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Nem zárul el az uniós pénzcsap, de lesznek majd változások
Gazdaság

Nem zárul el az uniós pénzcsap, de lesznek majd változások

Portfolio
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Várhatóan a következő, 2028-ban induló hétéves uniós költségvetési ciklusban is nagy összegben jönnek majd brüsszeli források a magyar gazdaságba, de más formában – mondta a Portfolio Back to Europe konferenciáján Madarász András, a Goodwill Consulting értékesítési igazgatója. A szakember szerint a cégvezetőknek is tisztában kell lenni azzal, hogy semmi nincs ingyen, tisztában kell lenni a pályázatok következményeivel, azzal, hogy vissza kell adott esetben fizetni az összeget.
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Jelenleg az uniós helyreállítási alap (RRF) az egyik olyan nagy kalap, ahonnan jelentős uniós forrásokra lehet számítani, jellemzően vissza nem térítendő formában – emelte ki Madarász András. Emellett a kis- és közepes vállalkozásokat (kkv) érintik a kohéziós források, melyekből eddig 4,2 milliárd eurót szabadított fel az Európai Bizottság, és remélhetőleg a fennmaradó 2,2 milliárdot is felszabadítja. Ezek már jórészt kiírt pályázatok, melyeket felfüggesztettek, most viszont újra nyithatják őket a felszabaduló pénzek miatt.

A Goodwill Consulting szakembere hangsúlyozta, hogy a jelenlegi uniós költségvetési ciklus elsősorban a versenyképességre, a digitalizációra és a kutatás-fejlesztésre fókuszál, ezzel kapcsolatban várhatók pályázatok is. Ezek a prioritások 2028-tól megváltozhatnak, illetve a keretrendszer is jelentősen átalakulhat.

Túl sok feltétlenek nem kell megfelelni, nem kell megijedni ezektől a pályázatoktól

- emelte ki a gyakorlati tudnivalók kapcsán Madarász.

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Fontos persze, hogy egy pályázó cégnek ne legyen adótartozása, bírsága, ne legyen kényszertörlés alatt, illetve eredményt tudjon felmutatni.

A Goodwill Consulting értékesítési igazgatója hangsúlyozta, hogy a támogatás nem feltétlenül jelent kézzelfogható pénzt a cégeknek, egy kamattámogatás is jelentős összeget tud hagyni a gazdasági szereplők zsebében. Hozzátette, hogy a nemzeti pályázatokon túl elérhetők közvetlenül Brüsszelből kiírt források, melyekre akár magyar startupok is jelentkezhetnek.

A címlapkép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

Címlapkép forrása: Portfolio

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