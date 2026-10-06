Október közepén dőlhet el, mely országok nyitják meg az olajkészleteiket

A G7-országok múlt pénteken bejelentették, hogy 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel a stratégiai tartalékokból, az intézkedés részleteiről azonban a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) igazgatótanácsa várhatóan csak az október 14–15-i ülésén dönt.

Az ügyet ismerő két forrás szerint az IEA testülete az október közepére tervezett tanácskozásán határozza meg, hogy

a bejelentett mennyiségből mennyi lesz a nyersolaj, a dízelolaj és az egyéb finomított kőolajtermék, valamint azt is, hogy

mely országok vesznek részt a készletek piacra dobásában.

A döntést Donald Trump amerikai elnök nyomására hozták meg a G7-tagállamok, amelyek egyúttal vállalták, hogy tartózkodnak az energiaexport korlátozásától.

Az egyik forrás megerősítette, hogy Olaszország G7-tagként szintén részt vesz a tartalékok felszabadításában. A Nemzetközi Energiaügynökség egyelőre nem reagált a megkeresésre, amely arra vonatkozott, hogy az igazgatótanácsi ülésen valóban napirendre kerülnek-e a részletek.

Forrás: Reuters

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