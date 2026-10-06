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Michael Koplovsky a Back to Europe konferencián: nincs visszatérés a régi világrendbe
Gazdaság

Michael Koplovsky a Back to Europe konferencián: nincs visszatérés a régi világrendbe

Portfolio
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Az EU az USA és Kína konfliktusának kereszttüzébe került, miközben külkereskedelmi kitettsége mindkét nagyhatalommal szemben jelentős és aszimmetrikus – jelentette ki Michael Koplovsky, a College of Europe vendégprofesszora a Portfolio Back to Europe konferenciáján. A szakértő szerint a régi kereskedelmi rendszer véget ért, a kereskedelem fegyverként való használata pedig általános gyakorlattá vált. Koplovsky három stratégiai kiutat jelölt meg: a védekező eszközök erősítését, a belső ellenállóképesség növelését, valamint a kereskedelmi partnerek diverzifikálását, kiemelve az EU Mercosur-országokkal, Indiával és Ausztráliával kötött megállapodásait. A szakértő szerint az EU ugyan nem lesz egyenrangú az USA-val és Kínával, de az új prioritás – a versenyképesség és a gazdasági biztonság – mentén képes lehet védekezni.

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- kezdte előadását Michael Koplovsky, a College of Europe vendégprofesszora, a Portfolio Back to Europe konferenciáján. A közgazdász ezután kijelentette, hogy a régi kereskedelmi rendszer véget ért, majd hivatkozott Mark Carney januári davosi beszédére is, amelyben a kanadai kormányfő úgy fogalmazott, hogy

a világgazdaságban törés zajlik, nem átmenet.

Michael Koplovsky
College of Europe, vendégprofesszor; volt amerikai diplomata
Volt amerikai amerikai diplomata, külkereskedelmi tárgyaló, egyetemi oktató és brüsszeli lobbista. Jelenleg a College of Europe vendégprofesszora, valamint a Kreab Worldwide vezető tanácsadója. Diplom
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Két tűz közé szorult Európa

Az EU az USA és Kína konfliktusának kereszttüzébe került - utalt Koplovsky előadásának címére. A szakértő szerint ugyanis mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy az USA elutasítja a szabályalapú világrendet, míg Kína formálisan betartja, a háttérben viszont szintén fegyverként használja természeti és gazdasági adottságait.

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A kereskedelem fegyverként való használata Koplovsky szerint mostanra általános gyakorlattá vált, az USA és Kína pedig már nem partner, hanem időnként inkább fenyegetés az EU számára.

Az EU külkereskedelmi kitettsége viszont az USA-val és Kínával szemben nagy és aszimmetrikus. Kínában a külkereskedelem a GDP 37 százalékának felelt meg 2024-ben, az USA-ban csak 25 százaléknak, míg az EU-ban ez 50 százalék körül volt. Az USA ráadásul támaszkodhat a dollár globális tartalékvaluta-szerepére, Kína pedig a kritikus ásványokra és a zöld energia kapacitásaira. Az EU erősségei ezzel szemben az ASML-ben és a repülőgépiparban kimerülnek, ami egyaránt hozzájárult az öreg kontinens gazdasági gondjaihoz.

Három stratégiai eszköz jelenti a kiutat a mostani helyzetből

  1. Védekező eszközök. Az EU agendáján jelenleg a külföldi támogatásokról szóló rendelet, a közbeszerzési eszköz és az ACI szerepel, ezen intézkedések viszont a jelenlegi jogalkotási eljárások miatt lassúak. Koplovsky szerint a sokkokra való gyorsabb reagáláshoz és erősebb agilitáshoz a többségi szavazás kiterjesztése is kellhet.
  2. Belső ellenállóképesség. Koplovsky egyértelműen kijelentette, hogy

    az EU-nak a költségoptimalizálásról a folytonosság optimalizálására kell váltania.

    A szakértő szerint a protekcionizmus nem cél, de

    Európának el kell fogadnia, hogy az ellenállóképesség előbbre való a hatékonyságnál.

    Az iparpolitika gyakran szembemegy a liberalizmussal, de az USA és Kína is a saját érdekeit érvényesíti, így Európának is ezt kell tennie.
  3. Kereskedelmi partnerek diverzifikálása. Koplovsky szerint ezen területen mutatta fel az EU eddig a legtöbb eredményt. Az uniós képviselők ugyanis 2026. január 17-én aláírták a Mercosur-megállapodást, melyet 2026. május 1-je óta ideiglenesen alkalmaznak is. Indiával januárban záródtak le a tárgyalások, Ausztráliával pedig márciusban. Indonéziával is van egyezség, míg a Fülöp-szigetekkel elvi megállapodás született, de a részletek még nyitottak.

Kanadával ráadásul szintén szorosabbra fűzné kapcsolatait az EU, az amerikai ország "társult tagságáról" szóló egyeztetések pedig jelenleg is zajlanak.

Koplovsky előadását úgy összegezte, hogy

az EU sem erőben, sem befolyásban nem lesz egyenrangú az USA-val és Kínával, védekezni azonban tud.

Az új prioritás a versenyképesség és a gazdasági biztonság, még ha ez a korábbinál protekcionistábban és védekezőbben is hangzik.  

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