Megszólalt Török Gábor a kormány új bejelentéseiről: mindenkinek igaza van, és senkinek sincs igazán

Török Gábor politikai elemző Facebook-oldalán nyilvánított véleményt a Magyar Péter által kedden bejelentett adóváltozásokról.

Magyar Péter miniszterelnök kedden ismertette a kormány által tervezett adóváltozásokat. Az egyik a kisadózó vállalkozások tételes adójára (kata) vonatkozik, amelyet jelentősen kiterjesztenek, az adó összegét viszont havi 50 ezer forintról 100 ezer forintra emelik 2027. január 1-jétől. (Az eddig is katásan adózók adója két lépcsőben, egy évvel később emelkedik 100 ezer forintra.) A másik két változás a vagyonadó bevezetése, illetve az EKHO-s adózás egyszerűsítése és egyenlővé tétele mindenki számára, ami a sportolók, edzők és nemzetközi sportszervezetek számára teszi nehezebben választhatóvá ezt az adóformát.

Az adóváltozások kapcsán Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke Facebook-oldalán azt írta:

Elkezdődött. Itt vannak az első adóemelések.

Török Gábor Magyar Péter és Orbán Viktor posztját megosztva elemezte az adóváltozások kapcsán eltérő kormányzati és ellenzéki narratívát.

Érdemes rögzíteni: adóemelés és adócsökkentés történik egyszerre. Adóemelés azoknak, akik idén is ebben a rendszerben adóztak és most jelentősen nő a havi adójuk. És adócsökkentés azoknak, akik 2022-ben kikerültek a rendszerből és most visszatérhetnek

– írta az elemző.

Török Gábor szerint

ezért mindenkinek igaza van, illetve senkinek sincs igazán, aki csak az egyiket mondja.

Hozzátette, ha politikusról van szó, ez érthető is, ha szakemberről, az nehezebben.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor