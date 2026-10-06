Nem az euróval van gondja a magyaroknak, hanem az ezzel járó drágulással: megjelent a Portfolio euróbevezetési kutatása

A Portfolio megbízásából a Mildred Digital ezer fős, országosan reprezentatív mintán, online kérdőívvel (az adatfelvétel 2026. szeptember 25 és 29. között zajlott) vizsgálta a magyar euróbevezetés lakossági megítélését, illetve azon kérdéseket, amelyek a leginkább érdeklik a hazai lakosságot a folyamattal kapcsolatban. A részletes eredményeket a Portfolio Back to Europe konferenciáján Németh Péter mutatta be. A szakértő előadása elején elmondta, hogy a kutatást egy Reddit-tartalomelemzés is kiegészítette, amely az euróbevezetéshez kapcsolódó vélemények, érzelmek és gondolatok feltérképezését segítette.
A kutatás egy részletéről korábban a Portfolio-n már beszámoltunk, ez alábbi cikkünkben olvasható:
A legnagyobb félelem: az euróbevezetést követő infláció
Arra a kérdésre, mi az euró bevezetésének legnagyobb kockázata, a legtöbben (21,9 százalék) az árak emelkedését vagy az árak felfelé kerekítését említették. A válaszadók 15,2 százaléka leginkább a bérek, nyugdíjak vagy megtakarítások értékvesztésétől tart, míg 12,7 százalékuk a kedvezőtlen átváltási árfolyamtól. Ez a három válasz együtt a minta közel felét teszi ki.
Az átállás adminisztrációját 9,5 százalék, a gazdaságpolitikai önállóság csökkenését 9,3 százalék, a szuverenitás vagy identitás gyengülését 6 százalék nevezte a legnagyobb kockázatnak. 13 százalék nem tart jelentős kockázattól.
Az ötfokú skálás állításoknál ugyanez a kép rajzolódik ki: a „kereskedők felfelé kerekítenék az árakat” állítás átlaga 3,74, a gazdasági függőségtől való tartásé viszont csak 3,17.
A megkérdezettek tehát az esetleges inflációs hatásoktól jobban félnek, mint az euróövezeti döntéseknek való kiszolgáltatottságtól.
Az ötfokú skálás kérdéseknél az 1-hez közeli átlagos értékek arra utalnak, hogy a válaszadók kevésbé tartanak a felsorolt kockázattól, míg a magas (5-höz közelítő) érték azt mutatja, hogy széles körben félelem övezi az adott aspektust. A semleges értéket a 3 jelenti.
A vásárlóerő stabilitása és az óvatosság mindenek előtt
Az euróbevezetés feltételei közül a válaszadók számára
a bérek és nyugdíjak vásárlóerejének védelme a legfontosabb (4,35 az ötfokú skálán).
Ezt a költségvetési hiány és az államadósság csökkentése (4,26), a stabil forint–euró árfolyam (4,25) és a tartósan alacsony infláció (4,24) követi. A fontos szempontok listájának végén a részletes, nyilvánosan ellenőrizhető bevezetési tervet (4,18) és a széles körű egyeztetést (4,14) találjuk.
A felkészülés kapcsán a legmagasabb átlagos értéket a „csak akkor szabad bevezetni sz eurót, ha a gazdaság tartósan teljesíti a feltételeket” állítás kapta (3,91), azaz
a magyarok csak akkor támogatják a közös európai fizetőeszköz átvételét, ha ez egy egyensúlyi, fenntartható konvergenciafolyamat eredménye lesz.
Ezzel együtt a lakosság közel 80 százaléka úgy véli, hogy Magyarországnak idővel be kell vezetnie az eurót, az új helyzethez való alkalmazkodás pedig a válaszadók többsége számára szintén nem okozna komoly nehézséget.
Az átállási folyamat gazdasági hatásai és az intézményi átállás megvalósítása esetén jól látszik a lakossági bizonytalanság, hiszen az ehhez kapcsolódó kérdések esetén a válaszadók harmada nem foglalt állást.
Mikor jöhet a magyar euró? Teljesíthető a kormány célkitűzése, de nincs egyetértés
Minden negyedik válaszadó már 2030-ra vagy korábbra várja az eurót - állapította meg Németh Péter a kutatás eredményeit ismertetve. A szakértő ugyanakkor kiemelte, hogy nagyjából ugyanennyien (kb. 25 százalék) vagy nem hiszik, hogy lesz magyar euró, vagy nem tudják, mikor jön. Az euróbevezetés hivatalos időpontjával kapcsolatban tehát egyelőre megoszlik a hazai lakosság véleménye, azaz a várakozások jól tükrözik a folyamat időbeli bizonytalanságát.
Három táborra szakadt a lakosság, de az óvatosság mindenhol látszik
A kutatás készítői az attitűdök alapján a magyar lakosságban három csoport különítettek el.
- A kutatás alapján a magyar lakosságban a kétkedőké a relatív többség (a válaszadók 41,2 százaléka sorolható ide). Az ebbe a csoportba tartozók közel 40 százaléka nem tudja, mikor lesz euró, illetve nem hisz az euróövezeti csatlakozásban, miközben a teljes mintában csak 25 százalék ennek az aránya. A csoportba tartozók 47 százaléka a jövedelmi helyzete romlására számít (a teljes mintában 28 százalék). A csoportban demográfiai szempontból felülreprezentáltak a nők, az alapfokú végzettségűek, a legfiatalabbak és a kistelepülések lakói.
- A hazai lakosságban a második legnagyobb részaránnyal a biztonságra törekvők, vagy óvatosok rendelkeznek, ide a válaszadók 37,1 százaléka tartozik. Az ide tartozók alapvetően támogatják a közös valuta átvételét, de az átlagnál gyakrabban bizonytalanok a jövedelmi hatást illetően (25 százalék a teljes minta 20 százalékával szemben). A csoport tagjai között gyakoribbak a 18–29 és a 40–49 évesek, valamint a kisebb települések lakói.
- A harmadik, legkisebb részaránnyal rendelkező csoportot az optimisták alkotják (21,8 százalék). Az ide sorolhatók 38 százaléka javuló jövedelemre számít (a teljes mintában 19 százalék), 64 százalékuk pedig úgy véli, hogy 2032-ig bezárólag Magyarország képes lesz bevezetni az eurót. A tagok között demográfiai szempontból magasabb arányban férfiak, 30–39 és 60 év feletti, felsőfokú végzettségű nagyvárosiak vannak.
Erős negatív érzelmeket és éles vitákat generál az euróbevezetés
A kérdőíves kutatást kiegészítő tartalomelemzés 639 hozzászólást vizsgált az elmúlt fél évből, 359 kommentelőtől. A 267 érzelmileg kódolt komment közül 98 fejezett ki haragot, 28 félelmet, 24 undort, 25 reményt és 11 szomorúságot, a negatív érzelmek tehát jóval gyakoribbak a reménynél. A kommentek száma áprilisban (a választások idején) és szeptemberben (a kormány konkrét terveinek megjelenésekor) ugrott meg, ami a politikai kommunikáció hatását jelzi.
Az eredményeket magyarázva Németh Péter rávilágított, hogy a vitákban erősen jelen van a politikai identitásból és az érzelmekből fakadó ítélet, valamint az „euró = Nyugat” asszociáció (halo-effektus). A szakértő szerint a bejegyzésekben gyakoriak még a más országokkal vett analógiák, a status quo megőrzésének vágya, az egyes ismert szakértőkre való hivatkozás és a konkrét árfolyamhoz való ragaszkodás.
Az identitás szerepére az érmeötletek is rávilágítanak.
A 91 említésből a legtöbb a kerecsensólyomra vagy turulra érkezett (9), majd a Rubik-kocka (6), a Lánchíd (5), Karikó Katalin (5) és a csodaszarvas (4) következik.
Az elemzés nem reprezentatív, a platform felhasználóit mutatja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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