addigra már a munkanélküliség annyira alacsony volt, hogy a gazdaság kevésbé szorult rá a nyugati tőkére – fejtegette Szabó Balázs, hogy szerinte miért jöttünk ki relatíve kis károkkal az elmúlt évek Európától való távolodásától. Hozzátette, hogy ezek "öröm az ürömben" típusú megjegyzések.
Szerinte Magyarország pont akkor kezd visszatalálni Európához, amikor éppen Európa is súlyos kihívásokkal küzd, és "nem szexi". Persze most is "ez a lehető legjobb", hogy visszatalálunk az öreg kontinenshez, de "lehetne ez jobb is".
Király Júlia erre azzal reagált, hogy az utóbbi években már megtapasztaltuk a "csodálatos keleti nyitással", hogy milyen, amikor nem Európához csatlakozunk, így még mindig Európa a legjobb választás.
"Volt egy majdnem 10 éves időszak, amíg a többiek mentek, mi meg álltunk"
Mikor veszett el a bizalom a magyar gazdasággal szemben, mi ártott leginkább a magyar gazdaságnak? – tette fel a kérdést a moderátor.
Hamecz István szerint az egyik legnagyobb probléma, hogy alig növekszik a termelékenység.
Volt egy majdnem 10 éves időszak, amíg a többiek mentek, mi meg álltunk.
Ha ebben nincs egy fordulat, akkor nem lesz növekedés – vélekedett.
A másik probléma a beruházások mélyrepülése. Ráadásul amikor korábban jól nézett ki az a statisztika, hogy mennyit költöttünk beruházásokra, az is kissé csalóka volt, hiszen a beruházások árindexe nagyon megugrott az utóbbi években.
Példát vehetünk a lengyelektől
A világban nagyjából 1 százalék a gazdagok közt az, aki kötődik a politkához. Nemrég viszont a Forbes csinált egy listát, Magyarországon ez az arány nem is 6 százalék, hanem inkább 30 – vélekedett Szabó Balázs. Ez azt vonta maga után, hogy a vállalatok jelentős része egy másfajta érdekérvényesítést tanult meg.
A lengyel példából is azt látjuk, hogy nem egyetlen oka van a sikernek, inkább sok, versenyképes vállalatról van szó.
Igaz, hogy nincsenek olyan cégeik, ami globálisan a top 50-ben vannak, viszont sok olyan céget sikerült létrehozni, amelyek képesek Nyugat-Európában is megállni a helyüket. A feladat az, hogy hogyan tudunk Magyarországon is ilyen sztorikat léterhozni.
"Lemaradtunk, mint a borravaló" – közgazdászok arról, miért maradt le Magyarország
Mennyire örülünk az euróbevezetésnek? – fogalmazta meg a panelbeszélgetés fő kérdését Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője.
Hamecz István közgazdász arról beszélt, hogy erről az első elemzést 2001-ben készítették, és ekkor arra jutottak, hogy ennek van értelme. 2020 környékén a gazdaságpolitikai vezetés nem szeretett volna csatlakozni, és akkor az alacsony kamatkörnyezet mellett nem is származott volna akkora előnyünk belőle. Ez egyfajta időinkonzisztencia, és kiderült az is, hogy Magyarországon volt a legmagasabb költségvetési hiány és az egyik leglazább hitelkondíciók is, de így is sikerült az egyik legalacsonyabb növekedést összehozni.
Nem mi vagyunk a legrosszabbak, mert Bulgáriánál nem lehet rosszabbnak lenni – vetette fel Hamecz, de súlyos problémákról árulkodik, hogy a fentiek mellett is "lemaradtunk, mint a borravaló."
Király Júlia egyetemi tanár, közgazdász is arról beszélt, hogy "lemaradtunk". A 2000-es évek legelején volt egy olyan pillanata a magyar gazdaságtörténetnek, hogy az ideális gazdasági pályán vagyunk. Úgy tűnhetett, itt már soha többé nem is lesz válság, aztán ez nem egészen így alakult. Sok-sok gazdaságpolitikai kísérletezéssel sikerült lesodródni egy jó pályáról.
Szabó Balázs, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatója ugyanakkor arról beszélt, hogy jelentősen felzárkóztunk. Igaz, hogy óriási elszalasztott lehetőségek voltak, de például egy dél-európai szintre sikerült a konvergencia. A megélés azonban nem. Ha egy fiatal arról gondolkodik, hogy hogyan fog ingatlant venni, akkor egy elég nagy lehetetlenséggel szembesül.
A panelbeszélgetésről folyamatosan tudósítunk.
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