Magyar Péter bejelentette: módosítják a vagyonadó-terveket

Budapest Economic Forum 2026 A magyar kormány új vagyonadó terveiről szó lesz a szerdai Budapest Economic Forumon is, ahol Kármán András pénzügyminiszter szintén előadást tart.

Vagyonadó

A javaslatokat társadalmi egyeztetésre bocsátják ígérete szerint. 2027. január elsejétől bevezeti a kormány az általa "milliárdosok vagyonadójának" nevezett új adót. 1 milliárd forint felett 1% lesz a mérték,

a szupergazdagok körében, a 100 milliárd forint feletti vagyon esetében 1,5% lesz a mérték

- jelentette be a keddi videójában. Az új sáv nem meglepő, Magyar Péter az országjárása szolnoki állomásán jelezte, hogy az eredetinél szigorúbb szabályokat alkotnak a vagyonadó esetében, igaz akkor 500 milliárd forintos felső határt említett, ebből lett most 100 milliárd forint.

Majd részletezte: az adó a teljes vagyonra vonatkozik majd, az ingatlanokra, a befektetéseken át a társasági részesedésekig. A külföldön tárolt, illetve a vagyonkezelőknél kezelt vagyonra is vonatkozni fog - tette hozzá.

Nem érdemes a vagyonok elrejtésével próbálkozni

- javasolta az adó alanyainak. Majd hozzáfűzte: a hitelek levonhatóak lesznek az adóalapból. Az összeg megállapításához a részletes, valós forgalmi értékre alapozó szabályokat alkot a kormány, mind az ingatlanok, mind a társasági részesedések esetén.

A kettős adóztatás elkerülését pedig nemcsak a nemzetközi egyezmények kapcsán tartjuk szem előtt. Az ingatlan és a gépjárművek után fizetett adók levonhatóak lesznek a vagyonadóból - részletezte.

A vagyonadót évente egyszer, önbevallás alapján kell majd fizetni, első alkalommal az idei év végi állapot alapján 2027. augusztus 31-ig.

Bevallást csak azoknak kell készíteniük, akiknek az egy főre jutó vagyona eléri az 1 milliárd forintot. A NAV az adóalap kiszámítását segítő kalkulátort fog biztosítani.

Budapest Economic Forum 2026 A magyar kormány új vagyonadó terveiről szó lesz a szerdai Budapest Economic Forumon is, ahol Kármán András pénzügyminiszter szintén előadást tart. Információ és jelentkezés

Akinek 1 milliárd forintnál kisebb a vagyona, vagyunk így egy páran, annak nincs semmilyen tennivalója. Minden ezzel ellentétes híresztelés, álhír - mondta.

Sok tehetős, hirtelen milliárdossá vált honfitársunk próbált lobbizni a vagyonadó ellen. Volt, aki még szakmainak álcázott fizetett cikkeket is megjelentetett a sajtóban, hiába - vélekedett. Javaslom, hogy a pénz felesleges elköltése helyett inkább becsületesen fizessék be az adót - mondta.

Időközben megjelent a tervezethez csatolt hatásvizsgálati lap, amiből kiderült, hogy milyen következményekkel számol a kormány az új adónem bevezetése miatt:

A Forbes friss, 2026-os gazdaglistája alapján nagyjából 35-36 olyan magyar szupergazdag lehet, akit érinthet a Tisza-kormány által most bejelentett, 100 milliárd forint feletti vagyonokra vonatkozó 1,5 százalékos adókulcs: a rangsor 35. helyezettjének vagyonát 100,6 milliárd forintra becsülik, a 38. helyezettét pedig már csak 97,8 milliárdra. A tényleges adózói kör ugyanakkor eltérhet ettől, mivel a gazdaglista becslései és a vagyonadó majdani jogszabály szerinti vagyonértékelése nem feltétlenül esnek egybe. Tovább csökkentheti az érintettek számát, hogy az adófizetési kötelezettség megállapításakor az egy háztartásban élők egy főre jutó nettó vagyonát vennék figyelembe, így a családos gazdagok közül feltehetően többen is kieshetnek a vagyonadó hatálya alól.



A 100 milliárd forint feletti vagyonrészre bejelentett 1,5 százalékos kulcs azt jelenti, hogy az értékhatár fölött minden további 1 milliárd forint után évi 15 millió forint adót kell fizetni, azaz 5 millióval többet, mint az alacsonyabb, 1 százalékos kulcs mellett. Mészáros Lőrinc és családjának becsült vagyona 1785,7 milliárd forint; erre az egységes 1 százalékos kulcs nagyságrendileg 17,9 milliárdos éves terhet jelentene, míg a 100 milliárd feletti rész 1,5 százalékos adóztatásával a teljes teher mintegy 26,3 milliárd forintra nőne. Vagyis pusztán a magasabb kulcs miatt évente nagyjából 8,4 milliárd forinttal több adót fizetne – feltéve, hogy az adóalap egy főre esik, és a Forbes vagyonbecslésével megegyező mértékű lesz.

A vagyonadó tervezet már el is érhető a kormány társadalmi egyeztetéseket tartalmazó oldalán, ide kattintva.

A videója végén Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy

a kiemelkedően vagyonos emberektől szolidaritást kér a kormány.

KATA

A kata-módosítások célja, hogy sokkal többen vehessék igénybe a rendkívül kedvező adózási formát.

A katát a szakmai egyeztetések alapján újra széles körben elérhetővé teszi a kormány. Jóval több mint százezer új kisvállalkozó választhatja majd ezt az egyszerű és kiszámítható adózási formát - jelezte.

Visszaadják a katázás lehetőségét azoknak is, akiket az előző kormány kizárt ebből a körből - hangsúlyozta.

Az adónem változásai közé tartozik, hogy a főállású katások havi tételes adója 100 ezer forint lesz, de a kizárólag magánszemélyeknek számlázó vállalkozóknak átmenetileg jövőre csak havi 75 ezer forintot kell fizetniük. 2028-tól nekik is 100 ezer forint lesz a havi kötelezettségük. A mellékállású katásoknak havi 50 ezret kell adózniuk.

A cégeknek és szervezeteknek számlázó katások bevételeit 15 százalékos adó terheli, de ebbe beleszámít a befizetett kata. Azaz egy főállású katás vállalkozónak évi 8 millió forint bevételig csak a havi 100 ezer forintos katát kell megfizetnie. A katát a korábbi évi 18 millió forint helyett már évi 22 millió forint bevételig választhatják a vállalkozók.

Megemeli a kormány azt az alapösszeget, amelyre a katát választó adózók táppénzének, anyasági ellátásának és nyugdíjának kiszámítása épül. Így a kata kedvező és könnyen választható adóforma marad, miközben szociális biztonságot is nyújt - olvasható a kormányzati közleményben.

Aki adót fizet Magyarországon, annak valódi társadalombiztosítási védelemben kell részesülnie és nyugdíjat is kell kapnia - jelezte Magyar Péter. Felemeli a kormány azt az összeget, amelyek alapján az érintettek táppénzét, anyasági ellátását, és későbbi nyugdíját kiszámítják - jelezte.

EKHO

Az adózásban számos igazságtalanságot és indokolatlan kivételt örököltünk - vezette fel a következő adózási kormánydöntést Magyar Péter, aki szerint van ezek között olyan, amely költségvetési szempontból apróságnak tűnhet, de az igazságosság szempontjából fontos.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás egy másik adókedvezmény, amely az eredeti elképzelés szerint a nem rendszeres, sok kisebb megbízásból élő, szellemi kreatív munkát végzők, így újságírók, művészek, előadók adóterheit enyhíti. A körbe bekerültek a sportolók is, akiknél az ekho választásának határát néhány éve az általános évi 60 millióról 500 millióig emelték.

Ennek 2027-től vége. Szeretjük a magyar sportot és azért dolgozunk, hogy minél több sikeres magyar klubunk, sportolónk legyen. De ehhez nincs szükség arra, hogy egy külföldi profi focista egészen más adózási szabályok szerint éljen, mint egy színész, újságíró, vagy bármilyen más ekhos - mondta Magyar Péter.

2027-től az ő esetükben is visszaállítják a 60 milliós felső határt, hogy megszűnjenek az indokolatlan kivételek. A kormány célja, hogy ugyanaz a mérce és ugyanazok a szabályok vonatkozzanak mindenkire.

Ahol indokolatlan kivételeket találunk, ott ugyanazt a mércét tesszük egységessé mindenkire - mondta.

Egyáltalán nem könnyű a feladat - vélekedett Magyar Péter, megemlítve az előző kormány által hátra hagyott helyzetet. Szeretjük a kihívásokat, holnap újra kormányülésen folytatjuk a munkát - zárult a videó.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor