Mit tanulhat Magyarország a szlovák és a horvát euróbevezetésből?

A kérdésre Michael Faulend, a horvát jegybank alelnöke válaszolt és elmondta, hogy

fiskális oldalról nem változik a csatlakozó ország mozgástere, az önálló monetáris politika elvesztése pedig a hozzánk hasonló kis, nyitott gazdaságok esetén nem jelent óriási veszteséget.

A nyereség ezzel szemben egy tartós hitelességnövekedés, beleszólási jog a közös monetáris politikába, illetve a korábban már emlegetett gazdasági stabilitás.

Az elhangzottakhoz Banai Ádám hozzátette, hogy az euróövezeti csatlakozással felértékelődne a fiskális politika szerepe a sokkokra való reagálásban, de a kormányzati gazdaságpolitika képes jelentős részben ellátni az önálló monetáris politika elvesztésével járó többlet feladatokat.

A magyar jegybankár válasza végén Boris Vujcic, a horvát jegybank emblematikus alakját idézte, mely szerint

ha egy országnak nincs önálló monetáris politikája, akkor nincs is mit elvesztenie az euró bevezetésével.