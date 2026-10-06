Magyar Péter kezdeményezte: megtárgyalják Kaprinyák Tibor ügyét

A kormányfő bejelentése szerint a párt vezető testületeinek haladéktalanul napirendre kell tűzniük a képviselő ügyét. A jövő heti egyeztetés célja, hogy a politikai közösség belső normáit és elvárásait határozottan lefektessék a tagok számára.
Tegyük egyértelművé, hogy mi az, ami elfogadható a közösségünkben, és mi az, ami nem
– mutatott rá Magyar Péter, kiemelve a frakció és az elnökség előtt álló döntés jelentőségét.
Kaprinyák Tibor ügye azután vált politikai vitává, hogy újra terjedni kezdtek róla olyan fotók, amelyeken külföldi vadászatokon elejtett állatokkal pózol. Az ügy pedig különösen azért kapott súlyt, mert Kaprinyák az Országgyűlés Élő Környezetért Felelős Bizottságának alelnöke.
Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter azt közölte, hogy Kaprinyákot a Tisza-frakció jelölte a bizottságba, a képviselők munkájára neki nincs ráhatása, Kaprinyák pedig a minisztériumban semmilyen tisztséget nem tölt be. Gajdos hozzátette: elvi okból ügyelt arra, hogy a vadászat ne tartozzon a tárcához, mert szerinte az állatjólétért „hitelesen és következetesen” küzdeni a vadászattal a portfólióban nem lehet.
Hadházy Ákos korábbi parlamenti képviselő keddi posztjában lemondásra szólította fel Kaprinyákot. „Ha a valódi rendszerváltás felé haladunk, akkor lemond erről a tisztségéről. Sőt, akár a közéletből is nyugodtan távozhat" - írta.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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