Megjelent a vagyonadó-csomag - Ezzel indokolja a kormány az új adó bevezetését

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Magyar Péter kedd délután jelentette be a vagyonadó részletszabályait, amelyek szerint az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyont évi 1 százalékos, 100 milliárd forint felett pedig 1,5 százalékos adó terhelné. Az adó alanyai belföldi és külföldi magánszemélyek, valamint bizalmi vagyonkezelési konstrukciók és magánalapítványok is lehetnek. A házastársak vagyonát elkülönítetten kell figyelembe venni, mindkettőjüket önállóan megilleti az egymilliárd forintos értékhatár. A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezethez október 14-ig lehet észrevételeket tenni.

Budapest Economic Forum 2026 Kármán András pénzügyminiszter, aki a kormány adópolitikájáért is felel ott lesz az október 7-i Budapest Economic Forum konferenciánkon. Még mindig nem késő jelentkezni.

Magyar Péter kedd délután jelentette be a vagyonadó részletszabályait, a kata adózást érintő módosítások mellett. Majd ezzel egyidőben jelentek meg a kormány oldalán a tervezetek.

A Pénzügyminisztérium által elvégzett hatásvizsgálatban szerepelt, hogy 15 ezer vagyonos érintett lehet az adó alanya és ebben a dokumentumban a kormány elismeri, hogy a vagyonadó bevezetésének lehetnek reálgazdasági hatásai. A tárca ugyanis úgy fogalmaz, hogy "egyes esetekben növelheti az érintett adóalanyok likviditási igényét, továbbá befolyásolhatja befektetési, finanszírozási, vagyonkezelési és illetőségi döntéseiket".

Az alábbiakban összefoglaljuk a 32 oldalas tervezettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, értelmezéssel, elemzéssel holnap jelentkezünk külön cikkeinkben. A javaslathoz tartozó indoklás 23 oldalas, ebből is szemezgettünk cikkünkben.

Erről szól a tervezet

Az indoklás szerint a vagyonadó az egymilliárd forintot meghaladó vagyont terheli. Az adó mértéke sávosan progresszív, az adóalapba tartozó vagyonrészegy milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó részére 1 százalékos, az afölötti részre 1,5 százalékos adókulcs vetül. Az adó alanya a belföldi és a külföldi illetőségű magánszemély, továbbá a belföldi és a külföldi vagyonkezelési adóalany. A belföldi adóalany adókötelezettsége főszabály szerint teljes belföldi és külföldi vagyonára kiterjed, míg a külföldi adóalanyt csak a törvényben meghatározott belföldi vagyonelemek tekintetében terheli korlátozott adókötelezettség. Az adóalap az adóköteles vagyonelemek törvény szerint meghatározott számított értékének és a levonható tartozásoknak a figyelembevételével megállapított nettó vagyon egymilliárd forintot meghaladó része. A törvény az egyes vagyonelem-csoportokra objektív és ellenőrizhető értékelési szabályokat, továbbá a családi, vállalkozási és vagyonkezelési konstrukciók sajátosságaira figyelemmel különös adóalap-megállapítási rendelkezéseket állapít meg - áll a törvénytervezet általános indoklásában. Az adót az adóalany önadózással állapítja meg, vallja be és fizeti meg. A szabályozás az adókötelezettség ellenőrizhetőségét szolgáló bevallási és nyilvántartási szabályokat, a kettős adóztatás elkerülését szolgáló rendelkezéseket, valamint az adófizetés teljesítését segítő garanciális szabályokat is tartalmaz.

A szabályozás célja a kiemelkedő vagyoni helyzetben megtestesülő gazdasági teherbíró képesség bevonása a közteherviselésbe - olvasható a törvényjavaslatról szóló tartalmi összefoglalóban.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott dokumentum indoklása szerint "Magyarország Alaptörvénye alapján mindenki teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően járul hozzá a közös szükségletek költségeinek viseléséhez".

A tulajdon társadalmi felelősséggel jár, ezért a jelentős vagyonnal rendelkezőktől elvárható a közös szükségletekhez való fokozottabb hozzájárulás.

"A vagyonadó célja erre figyelemmel a kiemelkedő vagyoni helyzetben megtestesülő teherbíró képesség arányos bevonása a közös szükségletek költségeinek viselésébe. Bevezetésével a közterhek rendszerében a jövedelmi és fogyasztási viszonyok mellett kellő hangsúlyt kap a teherviselés harmadik pilléreként az adózók vagyoni helyzete. Figyelemmel arra, hogy a jogrendszer sajátosságai alapján az elkülönült vagyon önálló jogalanyisággal rendelkezhet, indokolt az így elkülönített vagyontömegek közteherviselésbe való bevonása is" - áll az indoklásban.

A társadalmi egyeztetés október 14-ig van nyitva a kormány oldalán elérhető tervezethez.

A törvény célja a vagyontömeg adóztatása, így főszabály szerint az adóalany teljes vagyonára kiterjed a törvény hatálya. Ez az elv a külföldi illetőségű adóalanyok esetén korlátozottan érvényesülhet, hiszen a magyar állam joghatósága a külföldi illetőségű személyek Magyarországhoz nem köthető vagyonelemeire nem terjed ki.

Az adó alanyai

Az adó alanya a belföldi magánszemély, a külföldi magánszemély, valamint a vagyonkezelési adóalany,

melynek adóztatása elkülönül a vagyonrendelő, a vagyonkezelő, az alapító, a csatlakozó és a kedvezményezett saját vagyonának adóztatásától.

Belföldi illetőségű magánszemélynek minősül a törvénytervezet szerint:

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 2. pontja szerinti belföldi illetőségű magánszemély, továbbá az a magyar állampolgár, aki egyidejűleg más állam állampolgárságával is rendelkezik, akkor is, ha belföldön nem rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel; azzal, hogy nem minősül belföldi illetőségű magánszemélynek.

a magyar állampolgársággal nem rendelkező magánszemély, akit Magyarországon a magyar jogszabályok alapján nyilvántartásba nem vett külföldi munkáltató kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztat, a magyarországi munkavégzés megkezdésének napjától számított 5 évig.

az a magyar állampolgár, aki – függetlenül attól, hogy egyidejűleg más állam állampolgárságával is rendelkezik-e –a tárgyév utolsó napján legalább 10 éve életvitelszerűen külföldön él.

a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény 85. § hatálya alá tartozó, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy, feltéve, hogy a tárgyévben – a ki- és beutazás napját is egész napnak tekintve – kevesebb mint 183 napot tartózkodik Magyarország területén.

Vagyonkezelési adóalanynak minősül különösen a bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján kezelt vagyon és a magánalapítvány, valamint az ezekkel azonos vagy hasonló rendeltetésű külföldi szervezet, jogviszony vagy elkülönített vagyontömeg.

Belföldi vagyonkezelési adóalanynak minősül a magyar jog alapján létrejött vagyonkezelési adóalany, továbbá az a külföldi jog alapján létrejött vagyonkezelési konstrukció is, amelynek tényleges irányítási helye Magyarországon van. A tényleges irányítás helyét az határozza meg, hogy hol hozzák meg a vagyonkezelési adóalany működésére vonatkozó meghatározó stratégiai, irányítási és gazdasági döntéseket. A szabályozás célja annak megakadályozása, hogy a vagyonkezelési konstrukció külföldi létrehozásával, miközben annak tényleges irányítása Magyarországon történik, elkerülhető legyen a teljes vagyonra kiterjedő adókötelezettség. A szabályozás egyúttal kizárja, hogy az egymilliárd forintos értékhatár ugyanazon vagy egymással kapcsolatban álló vagyonrendelőkhöz kapcsolódó több vagyonkezelési konstrukció létrehozásával többszörösen alkalmazható legyen.

Budapest Economic Forum 2026 Kármán András pénzügyminiszter, aki a kormány adópolitikájáért is felel ott lesz az október 7-i Budapest Economic Forum konferenciánkon. Még mindig nem késő jelentkezni. Információ és jelentkezés

Az érdekes húzás: a NAV a hatálybalépés előtti vagyonátrendezéseket is vizsgálná

Az adóelkerülés tilalmát „a vagyonadó bevezetésének a köztudomásúvá válásától” kezdődő időszakra vizsgálná.

A szöveg nem ad ehhez pontos dátumot. A rendeltetésszerű joggyakorláshoz az adóalanynak kellene igazolnia, hogy döntését valós gazdasági vagy az adókötelezettségtől független méltányolható körülmény indokolta.

Ez különösen fontos lehet ajándékozásnál, vagyonmegosztásnál vagy új vagyonkezelési konstrukció létrehozásánál.

Állampapírra, TBSZ-re és nyugdíjbiztosításra sincs kifejezett általános mentesség

A 2. § 39. pontja a vagyonelemek között kifejezetten felsorolja a pénzeszközöket, értékpapírokat, pénzügyi eszközöket és a biztosítási szerződés alapján fennálló jogokat. A 4. § (1) a belföldi illetőségű adóalany valamennyi belföldi és külföldi vagyonelemére kiterjeszti az adókötelezettséget. A 6. § kivételei között pedig nincs állampapírra, TBSZ-en tartott vagyonra vagy nyugdíjbiztosításra vonatkozó mentesség.

A tervezet alapján az állampapírok és a TBSZ-en tartott befektetések értéke is beleszámítana a vagyonadó alapjául szolgáló vagyonba, a nyugdíjbiztosítások év végi visszavásárlási értékének beszámítását pedig kifejezetten előírja a szöveg

A házastársak és a kiskorú gyermekek vagyonának kezelése

A házastársak vagyonát az adóalap meghatározása során elkülönítetten kell figyelembe venni. A vagyon megosztásánál elsődlegesen a házassági vagyonjogi szerződés és a házastársak egymás közötti megállapodása irányadó. Ezek hiányában a nyilvántartott vagyonelemeket a házastársak választásuk szerint a nyilvántartás szerinti jogosult adóalapjában vagy egymás között 50–50 százalékos arányban vehetik figyelembe. A nyilvántartásban nem szereplő vagyonelemeket egyenlő arányban kell megosztani közöttük. Az egymilliárd forintos értékhatár mindkét házastársat önállóan megilleti.

A kiskorú gyermek vagyonát – az örökölt, a saját keresményként szerzett és az ezek helyébe lépő vagyonelemek kivételével – a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő adóalapjában kell figyelembe venni. Közös szülői felügyelet esetén e vagyont a szülők adóalapjában egyenlő arányban kell figyelembe venni. Az egymilliárd forintos értékhatárt a szülő saját vagyona és a nála figyelembe vett gyermekvagyon együttes összegére kell alkalmazni. A kiskorú örökölt, saját keresményként szerzett és az ezek helyébe lépő vagyonelemei ugyanakkor a kiskorú saját adóalapjába tartoznak.

Az adókötelezettség terjedelme

Az adóalap meghatározásánál a belföldi illetőségű adóalanyok teljes vagyonát figyelembe kell venni. Az ingó vagyontárgyak főszabály szerint szintén az adóalap részét képezik, ugyanakkor a szabályozás a mindennapi életvitelhez és a lakhatáshoz kapcsolódó ingóságokra, valamint meghatározott értékhatárig egyes járművekre figyelmen kívül hagyási szabályokat állapít meg.

A külföldi illetőségű adóalanyok esetében a korlátozott adókötelezettség a Magyarország területén fekvő ingatlanra, az ilyen ingatlanon fennálló vagy ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra, valamint a magyar jog szerint létrejött gazdasági társaságban fennálló társasági részesedésre terjed ki. A szabályozás egyúttal kizárja, hogy a magyarországi vagyon külföldi társaság közbeiktatásával kikerüljön az adóztatás alól.

Főszabály szerint a vagyoni állapotot a naptári év utolsó napján kell vizsgálni. Ha az adóalany belföldi illetősége év közben megszűnik, az adókötelezettséget az illetőség megszűnését megelőző napon fennálló vagyoni állapot alapján kell megállapítani.

Az adóalap és az adó mértéke

Az adó az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyont terheli évente.

Az egymilliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó adóalaprész után 1 százalék,

a 100 milliárd forintot meghaladó rész után 1,5 százalék az adó mértéke.

Az adóalap meghatározása során az adóköteles vagyonelemek számított értékének összegéből levonhatók a törvényben meghatározott, ténylegesen fennálló és megfelelően igazolt tartozások, így különösen az adóköteles vagyonelem megszerzéséhez, létesítéséhez vagy értéknöveléséhez kapcsolódó hitel- és kölcsöntartozások.

A fizetendő adóból levonható a törvény alapján kötelezően vagy a vagyonelem számított értékének meghatározásához szükségszerűen igénybe vett független szakértői, értékelői vagy cégértékelési szolgáltatás ténylegesen megfizetett, számlával igazolt díjának 50 százaléka, évente legfeljebb 2 millió forintig.

A vagyonelemek

Az adóalany tulajdonában álló vagy az adóalanyt bármely jogcímen megillető, pénzben kifejezhető értékkel rendelkező valamennyi dolog, jog, követelés, jogosultság és egyéb vagyoni vagy gazdasági érték, ideértve különösen az ingó dolgot, az ingatlant, a pénzeszközt, befektetési nemesfémet és drágakövet, a társasági részesedést, a személyegyesítő társaságban vagy más, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben fennálló tagsági vagy részesedési jogot, az értékpapírt, a pénzügyi eszközt, a kriptoeszközt, a biztosítási szerződés alapján fennálló jogot, valamint az opciós és más szerződéses jogosultságot, függetlenül annak megszerzési vagy keletkezési jogcímétől, elnevezésétől, megjelenési formájától, nyilvántartásba vételétől, átruházhatóságától és realizálásától; vagyonkezelési adóalany esetében a kezelt vagyonhoz, a magánalapítvány vagyonához, illetve a külföldi vagyonkezelési adóalany elkülönített vagyonához tartozó valamennyi ilyen dolog, jog, követelés, jogosultság és egyéb vagyoni vagy gazdasági érték.

Az adóalap megállapítása során nem kell figyelembe venni a magánszemély személyes használatát szolgáló, valamint az ingatlan rendeltetésszerű használatához szokásosan szükséges berendezési és felszerelési tárgyakat az alábbiak kivételével:

a) a 3 millió forint egyedi értéket meghaladó aa) műtárgy, ab) gyűjtemény, ac) ékszer,

b) a 10 millió forint egyedi értéket meghaladó jármű.

A vagyonelemek értékelése

A szabályozás részletesen meghatározza, hogy az egyes vagyonelemek esetében milyen értékelési módszert és milyen adatokat kell alkalmazni, ezáltal egységes és kiszámítható keretet biztosít a számított érték meghatározásához.

A szabályozás az ingatlanok, pénzeszközök, értékpapírok, társasági részesedések, opciós és egyéb vagyoni értékkel bíró jogok értékének megállapítására is speciális szabályokat rögzít.

Az ingatlanok értékelése

Az adóalap megállapítása során belföldi ingatlanok esetén főszabály szerint a rendelkezésre álló ügyleti értékkel, illetve a törvényben meghatározott esetekben annak indexált értékével lehet számolni.

Az érték meghatározására alkalmazható továbbá a NAV honlapján naplózható módon lekérdezhető országos tömeges ingatlanértékelési modell szerinti érték, illetve független ingatlanvagyon-értékelő szakértő által megállapított érték.

Külföldi ingatlan esetén a szerzéskori ügyleti vagy hatósági értékből kell kiindulni, amelyet az adóalany választása szerint évi 3 százalékkal vagy az ingatlan fekvése szerinti állam hivatalos ingatlanárindexével kell növelni. Az értéket az igazolt értéknövelő beruházások is növelik. Ennek hiányában a külföldi hivatalos ingatlanérték vagy független szakértő által megállapított forgalmi érték alkalmazható.

A társasági részesedések és pénzügyi eszközök értékelése

A tőzsdén jegyzett, illetve a rendszeresen kereskedett nem tőzsdei társasági részesedéseket piaci árfolyam alapján kell értékelni.

A nem tőzsdei társasági részesedések értéke főszabály szerint a társaság saját tőkéjének és jövedelemtermelő képességét kifejező hozamértékének súlyozott átlaga. A saját tőkét egyharmados, a hozamértéket kétharmados súllyal kell figyelembe venni. A hozamérték meghatározása az utolsó három lezárt üzleti év adózott eredménye alapján, 15 százalékos tőkésítési rátával történik.

A 15%-os tőkésítési ráta azt jelenti a gyakorlatban, hogy ha egy társaság éves adózott eredménye 100 millió forint, akkor annak a hozamértékből fakadó cégértéke (100 millió / 15%) 666,7 millió forint lesz (vagyis az eredményszorzó 6,67 lesz). Vagyis ez a módszer 6,67-szeresére értékeli a céget az adózott eredményre vetítve.

A törvénytervezethez csatolt 1. melléklet részletezi a cégértékelés módszertanát.

Forrás: 2026. évi … törvény a vagyonadóról című törvénytervezet 28. oldal.

Az 500 millió forintot meg nem haladó saját tőkéjű társaságok esetében a saját tőke értékét a beszámoló adatai alapján kell figyelembe venni. Az értékhatárt meghaladó társaságoknál a saját tőkét korrigálni kell az ingatlanokban, társasági részesedésekben és értékpapírokban meglévő rejtett tartalékokkal. Ha a beszámolóadatok nem alkalmasak a részesedés értékének megbízható meghatározására, független cégértékelés alkalmazandó. A holdingvállalkozásokra, az újonnan alapított társaságokra és más sajátos esetekre külön értékelési szabályok vonatkoznak.

A pénzügyi eszközök értékelése az adott eszköz jellegéhez igazodik. A készpénzt névértéken, a számlán vagy betétben tartott pénzeszközöket a tárgyév végi egyenlegen, a kereskedett értékpapírokat piaci árfolyamon, a befektetési jegyeket nettó eszközértéken kell figyelembe venni. A nem kereskedett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke főszabály szerint a névértékük. A szabályozás külön rendelkezik a követelések, a származtatott pozíciók, a megtakarítási elemet tartalmazó biztosítások, a kriptoeszközök és a befektetési nemesfém értékeléséről.

Az adó megállapítása, bevallása és megfizetése

Az adót az adóalanynak a tárgyévet követő év augusztus 31-éig önadózással kell megállapítani, bevallani és megfizetni az állami adó- és vámhatósághoz, de csak abban az esetben, ha a tárgyévre vagyonadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.

A bevallás vagyonelemenként tartalmazza különösen az azonosításhoz szükséges adatokat, a számított értéket és az alkalmazott értékelési módszert, továbbá a levont tartozásokat és az igénybe vett adócsökkentő tételeket.

Likviditási nehézség esetén a NAV az adóalany kérelmére fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezhet, ha az adó egyösszegű megfizetése aránytalanul súlyos terhet jelentene, és az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. A fizetési könnyítés főszabály szerint legfeljebb 12 hónapra, kivételesen – különösen lakhatást szolgáló ingatlan vagy társasági részesedés után fennálló adókötelezettség esetén – legfeljebb 24 hónapra engedélyezhető.

A vagyonadóból származó bevétel a központi költségvetés bevétele. Az adóalany a bevallásában

rendelkezhet arról, hogy az általa ténylegesen megfizetett vagyonadó 5 százalékát a Nemzeti Együttműködési Alap javára számolják el.

Hatálybalépés

A törvény 2026. december 15-én lép hatályba, így az első adókötelezettséget a 2026. december 31-én fennálló vagyoni állapot alapján kell megállapítani, és 2027. augusztus 31-éig kell bevallani és megfizetni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt