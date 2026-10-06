Mit tanulhat Magyarország a szlovák és a horvát euróbevezetésből?

Sikerül Magyarországnak a kritériumok teljesítése 2030-ra?
A rövid zárókérdésre Reiner Martin röviden csak annyit válaszolt, hogy "reméli", míg Michael Faulend ehhez csak annyit tett hozzá, hogy "nehéz lesz". Banai Ádám zárásként úgy nyilatkozott, hogy
a feladat nem könnyű, de elérhető.
Mennyire nagy veszteség az önálló monetáris politika feladása?
A kérdésre Michael Faulend, a horvát jegybank alelnöke válaszolt és elmondta, hogy
fiskális oldalról nem változik a csatlakozó ország mozgástere, az önálló monetáris politika elvesztése pedig a hozzánk hasonló kis, nyitott gazdaságok esetén nem jelent óriási veszteséget.
A nyereség ezzel szemben egy tartós hitelességnövekedés, beleszólási jog a közös monetáris politikába, illetve a korábban már emlegetett gazdasági stabilitás.
Az elhangzottakhoz Banai Ádám hozzátette, hogy az euróövezeti csatlakozással felértékelődne a fiskális politika szerepe a sokkokra való reagálásban, de a kormányzati gazdaságpolitika képes jelentős részben ellátni az önálló monetáris politika elvesztésével járó többlet feladatokat.
A magyar jegybankár válasza végén Boris Vujcic, a horvát jegybank emblematikus alakját idézte, mely szerint
ha egy országnak nincs önálló monetáris politikája, akkor nincs is mit elvesztenie az euró bevezetésével.
Tartósan teljesíteni kell a maastrichti kritéirumokat?
A Portfolio megrendelésére készült kutatás és a helyszíni felmérés alapján a magyar lakosság jelentős része akkor vezetné be az eurót, ha a maastrichti kritériumokat tartósan sikerül teljesíteni. Reiner Martin erre reagálva elmondta, hogy a kritériumokat egyszerre tartósan teljesíteni rendkívül nehéz, Magyarországnak pedig szem előtt kell tartania, hogy a mostani euróövezet és világgazdasági környezet merőben különbözik attól, amikor Szlovákia csatlakozott.
A stabilitás az ország érdeke, euróbevezetés nélkül is
A magyar konvergenciafolyamatra reflektálva Banai Ádám kijelentette, hogy a stabilitás euróbevezetés nélkül is az ország érdekét szolgálná, a döntéshozóknak pedig ezt mindig szem előtt kell tartani.
Megszorítást jelent az euróbevezetés?
A következő kérdés Orbán Viktor elhíresült idézetéhez kapcsolódott, a korábbi magyar miniszterelnök szerint ugyanis az euró a megszorítás kódneve. Válaszukban a szlovák és a horvát jegybankár nem értett egyet a volt magyar miniszterelnökkel és elmondták, hogy országaik az eurócsatlakozás után is folytatták a gazdasági felzárkózást.
Michael Faulend mindezt azzal egészítette ki, hogy
az euróbevezetési folyamat és az euróövezeti tagság valójában nem megszorításokkal, hanem egy fegyelmezett és tudatos költségvetési politikával jár, a stabilitás pedig hosszabb távon a reálgazdasági szereplők számára is előnyökkel jár.
A bérek kulcskérdést jelentenek a konvergenciában
Michael Faulend a beszélgetésben hangsúlyozta, hogy az euróbevezetési folyamat egyik legfontosabb tényezője a bérdinamika menedzselése, hiszen
ha a bérek a termelékenység növekedési ütemét követik, akkor a görög adósságválság példája nem fog megismétlődni.
Versenyképességi hatások
Az euróbevezetés alatti reál felértékelődés versenyképességi szempontból óriási kihívást jelentett Szlovákia számára, így adódik a kérdés, hogy a csatlakozási árfolyam megválasztása milyen következményekkel járt a szlovák gazdaság számára. Reiner Martin válaszában elismerte, hogy az ERM II.-tagság és az euróbevezetés a 2008-2009-es pénzügyi válság idején valóban nehezítette a szlovák alkalmazkodást, a közgazdász szerint ugyanakkor hosszú távon azonban nem az árfolyam számít, hanem az infrastruktúra, a humán tőke és a termelékenység. A 2009 után eltelt 17 évben nem látszott a negatív versenyképességi hatás - mondta el Reiner Martin.
Michael Faulend egyetértett szlovák kollégájával abban, hogy
a versenyképesség nem árfolyamkérdés, hanem a bérpolitika, a költségvetés és a gazdasági fundamentumok következménye.
Saját példájára a szakember úgy reflektált, hogy mivel
Horvátország menedzselt árfolyamrendszerben működött az euróbevezetés előtt is, versenyképességi szempontból nem éreztek hátrányt az önálló valuta feladásával.
Mennyire felkészült most Magyarország?
A maastrichti kritériumokat számba véve Banai Ádám úgy véli, hogy Magyarország még nem felkészült az euróbevezetésre, hiszen jelenleg csak az inflációs kritérium teljesül.
A költségvetés helyzete érdekes, itt a következő napokban új, konkrét információkat kapunk
- jelentette ki az MNB ügyvezető igazgatója.
Banai Ádám szerint ugyanakkor az euróbevezetés nemcsak a maastrichti kritériumok teljesítéséről, hanem a gazdaság versenyképességének javításáról is szól, amiben még van feladata a magyar gazdaságpolitikának. A technikai átállás kapcsán ugyanakkor Banai Ádám kifejezetten optimista, véleménye szerint ezen feltételek teljesítése bár munkaigényes, de nem jelent óriási kihívást.
Az euróbevezetési cél ambiciózus, de teljesíthető
- zárta válaszát a magyar szakértő.
Pozitívak a horvát tapasztalatok is
Michael Faulend, a horvát jegybank alelnöke szintén a devizatartalék-kezelés megszűnését, a árfolyam-menedzselés megszűnését, illetve az alacsonyabb finanszírozási környezetet emelte ki, mint az euróbevezetés fő hozadékát.
A jegybankár a 2020-as Covid-válság és a 2022-es energiaválság tapasztalatait felidézve kijelentette, hogy az euró erősen javította Horvátország, mint kis, nyitott gazdaság ellenállóságát a hirtelen kialakuló külső sokkokkal szemben.
Horvátország esetében a gazdasági hatások mérsékeltek voltak, miközben az önálló valutával rendelkező országok komoly kihívásokkal szembesültek
- zárta válaszát Michael Faulend.
Szlovákia 17 év után is örül az eurónak
Reiner Martin, a szlovák jegybank szakértője hangsúlyozta, hogy
országa 17 év elteltével is örül az eurónak, amely különösen az árstabilitás terén jelentett komoly előnyt.
Elég a 2020-as évek inflációs válságaira gondolni - hozott egyből példát a közgazdász. Reiner Martin ezután az alacsonyabb finanszírozási költségeket és a devizatartalék-kezelés megszűnését is előnyként nevezte meg.
A közgazdász hangsúlyozta, hogy az euróövezet segített Szlovákiának alkalmazkodni a külső sokkokhoz, ami szintén megvédte az ország gazdaságát a bizonytalan időkben.
A szakértő azonban nem hallgatta el, hogy az euróbevezetés járt néhány kellemetlen meglepetéssel is. Ehhez kapcsolódóan a szakember megemlítette, hogy az előrejelzett FDI-hullám egy része az euróbevezetést követően nem valósult meg, ami aztán hosszú ideig befolyásolta a vállalatok versenyképességét.
Euróbevezetés nélkül is indokolt lett volna az inflációs cél mérséklése
Az első kérdés Banai Ádámhoz szól, a jegybanki inflációs cél csökkentéséről. Válaszában az MNB ügyvezető igazgatója megismétli Kurali Zoltán MNB-alelnök délelőtti állítását, mely szerint
az inflációs cél felülvizsgálata az euróbevezetés nélkül is esedékes lett volna.
Banai Ádám úgy véli, hogy
az inflációs cél csökkentése a makrogazdasági fundamentumok alapján is indokolt volt, bár természetesen segíteni fog a maastrichti kritériumok teljesítésében.
Mit tanulhat Magyarországnak a szlovák és a horvát euróbevezetésből?
A régiós euróbevezetési tapasztalatokról következik kerekasztal-beszélgetés a Portfolio Back to Europe konferenciáján. A beszélgetés résztvevői
- Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója,
- Michael Faulend, a Horvát Nemzeti Bank (HNB) alelnöke és
- Reiner Martin, a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) Kutatási, Statisztikai és Gazdasági Oktatási Főosztály ügyvezető igazgatója.
A moderátor szerepét Hörömpöli-Tóth Levente, a Portfolio újságírója tölti be.
A beszélgetésről ebben a cikkben élőben tudósítunk.
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